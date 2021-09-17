Байден в ООН запевнив, що США не хочуть нової "холодної війни"

Президент США Джо Байден у своїй першій промові на Генасамблеї ООН у вівторок, 21 вересня, наголосив, що світ зараз переживає "поворотний момент в історії" та повинен швидко та спільно діяти в таких питаннях як протидія пандемії COVID-19, кліматичним змінам та порушенням прав людини.

Байден зазначив також, що США "не прагнуть нової "холодної війни". Не згадуючи прямо Китай, американський президент підкреслив, що світові потуги несуть відповідальність за обережне вибудовування своїх міжнародних відносин. Тому вони не повинні перейти від відповідальної конкуренції до конфлікту, наголосив він.

Також президент США закликав світ до згуртованості в боротьбі з пандемією коронавірусу та кліматичними змінами. За його словами, світу як ніколи раніше доведеться співпрацювати, щоб вирішити глобальні виклики. З цією метою, заявив Байден, США готові зміцнити багатосторонні організації, а військо його уряд буде використовувати лише в крайньому разі.

Читайте також: У ФРН закликали збільшити бідним країнам допомогу на захист клімату

За словами Байдена, США хочуть подвоїти кліматичну допомогу біднішим країнам. "Це зробить Сполучені Штати піонером у сфері державного фінансування клімату", - заявив він. На думку президента США, спільно з міжнародним співтовариством та іншими донорами можна досягти мети щорічно надавати країнам, що розвиваються, 100 мільярдів доларів для підтримки кліматичних ініціатив. У квітні Байден уже оголосив про збільшення кліматичної допомоги до 5,7 мільярда доларів США (4,9 мільярда євро) на рік.

У своєму виступі президент США також запевнив, що ера демократії не завершилася, та закликав до захисту прав ЛГБТК-спільноти у всьому світі.