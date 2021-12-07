У Сенаті США закликали Байдена постачати Україні зброю без обмежень

Лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл переконаний, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових поставках Україні, а відправляти їй будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення. Його заяву, яка пролунала напередодні переговорів президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, наводить видання Bloomberg6 грудня.

"Під час холодної війни ось що ми робили: обидві сторони (протистояння. - ред.) успішно намагалися озброювати тих, хто був нам симпатичний", - заявив Макконнелл, додавши, що попри те, що Україна не є членом НАТО, всі союзники США по

Альянсу перебувають "у повній прострації" через дії Росії. За його словами, Вашингтону потрібно постачати Україні "будь-яку зброю, яка, як вона думає, їй знадобиться", не обмежуючись постачанням переважно оборонних систем озброєння, як це було в минулому.

За даними Державного департаменту, США надали Україні допомоги на понад 4,6 мільярда доларів США з 2014 року. У березні США оголосили про оборонний пакет у розмірі 125 мільйонів доларів США для України.

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Україна попросила США надати зброю, яка призначалась для Афганістану

Раніше видання Foreign Policy повідомляло з посиланням на джерело, що міністр оборони України Олексій Резніков у листопаді звертався до глави Пентагону Ллойда Остіна з проханням на випадок можливого вторгнення Росії розширити постачання Києву зброї. До списку нібито були включені системи озброєнь, які планувалося відправити до Афганістану.

Україна зацікавлена, зокрема, в отриманні вертольотів Мі-17 і боєприпасів, які США спочатку планували відправити афганській армії, пише видання. Своєю чергою, повідомляється, що адміністрація президента Джо Байдена розглядає низку кроків щодо посилення ЗСУ з урахуванням можливого російського вторгнення, включаючи постачання засобів, які не входять до списку міністра оборони України.

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Відеосаміт Путіна і Байдена

На вівторок, 7 грудня, заплановані переговори Байдена з Путіним через відеозв'язок. Центральною темою розмови буде можлива ескалація з боку Росії щодо України. Окрім цього, очікується, що лідери обговорять питання кібербезпеки, ядерну програму Ірану та інше.

Останнім часом повідомляється про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення вже цієї зими.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч. Про таку чисельність військових РФ, яких можуть залучити до ескалації, повідомляли і американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США.