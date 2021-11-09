 Новий уряд Німеччини: хто туди увійде і чого від нього чекати | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.11.2021

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Європа

Новий уряд Німеччини: хто туди увійде і чого від нього чекати

У Берліні курсують неофіційні списки кандидатів на міністерські посади в новому уряді Німеччини. Кому яку посаду в ньому пророкують і чого чекати від нових міністрів?

Лідери партій, що вступили до правлячої коаліції: майбутній канцлер Олаф Шольц (у центрі), другий праворуч - Крістіан Лінднер, друга та третій ліворуч - Анналена Бербок та Роберт Габек

Лідери партій, що вступили до правлячої коаліції: майбутній канцлер Олаф Шольц (у центрі), другий праворуч - Крістіан Лінднер, друга та третій ліворуч - Анналена Бербок та Роберт Габек

Не в рекордно короткі терміни, але й не затягуючи: три німецькі партії через майже два місяці після виборів до Бундестагу завершили переговори про створення правлячої коаліції. У середу, 24 листопада, було представлено коаліційну угоду - програму дій майбутнього уряду Німеччини.

Якщо на фінішній прямій не станеться сюрпризів, то до Різдва Анґела Меркель (Angela Merkel) перестане виконувати обов'язки канцлера ФРН, як і весь її Кабінет. І хоча прізвища кандидатів на посади міністрів у новому уряді поки що офіційно не було озвучено, у пресі вже курсують імена ймовірних міністрів. Про те, яким буде новий уряд Німеччини та хто до нього, найімовірніше, увійде, читайте в огляді DW.

Перший уряд з рівною часткою чоловіків та жінок

Новий уряд ФРН буде особливим, тому що його створюють три партії, які раніше в такому складі не вступали в коаліцію на федеральному рівні: соціал-демократи (СДПН), які посіли перше місце на виборах, партія "Союз-90/Зелені" та ліберали (Вільна демократична партія, ВДП). До Кабінету міністрів ФРН вперше мають у рівній пропорції увійти чоловіки й жінки. Таку мету поставив майбутній канцлер ФРН, соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

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Шольц, нині в. о. віцеканцлера і голови мінфіну - один із небагатьох нинішніх членів Кабінету, які перейдуть до нового уряду Німеччини. Вважається, що на своєму місці всидить лише один політик - в. о. міністра праці, соціал-демократ Губертус Гайль (Hubertus Heil).

Також до нового уряду, але на нові посади мають перейти зі старого уряду два інші представники СДПН - в. о. міністра охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки Свенья Шульце (Svenja Schulze) та в. о. голови мін'юсту Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). Шульце пророкують місце керівниці відродженого міністерства будівництва та міського розвитку, а Ламбрехт - голови МВС ФРН.

Кому пророкують посаду віцеканцлера

Якщо з канцлером все зрозуміло, то з його заступником поки що питання відкрите. Найчастіше віцеканцлером ставав глава міністерства закордонних справ. Цю посаду, судячи із інформації газети Kölner Stadt-Anzeiger, отримає співголова партії Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Якщо це призначення станеться, то вона стане першою жінкою в історії німецької політики на цій посаді.

Бербок під час передвиборчої кампанії неодноразово підтверджувала свою жорстку позицію щодо Росії, а днями висловила солідарність з організацією "Меморіал", яку хоче ліквідувати російська влада. Бербок також відома тим, що виступає проти проєкту "Північний потік-2" і нещодавно закликала не видавати ліцензію на його експлуатацію.

Проте вірогідніше, що не вона, а інший співголова партії Зелених, Роберт Габек (Robert Habeck), стане заступником Шольца. Він має очолити міністерство економіки, яке, однак, посилять - у сферу повноважень Габека потраплять ще й захист клімату, а також питання переходу на відновлювані джерела енергії.

Згідно з попередніми планами, Шольц може отримати другого заступника, що теж було б доволі незвично: ним має стати лідер ліберальної ВДП Крістіан Лінднер (Christian Lindner). Лінднер виграв у Габека боротьбу за посаду міністра фінансів - вона вважається найвпливовішою у німецькому уряді після посади канцлера. А Лінднер, як і Бербок, є різким критиком політики Кремля та регулярно виступав за звільнення з в'язниці російського політика Олексія Навального.

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Непопулярне відомство - МОЗ ФРН

У той час, як за крісло голови мінфіну та багатьох інших відомств точилася справжня боротьба, одна посада в Кабінеті міністрів ФРН, судячи з інформації, яку отримали журналісти, навпаки, не бажала займати жодна з трьох коаліційних партій. Ідеться про посаду міністра охорони здоров'я. Вочевидь, ніхто не хотів бути тим, кому доведеться незабаром оголошувати про непопулярні заходи - наприклад, черговий локдаун або запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

Не вдалося домовитися сторонам і про заявлену раніше реформу системи охорони здоров'я. Посада міністра, судячи з усього, дістанеться соціал-демократам, але не Карлу Лаутербаху (Karl Lauterbach), експерту партії з питань охорони здоров'я, який отримав широку медійну популярність. У пресі кандидаткою називають куди менш відому колегу Лаутербаха з Бранденбурга, голову земельного МОЗ Петру Кеппінґ (Petra Köpping).

Утім, ця кандидатура вважається поки що не остаточною: партійним переговорникам вдалося досі зберегти в таємниці імена претендентів на велику кількість міністерських портфелів. Офіційно їх дізнаються першими члени партії Зелених у четвер, 25 листопада, а інші дві партії представлять свої кандидатури лише 4-5 грудня.

Баланс інтересів дотримано, вважають оглядачі

Розподіл посад в уряді між коаліційними партнерами в німецькій пресі називають загалом збалансованим, наголошуючи на тому, що кожен із партнерів досяг свого на переговорах. СДПН, згідно з планами майбутнього коаліційного Кабінету, дістануться сім міністерств у новому уряді, Зеленим - п'ять, лібералам - чотири, що приблизно відповідає частці голосів, відданих за кожну з партій на виборах.

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Зелені, поступившись посадою міністра фінансів, отримають, як і очікувалося, федеральне відомство екології - у неофіційних списках на його чолі фігурує ім'я досі маловідомої Штеффі Лемке (Steffi Lemke). На місце керівника міністерства сільського господарства пророкують Антона Гофрайтера (Anton Hofreiter), а міністерство у справах сім'ї може очолити Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt). Гофрайтер та Ґерінґ-Екардт - співголови фракції Зелених у Бундестазі.

Ліберали ж отримають не лише ключове фінансове відомство, а й відправлять своїх представників керувати міністерством транспорту та юстиції, а також міністерством освіти, яке пророкують Беттіні Штарк-Вацінґер (Bettina Stark-Watzinger).

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Докладно

Лідери партій, що вступили до правлячої коаліції: майбутній канцлер Олаф Шольц (у центрі), другий праворуч - Крістіан Лінднер, друга та третій ліворуч - Анналена Бербок та Роберт Габек

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