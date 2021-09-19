Голова Бундестагу побоюється ймовірного збільшення числа депутатів після виборів

Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) побоюється, що подальше розширення складу цього законодавчого органу ФРН може поставити під загрозу його працездатність. Таку думку політик висловив в інтерв'ю німецькій газеті Der Tagesspiegel, витяги з якого опубліковані у неділю, 19 вересня.

"Зважаючи на чисельність наступного складу Бундестагу, я стурбований", - попередив Шойбле. Він вважає, що в силу очікуваного зростання кількості законодавців "здатність Бундестагу в цілому функціонувати перебуває під загрозою".

За словами Шойбле, одне з "найбільших його політичних розчарувань" полягає у тому, що протягом поточного законодавчого періоду не вдалося провести ефективну виборчу реформу.

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Утримання нинішнього складу обходиться платникам податків на 333 млн євро дорожче

У нинішньому, 19-му, скликанні Бундестагу в його склад входять 709 членів. У минулому скликанні працював 631 депутат. Тим часом стандартний склад Бундестагу - 598 депутатів. За оцінками експертів, за підсумками майбутніх виборів показники, скоріш за все, збільшаться.

При цьому, за підрахунками громадської організації "Федеральне об'єднання платників податків" зі штаб-квартирою в Берліні - утримання законодавчого органу на даному етапі вже обходиться на 333 мільйонів євро дорожче, ніж при його стандартній комплектації.

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Чому кількість депутатів Бундестагу може зрости

Нині у Німеччині діє змішана виборча система, за якої громадяни віддають свій перший голос за конкретного кандидата у своєму виборчому окрузі, а другий - за партію, яка пізніше номінує депутатів до Бундестагу за внутрішньопартійними списками.

Якщо число мандатів, отриманих партією завдяки перемогам конкретних кандидатів в окремих округах, перевищує число мандатів, які партія має отримати в Бундестазі за результатами голосування за партійні списки, загальне число депутатів Бундестагу збільшується за рахунок створення так званих додаткових місць.

При цьому, щоб зберегти співвідношення політичних сил в Бундестазі, розподіляються так звані мандати на відступлення місць на користь інших партій. Вони видаються іншим партіям доти, доки не буде досягнута необхідна пропорція.

При цьому лише з 2024 року під час масштабної реформи число виборчих округів у ФРН має бути скорочено з 299 до 280.

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