Без партії Меркель: три німецькі партії наблизилися до коаліційних переговорів

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Зелені та Вільна демократична партія (ВДП) зробили перший формальний крок на шляху до формування правлячої коаліції в Бундестазі. Переможці парламентських виборів у Німеччині завершили попередні коаліційні перемовини. Як зазначив в п'ятницю, 15 жовтня, кандидат в канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц (Olaf Scholz), очікується, що до понеділка, 18 жовтня, сторони повідомлять, чи готові вони розпочати офіційні переговори, результатом яких має стати коаліційна угода. "Ми впевнені, що зможемо укласти амбітну і життєздатну коаліційну угоду, - йдеться в спільному документі, опублікованому сторонами, - Попередні перемовини охарактеризувалися довірою, повагою і взаємною увагою. Ми маємо намір продовжувати цю справу".

Аби розпочати коаліційні переговори, партії мають отримати зелене світло від відповідних партійних органів, відповідно до статуту кожної з політсил. Соціал-демократи вже в п'ятницю отримали відповідний дозвіл від правління партії.

Читайте також: Німеччина після виборів до Бундестагу: алгоритм дій

Сторони говорять про "новий початок" для Німеччини

Попередні перемовини були спрямовані на визначення точок дотику і питань, щодо яких сторони не доходять згоди, але не передбачали жодних зобов'язань. Якщо партії перейдуть до предметного обговорення, це сигналізуватиме про початок коаліційного процесу, який має на меті формування життєздатної коаліції.

Як зазначив Шольц під час пресконференції за результатами попередніх переговорів, "оновлення (країни. - Ред.) можливе за умови, що три партії будуть разом".

"Якщо настільки різні партії зможуть домовитись про спільні виклики і рішення, тоді це буде можливістю об'єднати країну", - зазначив лідер ВДП Крістіан Лінднер (Christian Lindner) .

За словами співголови партії Зелених Анналени Бербок (Annalena Baerbock), потенційна парламентська більшість має стати коаліцією "реформ і прогресу для того, щоб розпочати десятиліття оновлення" Німеччини.

Читайте також: Як у Німеччині відбувається формування нового уряду

Деталі домовленостей

Згідно з дорожньою картою попередніх коаліційних перемовин, сторони домовилися про більш швидку відмову від використання вугілля для виробництва електроенергії, "в ідеалі" до 2030 року. Нинішній план уряду передбачає таку відмову до 2038 року.

Також потенційні партнери по коаліції домовилися використовувати два відсотки земель для цілей вітроенергетики, обладнати сонячними батареями дахи, які для цього підходять, та скоротити принаймні наполовину час, необхідний для планування та отримання дозволів у цій сфері.

Серед орієнтирів для коаліційних переговорів сторони також визначили підвищення мінімальної зарплати до 12 євро (приблизно 367 гривень) на годину, збереження чинного пенсійного віку і відмову від скорочення пенсій. Серед узгоджених пунктів також відмова від підвищення податків на доходи та додану вартість, а також корпоративного податку.

Читайте також: Вибори в Німеччині: хто такий Олаф Шольц і чого від нього очікувати

Якщо коаліційні переговори завершаться успішно, правлячий нині у коаліції з СДПН блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), до якого входить і чинна канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), перейде до опозиції.

Наприкінці вересня у Німеччині обрали новий Бундестаг. Перемогу з невеликою перевагою здобула Соціал-демократична партія Німеччини, яка набрала 25,7 відсотка голосів. Консервативний блок ХДС/ХСС заручився підтримкою 24,1 відсотка виборців, що стало його найгіршим результатом в історії. Партія "Союз-90/Зелені" отримала 14,8 відсотка голосів, Вільна демократична партія (ВДП) - 11,5 відсотка, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3 відсотка.