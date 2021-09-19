 Голова Бундестагу побоюється ймовірного збільшення числа депутатів після виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Голова Бундестагу побоюється ймовірного збільшення числа депутатів після виборів

Після виборів до Бундестагу 26 вересня число депутатів знову може зрости. За словами Вольфґанґа Шойбле, розширення складу Бундестагу може загрожувати його працездатності. Виборча реформа реалізується не раніше 2024 року.

Symbolbild I Überhangmandate

Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) побоюється, що подальше розширення складу цього законодавчого органу ФРН може поставити під загрозу його працездатність. Таку думку політик висловив в інтерв'ю німецькій газеті Der Tagesspiegel, витяги з якого опубліковані у неділю, 19 вересня.

"Зважаючи на чисельність наступного складу Бундестагу, я стурбований", - попередив Шойбле. Він вважає, що в силу очікуваного зростання кількості законодавців "здатність Бундестагу в цілому функціонувати перебуває під загрозою".

За словами Шойбле, одне з "найбільших його політичних розчарувань" полягає у тому, що протягом поточного законодавчого періоду не вдалося провести ефективну виборчу реформу.

Читайте також: Кого обиратимуть в Бундестаг?

Утримання нинішнього складу обходиться платникам податків на 333 млн євро дорожче

У нинішньому, 19-му, скликанні Бундестагу в його склад входять 709 членів. У минулому скликанні працював 631 депутат. Тим часом стандартний склад Бундестагу - 598 депутатів. За оцінками експертів, за підсумками майбутніх виборів показники, скоріш за все, збільшаться.

При цьому, за підрахунками громадської організації "Федеральне об'єднання платників податків" зі штаб-квартирою в Берліні - утримання законодавчого органу на даному етапі вже обходиться на 333 мільйонів євро дорожче, ніж при його стандартній комплектації.

Читайте також: За кого голосують громадяни Німеччини з міграційним корінням

Чому кількість депутатів Бундестагу може зрости

Нині у Німеччині діє змішана виборча система, за якої громадяни віддають свій перший голос за конкретного кандидата у своєму виборчому окрузі, а другий - за партію, яка пізніше номінує депутатів до Бундестагу за внутрішньопартійними списками.

Якщо число мандатів, отриманих партією завдяки перемогам конкретних кандидатів в окремих округах, перевищує число мандатів, які партія має отримати в Бундестазі за результатами голосування за партійні списки, загальне число депутатів Бундестагу збільшується за рахунок створення так званих додаткових місць.

При цьому, щоб зберегти співвідношення політичних сил в Бундестазі, розподіляються так звані мандати на відступлення місць на користь інших партій. Вони видаються іншим партіям доти, доки не буде досягнута необхідна пропорція.

При цьому лише з 2024 року під час масштабної реформи число виборчих округів у ФРН має бути скорочено з 299 до 280.

Читайте також: Неочікуваний поворот перед виборами в Німеччині: замість Меркель буде Шольц?

Реклама

Докладно

Міжнародні спостерігачі підтверджують загострення ситуації на Донбасі

Міжнародні спостерігачі підтверджують загострення на Донбасі

Кількість випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі зросла, жертви серед мирного населення.  

Колишня виконавча директорка Світового банку і ниншня глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва

Світовий банк прикрашав рейтинги Китаю - звіт

У здійсненні тиску звинувачують колишню главу Світого банку Крісталіну Георгієву, яка зараз очолює МВФ.  