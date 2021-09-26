 Наступника Меркель хочуть обрати на початку грудня | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Наступника Меркель хочуть обрати на початку грудня

У Німеччині розпочалися консультації про програму дій нового уряду. Учасники коаліційних переговорів за підсумками виборів до Бундестагу обіцяють не затягувати дискусії й обрати нового канцлера на початку грудня.

Роберт Габек і Анналена Бербок (Зелені), лідер передвиборчого списку СДПН Олаф Шольц, голова вільних демократів Крістіан Лінднер і співголова СДПН Норберт Вальтер Борьянс

Лідери партій, які ведуть коаліційні переговори: Габек і Бербок, Шольц, Лінднер і співголова СДПН Борьянс

Переможець парламентських виборів, що відбулися у Німеччині наприкінці вересня - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - у четвер, 21 жовтня офіційно розпочала переговори про формування нового уряду з двома потенційними "молодшими" партнерами - Зеленими і Вільною демократичною партією (лібералами). Протягом минулих тижнів ці партії проводили попередні консультації, аби узгодити низку найбільш принципових позицій, навколо яких потенційні учасники майбутнього уряду шукатимуть консенсус і розроблятимуть коаліційну угоду.

Підготувати коаліційну угоду СДПН, ліберали і Зелені планують до кінця листопада, а обрати нового канцлера і склад уряду - на пленарному парламентському тижні, який розпочнеться 6 грудня. Такий графік "коаліціади" партійні лідери озвучили у день офіційного початку коаліційних переговорів.

Читайте також: Німеччина після виборів до Бундестагу: алгоритм дій

Результати "зондування": мінімальна зарплатня, довкілля і податки

Про попереднє рішення домовлятися про програму коаліційного урядупартії оголосили у п'ятницю, 15 жовтня. Це сталося після кількох раундів перших консультацій - як їх називають у Німеччині - "зондувань" - у розширеному колі партійних лідерів. За результатами цих консультацій партії погодили рамковий документ з низкою ключових позицій, на основі яких розроблятиметься детальна коаліційна угода. Зокрема, за наполяганням СДПН, у цьому документі міститься положення про встановлення мінімальної оплати праці у 12 євро за годину. Зелені домоглися від потенційних партнерів у майбутньому уряді, зокрема, згоди на закриття останніх вугільних шахт раніше 2030 року, як це планувалося попереднім урядом. А ліберали зафіксували у документі таку принципову для себе позицію як зобов'язання не підвищувати податки.

В разі успіху коаліційних переговорів новий уряд очолить Олаф Шольц - віце-канцлер у нинішньому уряді на чолі з Анґелою Меркель, яка йде на пенсію

В разі успіху коаліційних переговорів новий уряд очолить Олаф Шольц - віце-канцлер у нинішньому уряді на чолі з Анґелою Меркель, яка йде на пенсію

Протягом наступних кількох тижнів представники трьох партій працюватимуть у робочих групах за різними напрямками, аби погодити всі деталі майбутньої коаліційної угоди. Зазвичай у Німеччині це дуже докладний документ, в якому учасники коаліції окреслюють програмні принципи та політичні зобов'язання на спільну роботу в уряді. Попередній уряд "широкої коаліції" у складі соціал-демократів і християнських демократів на чолі з Анґелою Меркель (Angela Merkel), наприклад, працював, спираючись на коаліційну угоду обсягом у 172 сторінки. Якщо трійка коаліціонерів домовиться і сформує коаліцію, яку за кольорами партій - зелений, червоний (СДПН) і жовтий (ВДП) - називають "світлофор", то християнські демократи вперше з 2005 року опиняться в опозиції. Наступником Меркель на посаді канцлера, якщо коаліційні переговори завершаться успіхом, стане кандидат від СДПН Олаф Шольц (Olaf Scholz) - віце-канцлер у нинішньому уряді "широкої коаліції".  

Читайте також: Вибори-2021 у Німеччині в інфографіці

Складний компроміс: соціальні гарантії без підвищення податків

Оглядачі сходяться на тому, що найбільшим викликом для учасників коаліційних переговорів буде знайти реалістичний компроміс: як виконати обіцянки соціал-демократів у соціальній сфері, амбітні плати Зелених щодо інвестицій у захист довкілля і зробити це все, не підвищуючи податки, чого обіцяють не допустити ліберали. Кадрові питання майбутнього уряду коаліціянти планують обговорювати лише після того, як буде погоджено коаліційну угоду.

Якщо партіям вдасться вкластися у заплановані часові рамки і сформувати уряд у першій половині грудня, тобто за два з половиною місяці після виборів, це буде відносно швидка за німецькими мірками "коаліціада". Особливо враховуючи, що вперше за останні шість десятиліть уряд Німеччини планують сформувати не дві, як зазвичай, а три політичні сили.

Найдовша в історії Німеччини "коаліціада" настала після попередніх виборів до Бундестагу. Вона тривала 171 день.

  • Гельмут Коль і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Більше не "дівчинка" Гельмута Коля

    Колись канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) був покровителем Анґелі Меркель (Angela Merkel) і по-батьківськи називав її "моя дівчинка". У 2001 році, коли була зроблена ця фотографія, Меркель уже вийшла з його тіні. На той час вона очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС), який перебував тоді в опозиції. Однак зоряний час Меркель настав тільки в 2005 році.

  • Агітація на виборах до Бундестагу в 2005 році: плакат СДПН з портретом Шредера (ліворуч) і плакат ХДС з портретом Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Перемога на виборах з мінімальною перевагою

    Вибори до Бундестагу 2005 року: блок ХДС/ХСС з мінімальною перевагою переміг соціал-демократів на чолі з канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). При цьому ХДС на чолі з кандидаткою у канцлери Меркель отримав найгірший результат з 1949 року - не найкращі передумови для нової очільниці уряду. Однак Меркель швидко впоралась із ситуацією.

  • Анґела Меркель і Ґергард Шредер

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Нова канцлерка

    Ґергард Шредер 22 листопада 2005 року в Бундестазі вітає Анґелу Меркель: християнські демократи і соціал-демократи сформували так звану "велику коаліцію". Анґела Меркель стала наймолодшою серед канцлерів ФРН, а також першою жінкою на цій посаді, першою східною німкенею і першою вченою-фізиком на чолі уряду Німеччини.

  • Джордж Буш, Анґела Меркель і Володимир Путін

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Гостинна господиня

    Меркель швидко здобуває визнання як політикиня. У 2007 році на саміті Великої вісімки (G8) вона приймає глав держав і урядів семи провідних промислових країн світу і Росії в німецькому курортному містечку Гайлігендаммі на узбережжі Балтійського моря, жартує з президентом США Джорджем Бушем і президентом РФ Володимиром Путіним. Геополітична ситуація в світі тоді була зовсім іншою, ніж тепер.

  • Анґела Меркель, Ніколя Саркозі та Сільвіо Берлусконі

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Номер один у Євросоюзі

    Європа восени 2008 року: Анґелі Меркель залишається лише посміхатися, дивлячись на двох головних мачо європейської політики: президента Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Коли спалахнула світова фінансова криза, саме Меркель стала номером один серед політиків Євросоюзу.

  • Анґела Меркель зі свастикою на рукаві на першій сторінці грецької газети

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Помічник чи прикажчик?

    Борги низки країн ЄС стрімко зростають, єдина європейська валюта під загрозою. Меркель погоджується на надання допомоги постраждалим від боргової кризи країнам ЄС, однак вимагає у відповідь скорочення держвидатків і політику ощадливості. Грецькі газети намагаються провести паралель і порівнюють ситуацію 2008-го з часом окупації країни гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни.

  • Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Не ораторка

    Меркель не вирізняється великою ораторською майстерністю, почувається ніяково у великому натовпі людей. Часто вона справляє враження холодної людини, не завжди вдало пояснює свої політичні рішення. З іншого боку, багатьом німцям подобається її скромна, твереза і прагматична манера поведінки й керівництва урядом. Інакше вона не змогла б очолювати чотири уряди поспіль.

  • Передвиборний плакат ХДС в 2017 році

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Матуся"

    Згодом німці починають називати Меркель "матусею". Саме не "матір'ю", а "матусею нації". Це звучить трохи іронічно, але водночас з любов'ю і старомодно, адже сучасні діти не називають "матусею" свою маму. Але "матуся" піклується про всіх, завдяки їй нікому не потрібно чогось боятися. Зворотний бік медалі: під керівництвом "матусі" діти назавжди залишаються дітьми. Не всім це подобається.

  • Анґела Меркель 9 вересня 2015 року фотографується в Берліні з сирійським біженцем Анасом Модамані

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Ми впораємося"

    Напевно, жоден вислів Меркель не викликав у німецькому суспільстві так багато суперечливих реакцій, як фраза: "Ми впораємося". Коли в 2015 році канцлерка ухвалила рішення відкрити кордони ФРН для біженців, для одних вона стала майже святою, інші піддали за це її різкій критиці. Полярними оцінки міграційної політики Меркель залишаються й досі.

  • Меркель на обкладинці журналу

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Людина року"

    Журнал Time в 2015 році назвав Меркель "людиною року". Серед заслуг Меркель видання виділяє боротьбу з дефолтом Греції, дії в умовах міграційного кризи і після терактів в Парижі. На думку редакції, "Меркель звернула увагу на іншу шкалу цінностей - людяності, щедрості, терпимості".

  • Зліва направо: Аннеґрет Крамп-Карренбауер, Анґела Меркель, Урсула фон дер Ляєн, Юлія Клекнер

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Жінки біля керма

    Меркель стала першою жінкою на посаді канцлера ФРН. Згодом деяким іншим німецьким жінкам вдалося завдяки її підтримці зробити стрімку політичну кар'єру. Приміром, Аннеґрет Крамп-Карренбауер, що стала міністеркою оборони, Урсулі фон дер Ляєн, яка очолила Єврокомісію, або Юлії Клекнер, яка обійняла посаду міністерки сільського господарства.

  • Дональд Трамп і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Інтереси держави

    Меркель не любить говорити про те, що вона думає про політику або особисті якості "проблемних" глав держав і урядів інших країн. У відносинах з ними вона завжди керується інтересами держави.

  • Анґела Меркель у супермаркеті

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Не має марнославства

    Меркель знає, скільки коштує літр молока в супермаркеті. За роки свого правління вона не втратила зв'язку з реальністю. На цьому фото вона у 2014 році відвідує берлінський супермаркет разом з главою китайського уряду Лі Кецяном. Однак фотографи не раз заставали і її саму в магазинах за звичайними покупками.

  • Йоахім Зауер і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Меркель на дозвіллі

    Про особисте життя Меркель майже нічого не відомо, вона не любить про це розповідати. Наприклад, відомо, що вона та її чоловік Йоахім Зауер, теж фізик за фахом, майже щороку проводили великодні свята на італійському острові Іск'я. У нинішньому році через пандемію коронавірусу від цього довелося відмовитися.

  • Анґела Меркель одягає захисну маску

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Пандемія коронавірусу

    Пандемія коронавірусу багато змінила в Німеччині, а не тільки звички канцлерки проводити відпустку. Її манера беземоційно і прагматично ухвалювати рішення в боротьбі з пандемією не раз піддавалася критиці, але водночас позитивно позначилася на рейтингу Меркель.

  • Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Останній рік при владі

    Два роки тому Меркель оголосила про те, що не має наміру брати участь в наступних виборах д Бундестагу у вересні 2021 року. Доти вона планує очолювати уряд ФРН. Якщо нічого не станеться, то Меркель пробуде при владі 16 років, на два роки менше, ніж Гельмут Коль.

    Автор: Крістоф Гассельбах


Також за темою

BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 26: Olaf Scholz, chancellor candidate of the German Social Democrats (SPD), waves to supporters in reaction to initial results at SPD headquarters in federal parliamentary elections on September 26, 2021 in Berlin, Germany. Voters have gone to the polls nationwide today in elections that herald the end of the 16-year chancellorship of Angela Merkel. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Вибори в Німеччині: Олаф Шольц обіцяє завершити коаліційні переговори до Різдва 26.09.2021

У Німеччині 26 вересня громадяни країни обирали новий склад Бундестагу. DW веде хроніку подій (час київський).

im 30. Jahr der deutschen Einheit weht die Bundesflagge weht vor dem Portal des Reichstagsgebäude in Berlin mit dem Schriftzug: Dem Deutschen Volke. Der Reichstag am Platz der Republik ist seit 1999 Sitz des Deutschen Bundestages. Foto: Winfried Rothermel

Соціал-демократи перемогли на виборах до Бундестагу 27.09.2021

На виборах до Бундестагу перемогла СДПН, набравши 25,7 відсотка голосів. Блок ХДС/ХСС отримав 24,1 відсотка голосів, свідчать офіційні попередні результати.

Olaf Scholz, Finance Minister and SPD candidate for Chancellor waves to his supporters after German parliament election at the Social Democratic Party, SPD, headquarters in Berlin, Sunday, Sept. 26, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

День виборів минув: якими є неофіційні попередні результати 26.09.2021

Станом на пізній вечір 26 вересня соціал-демократи випереджають консервативний блок ХДС/ХСС на виборах до Бундестагу.

Реклама

Докладно

Роберт Габек і Анналена Бербок (Зелені), лідер передвиборчого списку СДПН Олаф Шольц, голова вільних демократів Крістіан Лінднер і співголова СДПН Норберт Вальтер Борьянс

Наступника Меркель хочуть обрати на початку грудня

У Німеччині розпочалися переговори про формування коаліційного уряду. Учасники обіцяють не затягувати дискусії.  

Юрій Вітренко під час інтерв'ю DW

Вітренко: Україна могла б експортувати газ, але…(відео)

Що заважає Україні стати експортером газу? Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW.  