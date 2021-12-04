 Соціал-демократи першими схвалили нову коаліцію у Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2021

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Новини

Соціал-демократи першими схвалили нову коаліцію у Німеччині

На партійному з'їзді СДПН 98,8 відсотка делегатів проголосували за коаліційну угоду із "зеленими" та лібералами. Очікується, що дві інші партії також схвалять документ найближчими днями.

Кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц

Кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) схвалила коаліційну угоду з партією "Союз-90/Зелені" та Вільною демократичною партією (ВДП). На партійному з'їзді в Берліні у суботу, 4 грудня, 98,8 відсотка делегатів висловилися за підтримку документа.

"Мене це дуже тішить. Тепер приступаємо до роботи!", - відреагував у Twitter кандидат у канцлери ФРН від соціал-демократів Олаф Шольц (Olaf Scholz). Угоду ще мають затвердити на внутрішньопартійних голосуваннях партнери СДПН по коаліції. Партійний з'їзд ВДП з цього питання має відбутися в неділю, 5 грудня. "Зелені" вже проводять голосування у лавах членів партії.

Очікується, що 7 грудня коаліційний договір буде підписано, а 8 грудня Бундестаг обере Шольца новим канцлером.

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Перед будівлею, в якій проходив з'їзд СДПН, відбулася акція екоактивістів. Вони вимагали заборони на авіарейси на невеликі відстані та розширення залізничної мережі.

Плани нового уряду Німеччини

Три партії представили 177-сторінкову коаліційну угоду 24 листопада. Майбутній уряд планує збільшити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію. Зокрема, сторони домовились до 2030 року збільшити кількість залізничних вантажних перевезень на 25 відсотків й досягти збільшення кількості електромобілів на дорогах до 15 мільйонів. Крім того, за новою угодою, іммігранти зможуть подати заявку на німецьке громадянство після п'яти років проживання у ФРН. Також дозволяється подвійне громадянство.

Окрім того, в угоді говориться про плани легалізації регульованого збуту канабісу. Мінімальну заробітну платню мають підвищити до 12 євро на годину.

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