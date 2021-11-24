У Німеччині три партії представили коаліційну угоду

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партія "Союз 90"/Зелені" та Вільна демократична партія (ВДП) презентували коаліційну угоду, за якою буде сформовано новий федеральний уряд у Німеччині. Про це у середу, 24 листопада, повідомив лідер соціал-демократів та ймовірний наступник Анґели Меркель (Angela Merkel) на посаді федерального канцлера Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Він заявив, що новий уряд шукатиме не "найменший спільний знаменник", а робитиме "політику великого впливу". "Нас об'єднує бажання зробити цю країну кращою", - сказав Шольц про партнерів по майбутній коаліції.

Досягнуту угоду ще мають погодити на партійних з'їздах членів майбутньої коаліції. Обрання канцлером Німеччини Олафа Шольца планується на другий тиждень грудня.

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