У Німеччині партії нового уряду підписали коаліційну угоду

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СДПН, Зелені та Вільні демократи, які сформують новий уряд ФРН, офіційно підписали угоду, що визначає основні завдання коаліції на найближчі чотири роки.
Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), "Союз-90/Зелені" та Вільна демократична партія (ВДП) у вівторок, 7 грудня, підписали в Берліні коаліційну угоду, яка визначає політику нового уряду ФРН на наступні чотири роки.
"Цей ранок має стати для нас новим початком", - заявив лідер соціал-демократів Олаф Шольц під час церемонії підписання угоди. Вже 8 грудня його мають обрати на посаду канцлера ФРН і офіційно сформувати новий німецький уряд. За словами Шольца, основним завданням уряду спочатку стане боротьба з пандемією коронавірусу.
Напередодні Шольц представив усіх міністрів нового уряду ФРН, в якому буде порівну чоловіків і жінок. Лідер ВДП Крістіан Лінднер (Christian Lindner) стане міністром фінансів, а співголови Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) і Роберт Габек (Robert Habeck) - міністеркою закордонних справ і міністром економіки та захисту клімату відповідно.
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Три партії представили 177-сторінкову коаліційну угоду 24 листопада. Майбутній уряд планує збільшити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію, а з 2023 року повернутися до стратегії, відомої як "чорний нуль" (schwarze Null), за якої планові витрати фінансуватимуться не за рахунок нових кредитів, а виключно з бюджетних доходів.
Також партії погодили відмову Німеччини від вугілля до 2030 року, збільшення кількості залізничних вантажних перевезень на 25 відсотків і збільшення частки електромобілів на дорогах до 15 мільйонів. В угоді йдеться і про плани легалізації регульованого збуту канабісу.
Крім того, за новою угодою, іммігранти зможуть подати заявку на німецьке громадянство після п'яти років проживання у ФРН. Також дозволяється подвійне громадянство. Мінімальну заробітну плату мають підвищити до 12 євро на годину.
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У новій коаліційній угоді Німеччини також згадується Україна. В документі йдеться про те, що новий уряд підтримуватиме Україну у відновленні територіальної цілісності та суверенітету. Крім того, майбутня коаліція готова підтримати Україну на шляху до євроінтеграції.
Новий уряд також прагнутиме поглиблення енергетичного партнерства з Україною - країною "з великими амбіціями в галузях відновлювальної енергетики, виробництва зеленого водню, енергоефективності та скорочення викидів СО2", зазначається в коаліційній угоді.
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Нагадаємо, що чергові парламентські вибори в Німеччині відбулися 26 вересня. З невеликою перевагою їх виграла СДПН, яка отримала 25,7 відсотка голосів. Її найближчий суперник - блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) заручився підтримкою 24,1 відсотка виборців. Зелені отримали 14,8 відсотка голосів, ВДП - 11,5 відсотка, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3 відсотка. 21 жовтня розпочалися переговори про створення коаліційного уряду за участю СДПН, "зелених" і ВДП. Блок християнських партій, який правив у Німеччині в коаліціях з іншими політсилами останні 16 років, перейде до опозиції.