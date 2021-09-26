 Вибори в Німеччині: зміна влади і два претенденти на пост канцлера | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.09.2021

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Європа

Вибори в Німеччині: зміна влади і два претенденти на пост канцлера

Відхід Анґели Меркель сильно змінив розстановку політичних сил у Німеччині. У наступний уряд неодмінно увійдуть зміцнілі Зелені й ліберали. Але хто його очолить?

Поки що не зрозуміло, хто прийде на зміну Меркель - Олаф Шольц (зліва) чи Армін Лашет

Поки що не зрозуміло, хто прийде на зміну Меркель - Олаф Шольц (зліва) чи Армін Лашет

Вибори в Бундестаг, що відбулися 26 вересня, не дали однозначної відповіді на питання, хто замінить Анґелу Меркель (Angela Merkel) на посаді канцлера ФРН. Після чотирьох термінів на чолі уряду Німеччини вона більше не балотувалася на цю посаду. Заявку на неї за підсумками голосування ввечері в неділю подали як кандидат Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олаф Шольц (Olaf Scholz) - міністр фінансів і віцеканцлер у нинішньому уряді, так і Армін Лашет (Armin Laschet) - голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Цю консервативну партію довгий час очолювала сама Меркель.

Нині консерватори й соціал-демократи є партнерами по коаліції та уряду. Останній продовжить виконувати свої обов'язки до формування нового кабінету міністрів, а Меркель остаточно залишить свою посаду тільки після того, як новий склад парламенту обере наступного главу уряду.

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Результати партій влади

Формальними переможцями виборів стали соціал-демократи, які набрали згідно з попередніми офіційними результатами 25,7 відсотка голосів - приблизно на 5 відсоткових пунктів більше, ніж на попередніх виборах у 2017 році.

Черга на виборчій дільниці у Берліні

Черга на виборчій дільниці у Берліні

Для багатьох такий успіх СДПН став сюрпризом, враховуючи той факт, що ще навесні рейтинг партії становив близько 15 відсотків. Вважається, що в лідери виборчих перегонів соціал-демократів витягнув Шольц.

Разом з тим розрив між першим і другим місцями склав менше двох відсоткових пунктів, що й дало підстави кандидату консервативного блоку ХДС/ХСС Арміну Лашету також претендувати на роль лідера майбутньої владної коаліції. Однак результат у 24,1 відсотка є найгіршим за всю історію партійного блоку, який на 13 з 19 виборів до Бундестагу отримував більше 40 відсотків і жодного разу - менше 30 відсотків.

Як виступили на виборах опозиційні партії

На третьому місці з результатом у 14,8 відсотка - Зелені. Це істотно більше, ніж у 2017 році (8,9 відсотка), але набагато менше, ніж розраховувала ця партія, яка вперше в історії також висунула власного кандидата в канцлери - співголову політичної сили Анналену Бербок (Annalena Baerbock). У травні у Зелених був найвищий партійний рейтинг, що досягав 28 відсотків.

Лідер ВДП Крістіан Лінднер прагне обійняти посаду міністра фінансів у майбутньому уряді

Лідер ВДП Крістіан Лінднер прагне обійняти посаду міністра фінансів у майбутньому уряді

Ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) трохи поліпшила свій результат у порівнянні з 2017 роком (10,7 відсотка) до 11,5 відсотка.

Результат правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) виявився гіршим, ніж чотири роки тому: 10,3 відсотка замість 12,6 відсотка. Ще більш серйозних втрат зазнала Ліва партія. Посткомуністи отримали тільки 4,9 відсотка голосів (у 2017 році - 9,2 відсотка), і не подолали п'ятивідсотковий бар'єр. Однак вони зможуть сформувати свою фракцію в Бундестазі, оскільки три кандидати Лівих отримали прямі мандати.

Явка на виборах склала близько 76 відсотків і залишилася практично на тому ж рівні, що і в 2017 році.

Два варіанти майбутньої правлячої коаліції

Підсумки виборів в принципі дозволяють відновити урядову коаліцію останніх 8 років, але зі зміною ролей - головна у соціал-демократів, а консерватори - молодший партнер. Але такий варіант поки що виключають і Шольц, і Лашет.

Співголови Зелених Анналена Бербок та Роберт Габек мають реальні шанси на міністерські посади

Співголови Зелених Анналена Бербок та Роберт Габек мають реальні шанси на міністерські посади

З огляду на те, що з правими популістами з АдН вести переговори про їхню участь в уряді ніхто не буде, а позиції Лівої партії сильно ослабли, реалістичними залишаються тільки два троїстих союзи - Зелені та ліберали з соціал-демократами і канцлером Олафом Шольцем, або вони ж з консерваторами і главою уряду Лашетом.

Який з двох цих варіантів у підсумку стане реальністю, з'ясується під час зондувальних переговорів, які найближчими тижнями будуть вести представники цих чотирьох політичних сил.

Чи зміниться позиція Німеччини щодо Росії

Для Росії будь-який з цих двох варіантів майбутньої урядової коаліції в Німеччині може означати подальше охолодження відносин або навіть жорсткість політики Берліна щодо Москви. Адже і Зелені, і ліберали ставляться до внутрішньої та зовнішньої політики російського президента Володимира Путіна більш критично, ніж уряд Меркель.

Соціал-демократка Мануела Швезіґ святкує перемогу у Мекленбурзі-Передній Померанії

Соціал-демократка Мануела Швезіґ святкує перемогу у Мекленбурзі-Передній Померанії

Так, Зелені - рішучі противники газопроводу "Північний потік-2", жорстко засуджують анексію Криму, висловлювалися за поставки німецьких озброєнь Україні та розширення санкцій проти РФ. А ліберали, для яких традиційно дуже важлива правозахисна тематика, виявляють підвищену увагу до теми прав людини в Росії. Крім того, ВДП запропонувала ввести мораторій на введення в експлуатацію "Північного потоку-2", аби домогтися звільнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Водночас переконлива перемога соціал-демократів (40 відсотків за попередніми даними) на виборах, що проходили 26 вересня в землі Мекленбург-Передня Померанія, зміцнила позиції місцевої прем'єр-міністерки Мануели Швезіґ (Manuela Schwesig). Вона активно підтримує "Північний потік-2", приймальний термінал якого розташовано в цій федеральній землі на території колишньої НДР. Зростання свого впливу вона зможе використовувати в керівництві СДПН для лобіювання інтересів "Газпрому".

Дивитись відео 01:46

Вибори у Німеччині: перегони між СДПН та ХДС/ХСС без явного лідера (26.09.2021)

  • Конрад Аденауер під час святкувань Карнавалу

    Німецькі канцлери: від Аденауера до Меркель

    Конрад Аденауер (ХДС), 1949 - 1963

    Конрад Аденауер був першим німецьким федеральним канцлером. За часів його керівництва ще молода Федеративна Республіка стала суверенною державою, у зовнішній політиці він був чіткої прозахідної орієнтації. Урядовий стиль Аденауера вважали авторитарним. За походженням він був з Рейнського регіону і тому добився того, щоб Бонн став столицею.

  • Людвіґ Ергард

    Німецькі канцлери: від Аденауера до Меркель

    Людвіґ Ергард (ХДС), 1963 - 1966

    У 1963 році ХДС змусила вже 87-річного Аденауера до відставки та зробила його наступником Людвіґа Ергарда. Ергард зажив популярності як міністр економіки, пропагуючи соціальну ринкову економіку, і став "батьком" західнонімецького економічного дива. Його лише зрідка можна було бачити без сигари. Щодня він викурював близько 15 штук. 1966 року Ергард пішов у відставку з канцлерської посади.

  • Курт Ґеорґ Кізинґер

    Німецькі канцлери: від Аденауера до Меркель

    Курт Ґеорґ Кізинґер (ХДС), 1966 - 1969

    Курт Ґеорґ Кізинґер сформував першу велику коаліцію Німеччини із ХДС та СДПН, якій вдалося надати поштовх кволій економіці. Ухвалення законів про надзвичайний стан, які надавали владі у випадку кризи надзвичайних повноважень, змусило молодь вийти на акції протесту. Так народився студентський рух. Кізінґер був суперечливою постаттю через його націонал-соціалістичне минуле.

  • Віллі Брандт

    Німецькі канцлери: від Аденауера до Меркель

    Віллі Брандт (СДПН), 1969 - 1974

    Суспільні перетворення принесли зміни у політиці: Віллі Брандт став першим соціал-демократом на посаді канцлера ФРН. Ставши на коліна перед меморіалом у колишньому варшавському гетто і попросивши вибачення за жорстокості нацизму, він зробив великий жест примирення. Йому вдалося зняти напругу в відносинах між країнами західної та східної Європи, за що він здобув 1971 року Нобелівську премію миру.

  • Гельмут Шмідт

    Німецькі канцлери: від Аденауера до Меркель

    Гельмут Шмідт (СДПН), 1974 - 1982

    Гельмут Шмідт обійняв посаду канцлера після відставки однопартійця Віллі Брандта. Його правління супроводжували нафтова криза, інфляція та економічний застій. Шмідт був тверезим та ефективним керівником. Терору лівих екстремістів з так званої Фракції Червоної Армії (RAF) не дозволив диктувати – відмовився виконати вимоги терористів. Шмідта скинули шляхом вотуму недовіри.

  • Гельмут Коль (ХДС), 1982 - 1998

    Німецькі канцлери: від Аденауера до Меркель

    Гельмут Коль (ХДС), 1982 - 1998

    Його правління тривало рекордно довго - 16 років. Гельмута Коля якийсь час вважали майстром політичної "відсидки" - обережний, не схильний до помилок, але і без особливої снаги до реформ. Однак саме на ньому лежить історична заслуга - возз'єднання Німеччини та структурна відбудова колишньої НДР. Коль був не лише "канцлером німецької єдності", а й великим поборником об'єднаної Європи.

  • Ґергард Шредер

    Німецькі канцлери: від Аденауера до Меркель

    Ґергард Шредер (СДПН), 1998 - 2005

    Після чотирьох періодів правління Коля прийшли мінливі настрої. Ґергард Шредер став канцлером першого "червоно-зеленого" уряду. За часів його канцлерства Бундесвер уперше взяв участь у військових операціях НАТО, зокрема в Афганістані. Розпочата ним перебудова системи соцзабезпечення призвела до напруженості усередині партії, багато людей вийшли на вулиці, протестуючи проти скорочення соцвиплат.

  • Анґела Меркель

    Німецькі канцлери: від Аденауера до Меркель

    Анґела Меркель (ХДС), з 2005-го

    Анґела Меркель стала у 2005 році першою канцлеркою. Одним з її найбільших випробувань є нинішня фінансова та економічна криза. Меркель уособлює прагматичний стиль керування. Так, після аварії реактора на Фукусімі вона взяла курс на відмову від атомної енергетики, хоча перед цим була проти. Невід'ємною частиною образу канцлерки є її піджаки усіх можливих кольорів і відтінків.

    Автор: Діана Песслер, Захар Бутирський


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Докладно

Поки що не зрозуміло, хто прийде на зміну Меркель - Олаф Шольц (зліва) чи Армін Лашет

Вибори у ФРН: зміна влади і два претенденти на пост канцлера

Відхід Меркель змінив розстановку політичних сил у Німеччині. У наступний уряд увійдуть зміцнілі Зелені й ліберали.  

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