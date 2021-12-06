Новий канцлер Німеччини: хто такий Олаф Шольц і чого від нього очікувати

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Завдяки йому в німецьких соціал-демократів відкрилося друге дихання. Хоча в партії його називали "шольцоматом" і недолюблювали. Шольц, однак, маленькими кроками непохитно рухався вперед. Портрет нового канцлера.
Після 16 років канцлерства Анґели Меркель (Angela Merkel) їй на зміну на чолі уряду прийшов колишній віцеканцлер і міністр фінансів в уряді Меркель, соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz). У середу, 8 грудня, Бундестаг голосами депутатів від фракцій нової урядової коаліції - соціал-демократів, Зелених і лібералів - обрав Шольца федеральним канцлером.
Це - момент його особистого тріумфу. Ще на початку року мало хто вірив, що наступним канцлером буде саме він. СДПН з Шольцем на чолі виборчого списку лише на фінішній прямій виборсалася з багаторічних катастрофічно низьких рейтингів. Навесні 2021 року за соціал-демократів готові були проголосувати 15 відсотків виборців, а вже лічені місяці потому партія отримала 25.
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У виборчій кампанії соціал-демократи поставили все на одну карту - Олафа Шольца. Мовляв, голосуйте за нас, бо лише у нас є єдиний і незамінний Шольц. Він був на всіх плакатах, теледебатах і сценах. "Він робить цю роботу, і він справляється якнайкраще" - таким був головний меседж СДПН перед виборами.
Але скільки соціал-демократії у політичних поглядах Олафа Шольца? Як не парадоксально, багатьом у власній партії колишній віцеканцлер тривалий час не подобався. Коли 2019 року він хотів очолити партію, Шольц на внутрішньопартійному референдумі програв дуету у складі Заскії Ескен (Saskia Esken) і Норберта Вальтера-Бор'янса (Norbert Walter-Borjans). Ці двоє пообіцяли партійцям зсунути змістовні акценти у партії вліво.
Натомість Олафа Шольца традиційно зараховують до "поміркованого", центристського крила в партії. Отже, для багатьох висунення Шольца у канцлери в серпні 2020 року, підтримане партійним керівництвом, яке має дещо інші політичні преференції, стало несподіванкою. СДПН висунула у канцлери політика, якого вона навіть не хотіла бачити на чолі партії.
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Поразка під час обрання партійного керівництва не збила з пантелику Олафа Шольца. "Ми одразу після виборів голови СДПН розпочали тісну співпрацю і завдяки цьому вдалося сформувати довіру. Вже незабаром у мене було стійке відчуття, що ці двоє мене висунуть у канцлери і у них обох дуже вчасно з'явилося відчуття, що вони мене висунуть", - зазначив Шольц у своїй прагматичній манері, коментуючи факт свого висунення на посаду канцлера. Таке ставлення до поразок або тимчасових труднощів типове для Шольца. Коли життя відкидає його назад - він підводиться, переводить подих і йде далі. Він ніколи не сумнівається у собі, не дає збити себе з курсу і зберігає абсолютний спокій.
Його вміння зберігати абсолютний спокій не раз рятувало його від політичних потрясінь. Це стосується, зокрема, скандалів з масштабними шахрайськими схемами у фінансовій сфері, які сколихнули Німеччину в той самий час, коли Шольц став міністром фінансів. Критики закидали міністру, що шахраї, які роками наживалися на біржовій схемі Cum-Ex з безпідставним поверненням податків за фінансові транзакції, які ніколи не сплачувалися державі, збагатилися, використовуючи недбалість і бездіяльність очолюваного Шольцем мінфіну. Теж саме стосується і скандалу з банкрутством платіжної системи Wirecard. Відповідаючи на запитання тимчасових слідчих комісій Бундестагу щодо цих скандалів, Шольц виглядав не завжди переконливо. Однак "тефлоновому" Шольцу все це, виходить, ніяк не шкодить.
Під час пандемії COVID-19 як міністр фінансів Олаф Шольц став тим, хто асоціюється у виборця з розподілом багатомільярдної бюджетної допомоги. Головний німецький скарбник до кризи мав репутацію "скнари", був послідовним противником витрат бюджетних коштів понад державні доходи. З початком пандемії він став несподівано щедрим і взявся рятувати економіку багатомільярдними сумами грошей, взятими державою у борг.
До кінця 2022 року Німеччина запозичить на подолання кризи 400 мільярдів євро. Шольц заспокоює німців, що жодного боргового ярма боятися не треба і держава за 10 років усе поверне.
Анґела Меркель асоціюється для багатьох німців зі стабільністю. У пандемію головним джерелом стабільності стала багатомільярдна бюджетна допомога, яку розподіляв заступник Меркель - Олаф Шольц
У питаннях зовнішньої політики Олаф Шольц наголошує на продовженні курсу останніх років. З ним на чолі Німеччина докладатиме зусиль, щоб "Європа була сильною і суверенною" і "говорила одним голосом". В іншому разі, переконаний політик, ані Німеччина, ані Європа не відіграватимуть у світі жодної ролі. Серед наріжних принципів у зовнішній політиці й питаннях міжнародної безпеки Шольц бачить тісну співпрацю із США та іншими партнерами по НАТО.
Водночас СДПН традиційно виступає за тісніші зв'язки з Росією, що має коріння в "східній політиці" (Ostpolitik) канцлера Віллі Брандта (Willy Brandt). Тим не менше, більшість оглядачів схиляються до того, що в питаннях санкцій ЄС проти Росії через агресію на Донбасі і у таких питаннях як анексія Криму Шольц продовжуватиме триматися лінії, яку Берлін мав за часів Меркель.
Крім особистої стриманої позиції Шольца щодо Москви додатковим фактором може бути і позиція партнерів по коаліції. Зелені і вільні демократи демонструють більш жорстку лінію у відносинах з путінською Росією. Коаліційна угода, якою уряд керуватиметься у своїй роботі, засвідчила новий підхід до відносин з Росією. Якщо попередній уряд, попри анексію Криму і роль Москви у конфлікті на Донбасі, наголошував, що все одно прагне "хороших" відносин з Росією, то у нинішній угоді вже йдеться не про "хороші" відносини, а про готовність до "змістовних і стабільних" відносин з Росією, а також до конструктивного діалогу.
З огляду на загрозу військового вторгнення Москви в Україну, Олаф Шольц 7 грудня, після підписання коаліційної угоди, наголосив на відданості принципу недоторканості кордонів держав. "Дуже-дуже важливо, щоби ніхто не копирсався у підручниках історії, намагаючись знайти можливість наново перекроїти кордони", - зазначив політик.
Шольц в інтерв'ю DW перед виборами закликав до "нової східної політики" на рівні Євросоюзу і посилення ролі Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). У виборчій програмі СДПН йшлося про те, що партія, попри критику, робить ставку на діалог з Москвою і, зокрема, домагатиметься пом'якшення візового режиму для російської молоді. Зрештою, ці позиції знайшли відображення у коаліційній угоді.Так само як і акценти, які, вочевидь, у переговорах поставили й партнери по коаліції. Зокрема, про те, що у відносинах з Росією Німеччина "враховуватиме різні сприйняття загроз" серед партнерів по ЄС, маючи на увазі, вочевидь, позиції східних країн ЄС, таких як Польща і країни Балтії.
Чоловічої дружби між Шольцем і російським президентом Володимиром Путіним, як це сталося свого часу з попереднім канцлером від СДПН Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder), експерти не очікують. "Олаф Шольц - точно не Ґергард Шредер, це інший тип політика, більш діловий, радше схожий на Меркель, - вважає політолог Штефан Майстер (Stefan Meister). - Він не з тих, хто піде з Путіним у сауну".
Такої думки дотримується і політолог Ґергард Манґотт (Gerhard Mangott): "Я думаю, Шольц не захоче зіпсувати свій імідж, якщо буде занадто орієнтуватися на Шредера, чия репутація в Німеччині сильно підмочена після того, як він став працювати на російські енергетичні компанії".
Олаф Шольц - людина без емоцій і без харизми. Імовірно, у кризові часи німці роблять ставку саме на такий прагматизм і холодний розрахунок. Шольц знайшов ідеальну суміш для здобуття симпатій виборців, додавши до цих рис м'яку усмішку і підкреслену ввічливість. Віцеканцлер невтомно їздив країною для зустрічей і виступів, демонструючи відкритість і близькість до людей.
Якщо раніше його називали "шольцоматом" - від слів "Шольц" і "автомат (робот, машина)" - то тепер він сприймається як привітний і людяний прагматик. Термін "шольцомат" журналісти вигадали далекого 2003 року, коли Шольц на численних телеефірах виправдовував непопулярну серед виборців реформу ринку праці, повторюючи без жодних емоцій, немов робот, завчені пояснення бюрократичною мовою. "Мені випала роль роз'яснювати суть реформи. Треба було демонструвати непохитність", - виправдовувався згодом Шольц.
Він майже ніколи не каже більше, ніж конче необхідно. У цьому, схоже, його секрет успіху. При цьому Олаф Шольц постійно вчиться і еволюціонує. Ще будучи у далеких 80-их роках минулого століття чільним представником молодіжного крила СДПН, він виступав за "подолання капіталістичної економіки". Однак згодом він як юрист працював адвокатом у сфері трудового права і багато чого зрозумів про те, як працює ринкова економіка та підприємництво. Це змінило його і зробило більш прагматичним.
Олаф Шольц був генеральним секретарем СДПН, міністром праці, сенатором з питань внутрішніх справ у Гамбурзі і правлячим бургомістром цього портового мегаполіса, а з 2018 року - міністром фінансів Німеччини. Попереду у нього непроста робота на чолі уряду, який анонсував чимало реформ в країні, але при цьому муситиме постійно шукати складні компроміси між позиціями трьох партій коаліції, які часто разюче різняться. Прагматичність Шольца, ймовірно, піде йому у цьому на користь.
Кандидат на посаду канцлера від СДПН Олаф Шольц заявив, що його партія отримала мандат для створення нового уряду ФРН. Він додав, що донині правлячий блок ХДС/ХСС, який очолювала Анґела Меркель, має перейти в опозицію.