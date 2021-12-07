Майбутній канцлер ФРН застеріг РФ від порушення кордонів України

Майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у вівторок, 7 грудня, висловив стурбованість переміщенням російських військ до українських кордонів та заявив про неприйнятність будь-яких спроб перетнути кордон.

"Дуже важливо, щоб ніхто не копався у підручниках історії, намагаючись знайти можливість наново прокреслити кордони", - зазначив Шольц і додав, що будь-яка загроза Україні - неприйнятна. Вже 8 грудня його мають обрати наступним канцлером ФРН. Шольц також наголосив, що спільну позицію Заходу до відома російської сторони доведе президент США Джо Байден під час відеоконференції з російським президентом Володимиром Путіним.

Саміт Байдена з Путіним

7 грудня Байден зустрічається з Путіним через відеозв'язок. Раніше в американських ЗМІ повідомлялось, що адміністрація Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, зокрема може йтися про відключення РФ від банківської платіжної системи SWIFT.

Напередодні Байден проводив консультації з європейськими партнерами щодо можливих обмежувальних заходів у разі вторгнення. Державний секретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з українським президентом України Володимиром Зеленським запевнив у непохитній підтримці територіальної цілісності України на тлі російської агресії. Після розмови з Путіним Байден також проведе переговори з Зеленським, зазначали в українському міністерстві закордонних справ.

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Загроза нового вторгнення?

Останнім часом повідомляється про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч. Про таку чисельність військових РФ, яких можуть залучити до ескалації, повідомляли і американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США.

Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність доказів того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". У Кремлі всі звинувачення відкидають.