 Німеччина обирає новий Бундестаг | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2021

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Новини

Німеччина обирає новий Бундестаг

У Німеччині громадяни країни обирають новий склад Бундестагу. Очікується, що близько 40 відсотків виборців проголосують поштою.

Під час голосування на одній із виборчих дільниць у Берліні

Під час голосування на одній із виборчих дільниць у Берліні

У Німеччині в неділю, 26 вересня, відбуваються парламентські вибори - громадяни країни обирають новий склад Бундестагу. Виборчі дільниці відкрилися о 8-ій годині ранку.

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Загалом близько 60,4 мільйона громадян Німеччини мають право проголосувати на цих виборах, з них приблизно 2,8 мільйона - вперше. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) перед відкриттям дільниць закликав співгромадян до участі у виборах, наголосивши, що "кожен голос має значення".

Вибори відбуваються за змішаною системою. За місця у Бундестазі змагаються 47 партій. Згідно з останніми опитуваннями, розрив між лідерами незначний - соціал-демократи на кілька відсотків випереджали консервативний блок ХДС/ХСС, а тому інтрига щодо переможця зберігається. Чимало виборців під час соцопитувань зазначали, що ще не визначилися, за кого голосуватимуть. Чинна канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) після 16 років на чолі уряду вирішила не висувати свою кандидатуру на цих виборах.

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Виборчі дільниці зачиняються о 18:00, після чого оголосять перші прогнози на основі екзитполів. Очікується, що на цих виборах більше людей, ніж будь-коли раніше, проголосували поштою. За даними виборчої комісії, кількість таких виборців може сягнути 40 відсотків. Для порівняння: на минулих парламентських виборах у 2017 році 28,6 відсотка німців з правом голосу проголосували поштою. Тоді явка становила 76,2 відсотка.

Очікується також, що число депутатів у наступному парламенті знову зросте. Нинішній склад Бундестагу налічує 709 депутатів, що є рекордною кількістю. Визначена законом мінімальна кількість мандатів - 598.

Цього дня у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія та в Берліні обирають також нові земельні парламенти.

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