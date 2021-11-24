У Німеччині три партії представили коаліційну угоду

Через майже два місяці після виборів у Німеччині соціал-демократи, зелені та ліберали домовилися про формування урядової коаліції. Це означає, що новий уряд у країні, найімовірніше, з'явиться ще до Різдва.
Очільники зелених Анналена Бербок (ліворуч) та Роберт Гарбек, кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц та голова лібералів Крістіан Лінднер (праворуч)
Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партія "Союз 90"/Зелені" та Вільна демократична партія (ВДП) презентували коаліційну угоду, за якою буде сформовано новий федеральний уряд у Німеччині. Про це у середу, 24 листопада, повідомив лідер соціал-демократів та ймовірний наступник Анґели Меркель (Angela Merkel) на посаді федерального канцлера Олаф Шольц (Olaf Scholz).
Він заявив, що новий уряд шукатиме не "найменший спільний знаменник", а робитиме "політику великого впливу". "Нас об'єднує бажання зробити цю країну кращою", - сказав Шольц про партнерів по майбутній коаліції.
Досягнуту угоду ще мають погодити на партійних з'їздах членів майбутньої коаліції. Обрання канцлером Німеччини Олафа Шольца планується на другий тиждень грудня.
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