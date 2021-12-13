Всі країни ЄС погодилися, що РФ заплатить ціну в разі агресії проти України

Міністри закордонних справ усіх без винятку країн Євросоюзу погодилися, що будь-яка подальша агресія Росії проти України матиме високу політичну й економічну ціну для РФ. Про це за підсумками Ради ЄС у Брюсселі у понеділок, 13 грудня, заявив верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент DW.

"ЄС єдиний у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Усі міністри дуже чітко дали зрозуміти, що будь-яка агресія проти України матиме політичні наслідки та високу економічну ціну для Росії", - наголосив глава дипломатії ЄС. Він додав, що у цьому питанні Євросоюз координує свої дії з трансатлантичними партнерами та іншими країнами, які мають схожі погляди.

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Боррель нагадав, що це питання обговорять лідери країн ЄС на своєму саміті у четвер, 16 грудня. Щоправда, на запитання про список конкретних заходів для розгляду на саміті, він відповів: "Це низка сценаріїв, які Рада розгляне та вивчить різні можливості, аби знайти захід до кожної можливості. Це звична практика у такій ситуації: до кожного сценарію знаходять відповідь. Очевидно, що я не можу представити цей аналіз публічно".

Глава європейської дипломатії стверджує, що Євросоюз робить усе, аби запобігти ескалації. "Зараз ми займаємося стримуванням і відмовлянням (Росії. - Ред.), щоб спробувати уникнути кризи та запобігти початку будь-яких військових дій, бо якщо вони почнуться, їх буде дуже важко зупинити", - зазначив Боррель.

Як зауважив співрозмовник DW у структурах ЄС, на теперішньому засіданні глав МЗС усі були одностайні, що Москву слід рішуче застерегти від подальшої ескалації, бо її ціна буде вищою, ніж у 2014 році. Співрозмовник уточнив, що Росії вже дали зрозуміти, якими можуть бути наслідки, зокрема під час засідання міністрів закордонних справ країн ОБСЄ у Стокгольмі 2-3 грудня.

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