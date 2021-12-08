Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини

Через понад два місяці після парламентських виборів депутати Бундестагу у середу, 8 грудня, шляхом таємного голосування обрали нового канцлера ФРН. "За" представника Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олафа Шольца (Olaf Scholz) проголосували 395 депутатів з 707.
Хто такий Олаф Шольц?
До обрання канцлером 63-річний Шольц обіймав посаду віцеканцлера та федерального міністра фінансів у четвертому уряді Анґели Меркель (Angela Merkel).
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Шольц походить із західної Німеччини і є юристом за освітою. До лав СДПН вступив у 1975 році, у 2002-2004 роках був генеральним секретарем партії. Під час канцлерства Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) у 1998-2005 роках вважався його найближчим соратником. З 2007 до 2009 року керував федеральним міністерством праці Німеччини. З 2011 року два терміни поспіль був бургомістром Гамбурга.
Кабіни для таємного голосування у Бундестазі
Нагадаємо, парламентські вибори в Німеччині відбулися 26 вересня. Перемогу на них здобула СДПН, котра набрала 25,7 відсотка голосів. Найближчий суперник СДПН - блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) заручився підтримкою 24,1 відсотка виборців. Зелені отримали 14,8 відсотка голосів, ВДП - 11,5 відсотка, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3 відсотка.
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Відразу після виборів Шольц заявив, що соціал-демократи формуватимуть коаліцію без блоку ХДС/ХСС, що останні роки був її партнером в урядовій "великій коаліції". З середини жовтня у ФРН тривали коаліційні переговори між СДПН, Зеленими та Вільною демократичною партією (ВДП). 7 грудня партії підписали коаліційну угоду, яка визначає політику нового уряду ФРН на наступні чотири роки.
Тоді ж Шольц представив усіх міністрів нового уряду ФРН, в якому буде порівну чоловіків і жінок. За словами Шольца, основним завданням уряду спочатку стане боротьба з пандемією коронавірусу.
У своїх публічних заявах напередодні обрання канцлером застерігав Росію від порушення кордонів України, а також обіцяв жорстку відповідь правителю Білорусі Лукашенку через ситуацію з мігрантами.
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Новий уряд Німеччини
Олаф Шольц замінить Анґелу Меркель на посаді канцлера ФРН
Соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) стане наступником канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). 63-річний Шольц - досвідчений політик, в уряді Меркель він був міністром фінансів, а раніше - бургомістром Гамбурга.
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Новий уряд Німеччини
Вольфґанґ Шмідт
Вольфґанґ Шмідт (Wolfgang Schmidt) із СДПН очолить відомство федерального канцлера. Подейкують, що ніхто інший не знає майбутнього главу уряду Олафа Шольца так добре, як він. Вже 20 років ці два уродженці Гамбурга працюють разом. 51-річний Шмідт вірив, що Шольц може стати канцлером, коли багато хто про це навіть не думав.
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Новий уряд Німеччини
Карл Лаутербах
Один із головних сюрпризів у новому Кабінеті міністрів ФРН - поява в ньому 58-річного Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Соціал-демократ, лікар за освітою, за час пандемії став одним із медійних символів боротьби з коронавірусом, виступаючи у десятках ток-шоу з порадами та поясненнями. Спочатку його призначення на цю посаду не планувалося.
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Новий уряд Німеччини
Крістіне Ламбрехт
Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) зі СДПН у старому уряді була міністеркою юстиції. Тепер вона очолить міноборони. 56-річній юристці дісталося міністерство, яке в Німеччині вважається одним із найбільш непростих. За нової міністерки закордонні місії Бундесверу піддаватимуться систематичній оцінці. Ламбрехт - третя жінка на чолі міноборони ФРН.
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Новий уряд Німеччини
Губертус Гайль
Найвірогідніше, що до нового уряду увійде 49-річний соціал-демократ Губертус Гайль (Hubertus Heil), який має очолити міністерство праці ФРН. Якщо це станеться, то він стане одним з небагатьох у новому уряді, хто збереже за собою посаду, яку він обіймав у попередньому уряді.
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Новий уряд Німеччини
Клара Ґейвіц
Клара Ґейвіц (Klara Geywitz) очолить новостворене міністерство будівництва та житла. У планах уряду - будівництво 400 тисяч квартир щорічно. 45-річна уродженка Бранденбурга багато років брала активну участь у місцевій та державній політиці. Вона - заступниця голови регіонального відділення Соціал-демократичної партії Німеччини. Канцлер Шольц бачить у ній "дуже великий талант".
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Новий уряд Німеччини
Ненсі Фезер
Міністерство внутрішніх справ уперше очолила жінка. 51-річна адвокатка Ненсі Фезер (Nancy Faeser) родом із Гессена, де була лідеркою регіонального відділення СДПН та головою парламентської фракції у ландтазі. Фезер хоче зосередитись на боротьбі з правим екстремізмом і вже пообіцяла суттєво підвищити рівень оснащення поліції. Люди мають право на безпеку у країні, заявила вона.
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Новий уряд Німеччини
Свенья Шульце
53-річна Свенья Шульце (Svenja Schulze) із СДПН раніше була міністеркою довкілля, а тепер очолила міністерство економічного співробітництва та розвитку. "Глобальні питання завжди цікавили мої думки", - сказала Шульце на презентації Кабінету. За її словами, вона впевнено почувається на міжнародній арені.
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Новий уряд Німеччини
Крістіан Лінднер
Крістіан Лінднер (Christian Lindner) отримав одну із ключових посад у новому Кабінеті. Він очолить міністерство фінансів - ця посада вважається у федеральному уряді другою за важливістю після канцлера. 42-річний політик з 2013 року є головою ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП).
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Новий уряд Німеччини
Марко Бушманн
Ще один ліберал, який увійде до нового уряду, - 44-річний юрист Марко Бушманн (Marco Buschmann). Він обійме посаду міністра юстиції. Бушманн добре знає партію, він брав участь у її реформуванні після того, як ВДП не пройшла до Бундестагу на виборах 2013 року. Останні чотири роки Бушманн був головою фракції ВДП у Бундестазі.
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Новий уряд Німеччини
Фолькер Віссінґ
Міністерський пост займе й генеральний секретар ВДП 51-річний Фолькер Віссінґ (Volker Wissing). Він стане міністром транспорту та цифрової інфраструктури. Віссінґ уже знайомий з роботою у складі коаліції з Зеленими та соціал-демократами. У Рейнланд-Пфальці він був членом уряду за участю цих партій.
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Новий уряд Німеччини
Беттіна Штарк-Вацінґер
Четвертою міністеркою нового уряду від ВДП стане Беттіна Штарк-Вацінґер (Bettina Stark-Watzinger), яка очолить міністерство освіти та науки. Останні чотири роки вона була депутаткою Бундестагу. Під час передвиборчої кампанії Штарк-Вацінґер приділяла багато уваги темі освіти, закликала до "фундаментальної зміни системи".
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Новий уряд Німеччини
Анналена Бербок
Співголова Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) була кандидаткою у канцлери та мала непогані шанси обійняти цю посаду. Досягти цієї мети їй не вдалося, проте Зелені покращили результат порівняно з виборами 2017 року. Бербок стане міністеркою закордонних справ. Вона буде другою представницею Зелених на чолі МЗС після Йошки Фішера, який очолював це відомство з 1998-го до 2005 року.
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Новий уряд Німеччини
Роберт Габек
Роберт Габек (Robert Habeck) з 2018 року є співголовою партії Зелених. 52-річний філософ та колишній міністр в уряді землі Шлезвіг-Гольштейн очолить заново створене міністерство економіки та захисту клімату. Окрім того, Габек стане віцеканцлером.
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Новий уряд Німеччини
Джем Ездемір
Колишній співголова партії Зелених Джем Ездемір (Cem Özdemir) очолить міністерство сільського господарства. Цьому рішенню передувала запекла боротьба за міністерські портфелі серед Зелених. Її програв голова фракції Зелених у Бундестазі Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) із лівого крила партії. Ездемір стане першим членом федерального уряду, який має турецьке походження.
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Новий уряд Німеччини
Штеффі Лемке
Головою міністерства охорони навколишнього середовища, безпеки ядерних реакторів та захисту споживачів стане Штеффі Лемке (Steffi Lemke). З 2002-го до 2013 року вона була федеральною виконавчою секретаркою партії Зелених. За професією Лемке - інженерка-агрономка. У Бундестазі 53-річна політикиня зі Східної Німеччини приділяла особливу увагу боротьбі за захист морів від забруднення.
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Новий уряд Німеччини
Анне Шпіґель
Ще одна представниця Зелених, Анне Шпігель (Anne Spiegel), очолить міністерство у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді. Вона добре знайома з цією тематикою, оскільки керувала подібним міністерством у Рейнланд-Пфальці. 40-річну Шпіґель відносять до представників лівого крила Зелених.
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Новий уряд Німеччини
Клаудія Рот
Клаудія Рот (Claudia Roth) стане міністеркою з питань культури та ЗМІ. 66-річна Рот у минулому двічі була співголовою партії Зелених і досі є однією із найвідоміших її представниць у країні. З 2013 року вона обіймає посаду віцеголови Бундестагу. У молодості Рот була менеджеркою анархістського музичного гурту Ton Steine Scherben.
Автор: Сергій Гуща, Марина Барановська