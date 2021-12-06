Новий канцлер Німеччини: хто такий Олаф Шольц і чого від нього очікувати

Після 16 років канцлерства Анґели Меркель (Angela Merkel) їй на зміну на чолі уряду прийшов колишній віцеканцлер і міністр фінансів в уряді Меркель, соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz). У середу, 8 грудня, Бундестаг голосами депутатів від фракцій нової урядової коаліції - соціал-демократів, Зелених і лібералів - обрав Шольца федеральним канцлером.

Шольц, Шольц і ще раз Шольц

Це - момент його особистого тріумфу. Ще на початку року мало хто вірив, що наступним канцлером буде саме він. СДПН з Шольцем на чолі виборчого списку лише на фінішній прямій виборсалася з багаторічних катастрофічно низьких рейтингів. Навесні 2021 року за соціал-демократів готові були проголосувати 15 відсотків виборців, а вже лічені місяці потому партія отримала 25.

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У виборчій кампанії соціал-демократи поставили все на одну карту - Олафа Шольца. Мовляв, голосуйте за нас, бо лише у нас є єдиний і незамінний Шольц. Він був на всіх плакатах, теледебатах і сценах. "Він робить цю роботу, і він справляється якнайкраще" - таким був головний меседж СДПН перед виборами.

Практично уся політична агітація соціал-демократів містила обличчя Шольца

Кандидат у канцлери, якого не любила партія

Але скільки соціал-демократії у політичних поглядах Олафа Шольца? Як не парадоксально, багатьом у власній партії колишній віцеканцлер тривалий час не подобався. Коли 2019 року він хотів очолити партію, Шольц на внутрішньопартійному референдумі програв дуету у складі Заскії Ескен (Saskia Esken) і Норберта Вальтера-Бор'янса (Norbert Walter-Borjans). Ці двоє пообіцяли партійцям зсунути змістовні акценти у партії вліво.

Натомість Олафа Шольца традиційно зараховують до "поміркованого", центристського крила в партії. Отже, для багатьох висунення Шольца у канцлери в серпні 2020 року, підтримане партійним керівництвом, яке має дещо інші політичні преференції, стало несподіванкою. СДПН висунула у канцлери політика, якого вона навіть не хотіла бачити на чолі партії.

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Підвівся і пішов далі

Поразка під час обрання партійного керівництва не збила з пантелику Олафа Шольца. "Ми одразу після виборів голови СДПН розпочали тісну співпрацю і завдяки цьому вдалося сформувати довіру. Вже незабаром у мене було стійке відчуття, що ці двоє мене висунуть у канцлери і у них обох дуже вчасно з'явилося відчуття, що вони мене висунуть", - зазначив Шольц у своїй прагматичній манері, коментуючи факт свого висунення на посаду канцлера. Таке ставлення до поразок або тимчасових труднощів типове для Шольца. Коли життя відкидає його назад - він підводиться, переводить подих і йде далі. Він ніколи не сумнівається у собі, не дає збити себе з курсу і зберігає абсолютний спокій.

Його вміння зберігати абсолютний спокій не раз рятувало його від політичних потрясінь. Це стосується, зокрема, скандалів з масштабними шахрайськими схемами у фінансовій сфері, які сколихнули Німеччину в той самий час, коли Шольц став міністром фінансів. Критики закидали міністру, що шахраї, які роками наживалися на біржовій схемі Cum-Ex з безпідставним поверненням податків за фінансові транзакції, які ніколи не сплачувалися державі, збагатилися, використовуючи недбалість і бездіяльність очолюваного Шольцем мінфіну. Теж саме стосується і скандалу з банкрутством платіжної системи Wirecard. Відповідаючи на запитання тимчасових слідчих комісій Бундестагу щодо цих скандалів, Шольц виглядав не завжди переконливо. Однак "тефлоновому" Шольцу все це, виходить, ніяк не шкодить.

Несподівана щедрість міністра фінансів

Під час пандемії COVID-19 як міністр фінансів Олаф Шольц став тим, хто асоціюється у виборця з розподілом багатомільярдної бюджетної допомоги. Головний німецький скарбник до кризи мав репутацію "скнари", був послідовним противником витрат бюджетних коштів понад державні доходи. З початком пандемії він став несподівано щедрим і взявся рятувати економіку багатомільярдними сумами грошей, взятими державою у борг.

До кінця 2022 року Німеччина запозичить на подолання кризи 400 мільярдів євро. Шольц заспокоює німців, що жодного боргового ярма боятися не треба і держава за 10 років усе поверне.

Анґела Меркель асоціюється для багатьох німців зі стабільністю. У пандемію головним джерелом стабільності стала багатомільярдна бюджетна допомога, яку розподіляв заступник Меркель - Олаф Шольц

Відданість НАТО і стриманість щодо Росії

У питаннях зовнішньої політики Олаф Шольц наголошує на продовженні курсу останніх років. З ним на чолі Німеччина докладатиме зусиль, щоб "Європа була сильною і суверенною" і "говорила одним голосом". В іншому разі, переконаний політик, ані Німеччина, ані Європа не відіграватимуть у світі жодної ролі. Серед наріжних принципів у зовнішній політиці й питаннях міжнародної безпеки Шольц бачить тісну співпрацю із США та іншими партнерами по НАТО.

Водночас СДПН традиційно виступає за тісніші зв'язки з Росією, що має коріння в "східній політиці" (Ostpolitik) канцлера Віллі Брандта (Willy Brandt). Тим не менше, більшість оглядачів схиляються до того, що в питаннях санкцій ЄС проти Росії через агресію на Донбасі і у таких питаннях як анексія Криму Шольц продовжуватиме триматися лінії, яку Берлін мав за часів Меркель.

Крім особистої стриманої позиції Шольца щодо Москви додатковим фактором може бути і позиція партнерів по коаліції. Зелені і вільні демократи демонструють більш жорстку лінію у відносинах з путінською Росією. Коаліційна угода, якою уряд керуватиметься у своїй роботі, засвідчила новий підхід до відносин з Росією. Якщо попередній уряд, попри анексію Криму і роль Москви у конфлікті на Донбасі, наголошував, що все одно прагне "хороших" відносин з Росією, то у нинішній угоді вже йдеться не про "хороші" відносини, а про готовність до "змістовних і стабільних" відносин з Росією, а також до конструктивного діалогу.

З огляду на загрозу військового вторгнення Москви в Україну, Олаф Шольц 7 грудня, після підписання коаліційної угоди, наголосив на відданості принципу недоторканості кордонів держав. "Дуже-дуже важливо, щоби ніхто не копирсався у підручниках історії, намагаючись знайти можливість наново перекроїти кордони", - зазначив політик.

А як щодо сауни з Путіним?

Шольц в інтерв'ю DW перед виборами закликав до "нової східної політики" на рівні Євросоюзу і посилення ролі Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). У виборчій програмі СДПН йшлося про те, що партія, попри критику, робить ставку на діалог з Москвою і, зокрема, домагатиметься пом'якшення візового режиму для російської молоді. Зрештою, ці позиції знайшли відображення у коаліційній угоді.Так само як і акценти, які, вочевидь, у переговорах поставили й партнери по коаліції. Зокрема, про те, що у відносинах з Росією Німеччина "враховуватиме різні сприйняття загроз" серед партнерів по ЄС, маючи на увазі, вочевидь, позиції східних країн ЄС, таких як Польща і країни Балтії.

Чоловічої дружби між Шольцем і російським президентом Володимиром Путіним, як це сталося свого часу з попереднім канцлером від СДПН Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder), експерти не очікують. "Олаф Шольц - точно не Ґергард Шредер, це інший тип політика, більш діловий, радше схожий на Меркель, - вважає політолог Штефан Майстер (Stefan Meister). - Він не з тих, хто піде з Путіним у сауну".

Такої думки дотримується і політолог Ґергард Манґотт (Gerhard Mangott): "Я думаю, Шольц не захоче зіпсувати свій імідж, якщо буде занадто орієнтуватися на Шредера, чия репутація в Німеччині сильно підмочена після того, як він став працювати на російські енергетичні компанії".

Шольц (на фото ліворуч) був генеральним секретарем СДПН ще за далеких часів Ґергарда Шредера

Шарм як у робота

Олаф Шольц - людина без емоцій і без харизми. Імовірно, у кризові часи німці роблять ставку саме на такий прагматизм і холодний розрахунок. Шольц знайшов ідеальну суміш для здобуття симпатій виборців, додавши до цих рис м'яку усмішку і підкреслену ввічливість. Віцеканцлер невтомно їздив країною для зустрічей і виступів, демонструючи відкритість і близькість до людей.

Якщо раніше його називали "шольцоматом" - від слів "Шольц" і "автомат (робот, машина)" - то тепер він сприймається як привітний і людяний прагматик. Термін "шольцомат" журналісти вигадали далекого 2003 року, коли Шольц на численних телеефірах виправдовував непопулярну серед виборців реформу ринку праці, повторюючи без жодних емоцій, немов робот, завчені пояснення бюрократичною мовою. "Мені випала роль роз'яснювати суть реформи. Треба було демонструвати непохитність", - виправдовувався згодом Шольц.

Він майже ніколи не каже більше, ніж конче необхідно. У цьому, схоже, його секрет успіху. При цьому Олаф Шольц постійно вчиться і еволюціонує. Ще будучи у далеких 80-их роках минулого століття чільним представником молодіжного крила СДПН, він виступав за "подолання капіталістичної економіки". Однак згодом він як юрист працював адвокатом у сфері трудового права і багато чого зрозумів про те, як працює ринкова економіка та підприємництво. Це змінило його і зробило більш прагматичним.

Олаф Шольц був генеральним секретарем СДПН, міністром праці, сенатором з питань внутрішніх справ у Гамбурзі і правлячим бургомістром цього портового мегаполіса, а з 2018 року - міністром фінансів Німеччини. Попереду у нього непроста робота на чолі уряду, який анонсував чимало реформ в країні, але при цьому муситиме постійно шукати складні компроміси між позиціями трьох партій коаліції, які часто разюче різняться. Прагматичність Шольца, ймовірно, піде йому у цьому на користь.

Новий уряд Німеччини Олаф Шольц замінить Анґелу Меркель на посаді канцлера ФРН Соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) стане наступником канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). 63-річний Шольц - досвідчений політик, в уряді Меркель він був міністром фінансів, а раніше - бургомістром Гамбурга.

Новий уряд Німеччини Вольфґанґ Шмідт Вольфґанґ Шмідт (Wolfgang Schmidt) із СДПН очолить відомство федерального канцлера. Подейкують, що ніхто інший не знає майбутнього главу уряду Олафа Шольца так добре, як він. Вже 20 років ці два уродженці Гамбурга працюють разом. 51-річний Шмідт вірив, що Шольц може стати канцлером, коли багато хто про це навіть не думав.

Новий уряд Німеччини Карл Лаутербах Один із головних сюрпризів у новому Кабінеті міністрів ФРН - поява в ньому 58-річного Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Соціал-демократ, лікар за освітою, за час пандемії став одним із медійних символів боротьби з коронавірусом, виступаючи у десятках ток-шоу з порадами та поясненнями. Спочатку його призначення на цю посаду не планувалося.

Новий уряд Німеччини Крістіне Ламбрехт Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) зі СДПН у старому уряді була міністеркою юстиції. Тепер вона очолить міноборони. 56-річній юристці дісталося міністерство, яке в Німеччині вважається одним із найбільш непростих. За нової міністерки закордонні місії Бундесверу піддаватимуться систематичній оцінці. Ламбрехт - третя жінка на чолі міноборони ФРН.

Новий уряд Німеччини Губертус Гайль Найвірогідніше, що до нового уряду увійде 49-річний соціал-демократ Губертус Гайль (Hubertus Heil), який має очолити міністерство праці ФРН. Якщо це станеться, то він стане одним з небагатьох у новому уряді, хто збереже за собою посаду, яку він обіймав у попередньому уряді.

Новий уряд Німеччини Клара Ґейвіц Клара Ґейвіц (Klara Geywitz) очолить новостворене міністерство будівництва та житла. У планах уряду - будівництво 400 тисяч квартир щорічно. 45-річна уродженка Бранденбурга багато років брала активну участь у місцевій та державній політиці. Вона - заступниця голови регіонального відділення Соціал-демократичної партії Німеччини. Канцлер Шольц бачить у ній "дуже великий талант".

Новий уряд Німеччини Ненсі Фезер Міністерство внутрішніх справ уперше очолила жінка. 51-річна адвокатка Ненсі Фезер (Nancy Faeser) родом із Гессена, де була лідеркою регіонального відділення СДПН та головою парламентської фракції у ландтазі. Фезер хоче зосередитись на боротьбі з правим екстремізмом і вже пообіцяла суттєво підвищити рівень оснащення поліції. Люди мають право на безпеку у країні, заявила вона.

Новий уряд Німеччини Свенья Шульце 53-річна Свенья Шульце (Svenja Schulze) із СДПН раніше була міністеркою довкілля, а тепер очолила міністерство економічного співробітництва та розвитку. "Глобальні питання завжди цікавили мої думки", - сказала Шульце на презентації Кабінету. За її словами, вона впевнено почувається на міжнародній арені.

Новий уряд Німеччини Крістіан Лінднер Крістіан Лінднер (Christian Lindner) отримав одну із ключових посад у новому Кабінеті. Він очолить міністерство фінансів - ця посада вважається у федеральному уряді другою за важливістю після канцлера. 42-річний політик з 2013 року є головою ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП).

Новий уряд Німеччини Марко Бушманн Ще один ліберал, який увійде до нового уряду, - 44-річний юрист Марко Бушманн (Marco Buschmann). Він обійме посаду міністра юстиції. Бушманн добре знає партію, він брав участь у її реформуванні після того, як ВДП не пройшла до Бундестагу на виборах 2013 року. Останні чотири роки Бушманн був головою фракції ВДП у Бундестазі.

Новий уряд Німеччини Фолькер Віссінґ Міністерський пост займе й генеральний секретар ВДП 51-річний Фолькер Віссінґ (Volker Wissing). Він стане міністром транспорту та цифрової інфраструктури. Віссінґ уже знайомий з роботою у складі коаліції з Зеленими та соціал-демократами. У Рейнланд-Пфальці він був членом уряду за участю цих партій.

Новий уряд Німеччини Беттіна Штарк-Вацінґер Четвертою міністеркою нового уряду від ВДП стане Беттіна Штарк-Вацінґер (Bettina Stark-Watzinger), яка очолить міністерство освіти та науки. Останні чотири роки вона була депутаткою Бундестагу. Під час передвиборчої кампанії Штарк-Вацінґер приділяла багато уваги темі освіти, закликала до "фундаментальної зміни системи".

Новий уряд Німеччини Анналена Бербок Співголова Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) була кандидаткою у канцлери та мала непогані шанси обійняти цю посаду. Досягти цієї мети їй не вдалося, проте Зелені покращили результат порівняно з виборами 2017 року. Бербок стане міністеркою закордонних справ. Вона буде другою представницею Зелених на чолі МЗС після Йошки Фішера, який очолював це відомство з 1998-го до 2005 року.

Новий уряд Німеччини Роберт Габек Роберт Габек (Robert Habeck) з 2018 року є співголовою партії Зелених. 52-річний філософ та колишній міністр в уряді землі Шлезвіг-Гольштейн очолить заново створене міністерство економіки та захисту клімату. Окрім того, Габек стане віцеканцлером.

Новий уряд Німеччини Джем Ездемір Колишній співголова партії Зелених Джем Ездемір (Cem Özdemir) очолить міністерство сільського господарства. Цьому рішенню передувала запекла боротьба за міністерські портфелі серед Зелених. Її програв голова фракції Зелених у Бундестазі Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) із лівого крила партії. Ездемір стане першим членом федерального уряду, який має турецьке походження.

Новий уряд Німеччини Штеффі Лемке Головою міністерства охорони навколишнього середовища, безпеки ядерних реакторів та захисту споживачів стане Штеффі Лемке (Steffi Lemke). З 2002-го до 2013 року вона була федеральною виконавчою секретаркою партії Зелених. За професією Лемке - інженерка-агрономка. У Бундестазі 53-річна політикиня зі Східної Німеччини приділяла особливу увагу боротьбі за захист морів від забруднення.

Новий уряд Німеччини Анне Шпіґель Ще одна представниця Зелених, Анне Шпігель (Anne Spiegel), очолить міністерство у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді. Вона добре знайома з цією тематикою, оскільки керувала подібним міністерством у Рейнланд-Пфальці. 40-річну Шпіґель відносять до представників лівого крила Зелених.

Новий уряд Німеччини Клаудія Рот Клаудія Рот (Claudia Roth) стане міністеркою з питань культури та ЗМІ. 66-річна Рот у минулому двічі була співголовою партії Зелених і досі є однією із найвідоміших її представниць у країні. З 2013 року вона обіймає посаду віцеголови Бундестагу. У молодості Рот була менеджеркою анархістського музичного гурту Ton Steine Scherben. Автор: Сергій Гуща, Марина Барановська

