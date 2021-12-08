США готові фінансово ізолювати РФ у разі її вторгнення в Україну - Нуланд

Заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон опрацьовує варіант, який передбачає повну ізоляцію Росії від світової фінансової системи у разі її вторгнення в Україну. Про це вона заявила у вівторок, 7 грудня, під час виступу на слуханнях у Сенаті США.

"Ми обговорювали заходи, які були б рівнозначні повній фінансовій ізоляції Росії від світової фінансової системи з усіма наслідками для російського бізнесу та народу, для їх можливості подорожувати і для торгівлі", - цитує Нуланд агенція "Інтерфакс-Україна". "Розглядаються усі можливі варіанти", - додала вона.

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"Ядерна опція"

Раніше про те, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну повідомляло CNN з посиланням на неназваних американських офіційних осіб. Зокрема, може йтися про відключення РФ від банківської платіжної системи SWIFT.

За даними видання, санкції можуть застосувати проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, енергетичних компаній, банків. Також обмеження можуть зачепити операції з російським держборгом. Крім того обмежувальні заходи ймовірно стосуватимуться російських олігархів. Потенційний варіант відключення Росії від платіжної системи SWIFT у CNN називають "ядерною опцією".

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Можлива зупинка "Північного потоку-2"

Також, за словами Нуланд, Вашингтон очікує на зупинку "Північного потоку-2" у разі, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну. "Я думаю, якщо президент Путін вторгнеться в Україну, то ми очікуємо, що газопровід буде зупинено", - сказала Нуланд, відповідаючи на запитання щодо потенційних санкцій.

Про те, що США підштовхуватимуть Німеччину зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо президент Росії Володимир Путін наважиться на вторгнення в Україну 7 грудня, повідомляло Bloomberg.

Також проти запуску газопроводу "Північний потік-2" у разі військової ескалації на російсько-українському кордоні виступали кандидат на посаду глави Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) та голова фракції Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber).

Нагадаємо, 7 грудня президент США Джо Байден під час віртуального саміту з президентом РФ Володимиром Путіним, висловив глибоке занепокоєння з приводу стягування російських військ до українських кордонів і попередив про "сильні економічні та інші заходи" у разі військової ескалації щодо України.