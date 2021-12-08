Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини

Через понад два місяці після парламентських виборів депутати Бундестагу у середу, 8 грудня, шляхом таємного голосування обрали нового канцлера ФРН. "За" представника Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олафа Шольца (Olaf Scholz) проголосували 395 депутатів з 707.

Хто такий Олаф Шольц?

До обрання канцлером 63-річний Шольц обіймав посаду віцеканцлера та федерального міністра фінансів у четвертому уряді Анґели Меркель (Angela Merkel).

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Шольц походить із західної Німеччини і є юристом за освітою. До лав СДПН вступив у 1975 році, у 2002-2004 роках був генеральним секретарем партії. Під час канцлерства Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) у 1998-2005 роках вважався його найближчим соратником. З 2007 до 2009 року керував федеральним міністерством праці Німеччини. З 2011 року два терміни поспіль був бургомістром Гамбурга.

Кабіни для таємного голосування у Бундестазі

Нагадаємо, парламентські вибори в Німеччині відбулися 26 вересня. Перемогу на них здобула СДПН, котра набрала 25,7 відсотка голосів. Найближчий суперник СДПН - блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) заручився підтримкою 24,1 відсотка виборців. Зелені отримали 14,8 відсотка голосів, ВДП - 11,5 відсотка, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3 відсотка.

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Відразу після виборів Шольц заявив, що соціал-демократи формуватимуть коаліцію без блоку ХДС/ХСС, що останні роки був її партнером в урядовій "великій коаліції". З середини жовтня у ФРН тривали коаліційні переговори між СДПН, Зеленими та Вільною демократичною партією (ВДП). 7 грудня партії підписали коаліційну угоду, яка визначає політику нового уряду ФРН на наступні чотири роки.

Тоді ж Шольц представив усіх міністрів нового уряду ФРН, в якому буде порівну чоловіків і жінок. За словами Шольца, основним завданням уряду спочатку стане боротьба з пандемією коронавірусу.

У своїх публічних заявах напередодні обрання канцлером застерігав Росію від порушення кордонів України, а також обіцяв жорстку відповідь правителю Білорусі Лукашенку через ситуацію з мігрантами.

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