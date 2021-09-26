Конфуз з кандидатом у канцлери: Армін Лашет неправильно згорнув бюлетень

Кандидат у канцлери від блоку консервативних партій ХДС/ХСС Армін Лашет (Armin Laschet) неправильно склав свій бюлетень під час голосування на виборах до Бундестагу. Коли Лашет у неділю, 26 вересня, опустив бюлетень в урну для голосування на виборчій дільниці в Ахені, ті, хто були поруч, могли бачити, що він позначив у бюлетені. Це також зафіксували фотографи.

Порушення таємниці голосування?

Через приписи щодо таємниці голосування не дозволяється кидати свій бюлетень відкрито. Виборець мусить скласти його "таким чином, щоб його голос не можна було розпізнати", наголошується на сайті голови федеральної виборчої комісії. Якщо голос розпізнано, то виборча комісія повинна відмовити виборцю. Це робиться для того, щоб уникнути впливу на інших виборців. Зазвичай на виборчій дільниці вказують, як потрібно скласти бюлетень.

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Однак невдовзі після цього голова виборчої комісії Ґеорг Тіль (Georg Thiel) прокоментував цей конфуз у дописі в соцмережі Twitter.

"Відомий на всю країну політик проголосував за свою власну партію, що очікувалося. Вплив на виборців у цьому не проглядається", - запевнив Тіль. Віт також пояснив, що в разі "неправильно складеного бюлетеня" виборча комісія видає новий бюлетень. Але якщо відкритий бюлетень все ж опускається в урну для голосування, "він вже не підлягає сортуванню і є дійсним", додав Тіль.

Нагадаємо, на цих виборах до Бундестагу мають право проголосувати згалом близько 60,4 мільйона громадян Німеччини, з них приблизно 2,8 мільйона - вперше.

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Вибори відбуваються за змішаною системою. За місця у Бундестазі змагаються 47 партій. Згідно з останніми опитуваннями, розрив між лідерами незначний - соціал-демократи на кілька відсотків випереджали консервативний блок ХДС/ХСС, тож інтрига щодо переможця зберігається. Чимало виборців під час соцопитувань зазначали, що ще не визначилися, за кого голосуватимуть. Чинна канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) після 16 років на чолі уряду вирішила не висувати свою кандидатуру на цих виборах.