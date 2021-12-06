Майбутній канцлер Німеччини представив склад уряду

Соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz), якого вже цього тижня мають обрати наступним канцлером ФРН, представив у понеділок, 6 грудня, міністрів від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) до нового уряду, в якому буде порівну чоловіків і жінок.

Так, міністром охорони здоров'я стане відомий у країні медичний експерт Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) - переконаний прихильник обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Посаду міністерки оборони обійме нинішня міністр юстиції Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht), а міністерки внутрішніх справ - Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

Посаду міністра праці та соціальних справ збереже Губертус Гайль (Hubertus Heil), а нове міністерство будівництва очолить соціал-демократка з Бранденбурга Клара Гайвіц (Klara Geywitz). Міністром з питань економічного співробітництва та розвитку стане Свенья Шульце (Svenja Schulze), яка до цього керувала міністерством охорони довкілля та ядерної безпеки, а головою Відомства федерального канцлера та міністром з особливих доручень - Вольфганг Шмідт (Wolfgang Schmidt).

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Міністри Зелених та Вільних демократів

СДПН стала останньої партією коаліції, яка представила своїх кандидатів до уряду. До цього партія "Союз 90/Зелені" висунула співголову політсили Роберта Габека (Robert Habeck) на посаду міністра економіки та захисту клімату, а Анналену Бербок (Annalena Baerbock) - на посаду міністерки закордонних справ. Крім того, міністерство у справах сім'ї очолить Анна Шпігель (Anne Spiegel), міністерство охорони довкілля - Штеффі Лемке (Steffi Lemke), а міністерство сільського господарства - Джем Ездемір (Cem Özdemir).

Вільна демократична партія (ВДП) запропонувала свого лідера Крістіана Лінднера (Christian Lindner) на посаду міністра фінансів, Фолькера Віссинга (Volker Wissing) - міністра транспорту, Марка Бушмана (Marco Buschmann) - міністра юстиції та Беттіну Штарк-Ватцінгер (Bettina Stark-Watzinger) - міністерки освіти.

Міністри нового уряду мають скласти присягу після обрання нового канцлера Німеччини 8 грудня.

Коаліція без ХДС/ХСС

Нагадаємо, що парламентські вибори в Німеччині відбулися 26 вересня. З невеликим відривом перемогу на них здобула СДПН. Вона отримала 25,7 відсотка голосів. Найближчий суперник СДПН - блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) заручився підтримкою 24,1 відсотка виборців. Зелені отримали 14,8 відсотка голосів, ВДП - 11,5 відсотка, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3 відсотка.

Вже наступного дня після виборів Олаф Шольц заявив, що соціал-демократи формуватимуть коаліцію без ХДС/ХСС, який, на його думку, має перейти в опозицію. З середини жовтня у ФРН тривали коаліційні переговори між соціал-демократами, лібералами і зеленими, які завершилися підписанням угоди наприкінці листопада.Коаліцію цих політичних сил у Німеччині називають "світлофором" через їхні партійні кольори.

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