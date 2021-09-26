Наступника Меркель хочуть обрати на початку грудня

Переможець парламентських виборів, що відбулися у Німеччині наприкінці вересня - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - у четвер, 21 жовтня офіційно розпочала переговори про формування нового уряду з двома потенційними "молодшими" партнерами - Зеленими і Вільною демократичною партією (лібералами). Протягом минулих тижнів ці партії проводили попередні консультації, аби узгодити низку найбільш принципових позицій, навколо яких потенційні учасники майбутнього уряду шукатимуть консенсус і розроблятимуть коаліційну угоду.

Підготувати коаліційну угоду СДПН, ліберали і Зелені планують до кінця листопада, а обрати нового канцлера і склад уряду - на пленарному парламентському тижні, який розпочнеться 6 грудня. Такий графік "коаліціади" партійні лідери озвучили у день офіційного початку коаліційних переговорів.

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Результати "зондування": мінімальна зарплатня, довкілля і податки

Про попереднє рішення домовлятися про програму коаліційного урядупартії оголосили у п'ятницю, 15 жовтня. Це сталося після кількох раундів перших консультацій - як їх називають у Німеччині - "зондувань" - у розширеному колі партійних лідерів. За результатами цих консультацій партії погодили рамковий документ з низкою ключових позицій, на основі яких розроблятиметься детальна коаліційна угода. Зокрема, за наполяганням СДПН, у цьому документі міститься положення про встановлення мінімальної оплати праці у 12 євро за годину. Зелені домоглися від потенційних партнерів у майбутньому уряді, зокрема, згоди на закриття останніх вугільних шахт раніше 2030 року, як це планувалося попереднім урядом. А ліберали зафіксували у документі таку принципову для себе позицію як зобов'язання не підвищувати податки.

В разі успіху коаліційних переговорів новий уряд очолить Олаф Шольц - віце-канцлер у нинішньому уряді на чолі з Анґелою Меркель, яка йде на пенсію

Протягом наступних кількох тижнів представники трьох партій працюватимуть у робочих групах за різними напрямками, аби погодити всі деталі майбутньої коаліційної угоди. Зазвичай у Німеччині це дуже докладний документ, в якому учасники коаліції окреслюють програмні принципи та політичні зобов'язання на спільну роботу в уряді. Попередній уряд "широкої коаліції" у складі соціал-демократів і християнських демократів на чолі з Анґелою Меркель (Angela Merkel), наприклад, працював, спираючись на коаліційну угоду обсягом у 172 сторінки. Якщо трійка коаліціонерів домовиться і сформує коаліцію, яку за кольорами партій - зелений, червоний (СДПН) і жовтий (ВДП) - називають "світлофор", то християнські демократи вперше з 2005 року опиняться в опозиції. Наступником Меркель на посаді канцлера, якщо коаліційні переговори завершаться успіхом, стане кандидат від СДПН Олаф Шольц (Olaf Scholz) - віце-канцлер у нинішньому уряді "широкої коаліції".

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Складний компроміс: соціальні гарантії без підвищення податків

Оглядачі сходяться на тому, що найбільшим викликом для учасників коаліційних переговорів буде знайти реалістичний компроміс: як виконати обіцянки соціал-демократів у соціальній сфері, амбітні плати Зелених щодо інвестицій у захист довкілля і зробити це все, не підвищуючи податки, чого обіцяють не допустити ліберали. Кадрові питання майбутнього уряду коаліціянти планують обговорювати лише після того, як буде погоджено коаліційну угоду.

Якщо партіям вдасться вкластися у заплановані часові рамки і сформувати уряд у першій половині грудня, тобто за два з половиною місяці після виборів, це буде відносно швидка за німецькими мірками "коаліціада". Особливо враховуючи, що вперше за останні шість десятиліть уряд Німеччини планують сформувати не дві, як зазвичай, а три політичні сили.

Найдовша в історії Німеччини "коаліціада" настала після попередніх виборів до Бундестагу. Вона тривала 171 день.