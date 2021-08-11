Після "мами" Меркель - "тато" Шольц? Перед виборами СДПН виходить в лідери

На виборах до Бундестагу в Німеччині можлива сенсація. За чотири тижні до 26 вересня у лідери вибивається Соціал-демократична партія (СДПН), що входить до складу правлячої коаліції. У її кандидата в канцлери Олафа Шольца (Olaf Scholz) з'явився реальний шанс очолити новий уряд після відходу Анґели Меркель (Angela Merkel).

На фінішній прямій партія Шольца зробила ривок, зрівнявшись, а за результатами деяких опитувань, і зовсім обійшовши консервативний блок ХДС/ХСС. В останні дні серпня СДПН і ХДС/ХСС ідуть ніздря в ніздрю, з результатом близько 23 відсотків, але тенденція - на користь соціал-демократів. Як так сталось, що СДПН, яка наприкінці червня мала 14 відсотків, за два місяці вийшла з третього місця на перше?

Шольц перемагає на перших теледебатах

Серія телевізійних дебатів кандидатів у канцлери - невід'ємна частина виборчої кампанії. Раніше їх називали "дуель", а тепер німці звикають до слова "триель", оскільки партій-лідерів вперше в історії ФРН виявилося три - додалися Зелені. І хоча дебати не мають вирішального значення, на цих виборах до них прикута особлива увага, оскільки результат голосування непередбачуваний.

Шольц (л), Бербок і Лашет - кандидати в канцлери від трьох провідних партій

За підсумками перших теледебатів, що відбулися в неділю, 29 серпня, на приватних телеканалах RTL і n-tv, соціологи віддали перше місце Олафу Шольцу. За підсумками бліцопитування, проведеного соціологічною службою Forsa, його назвали переможцем 36 відсотків респондентів. На другому місці - співголова опозиційної партії "Союз-90/Зелені" і кандидатка у канцлери Анналена Бербок (Annalena Baerbock) з 30-ма відсотками, а недавній фаворит гонки глава ХДС Армін Лашет (Arnin Laschet) з 25 відсотками опинився на третьому місці. Дебати зміцнили імідж Шольца як нинішнього лідера симпатій виборців. Головними темами дебатів стала внутрішня політика, Росія і Україна не згадувалися.

Успіх кандидата в канцлери від соціал-демократів став для багатьох несподіваним. На думку оглядачів, причина не стільки в ньому, скільки в слабкості його головних суперників. Так, щодо Арміна Лашета, прем'єр-міністра землі Північний Рейн-Вестфалія, точаться суперечки навіть у власній партії. Він очолив ХДС лише на початку 2021 року, після тривалої внутрішньопартійної боротьби - на підготовку під нього виборчої кампанії залишалося мало часу.

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Кличко їде рятувати партію Меркель від поразки?

За результатами опитувань, більшість членів партії хотіли бачити кандидатом у канцлери іншого - главу сестринської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) і прем'єра Баварії Маркуса Зедера (Markus Söder). Крім того, Лашета вважають послідовником політики Меркель, а частина виборців хоче коригування курсу.

Політик припустився, перш за все, іміджевої помилки. У липні під час візиту в район катастрофічної повені на заході країни, жертвами якої стали десятки людей, камери зняли, як в момент, коли президент ФРН висловлював співчуття постраждалим, Лашет на задньому плані сміявся про щось зі своїми супутниками. Йому довелося вибачатися, рейтинг партії незабаром після цього почав падати, хоча інцидент навряд чи був єдиною причиною.

Мер Києва Віталій Кличко

З початком вирішальної фази кампанії консерватори помітно нервують, у ЗМІ обговорюють, чи варто блоку ХДС/ХСС піти на безпрецедентний крок - змінити на фінішній прямій кандидата в канцлери, виставивши Зедера замість Лашета. Поки це виглядає малоймовірним. Деякі лідери партії вимагають терміново вносити корективи у виборчу кампанію. Дійшло до того, що вперше допомогти кандидату в канцлери ФРН від правлячої партії закликали українського політика. У суботу, 4 вересня, мер Києва і колишній професійний боксер Віталій Кличко, у якого хороші зв'язки з ХДС, візьме участь в заході Лашета в Ганновері, яке влаштовує молодіжне крило ХДС. Очевидно, кандидат спробує зміцнити свій імідж політичного бійця, "Роккі Бальбоа" німецької політики, як недавно називали Лашета ЗМІ.

Зелені втрачають шанси на крісло канцлера

Шольц виграє і від слабкості кандидатки в канцлери від партії "Союз 90/Зелені" Анналени Бербок. У рейтингу партій німецькі "зелені" останніми роками зміцнилися на другому місці, а навесні деякі опитування пророкували їм лідерство на виборах. З того часу їх рейтинг впав майже на 10 процентних пунктів і за місяць до голосування застиг на позначці 18 відсотків. Одна з головних причин - серія іміджевих невдач Бербок.

Почалося з того, що 40-річна депутатка Бундестагу із запізненням поінформувала про свої додаткові доходи, потім їй довелося вибачатися за неточності в біографії і плагіат у книзі. Як і у випадку з ХДС/ХСС частина "зелених" хотіла іншого кандидата в канцлери - співголову Роберта Габека (Robert Habeck), у якого більше досвіду.

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Олаф Шольц: з аутсайдера - у фаворити виборів

На цьому тлі Олаф Шольц зміг компенсувати недоліки, свої і своєї партії, і вивести її в лідери гонки. Його успіх здивував багатьох. Віцеканцлер і міністр фінансів в коаліційному уряді Меркель зміг майже самотужки підняти рейтинг СДПН після того, як він роками був немов зацементований на рівні 14-15 відсотків. Сам 63-річний політик, колишній бургомістр Гамбурга і колишній генсек СДПН, має імідж політика-невдахи через те, що у 2019 році програв партійне голосування і не зміг стати главою власної партії.

Плакат СДПН з Шольцем на одній з вулиць Берліна

Коли в 2020 році, тобто за рік до виборів у Бундестаг, СДПН першою оголосила, що її кандидатом у канцлери буде Шольц, це викликало насмішки конкурентів і коментаторів - мовляв, у нього все одно немає шансів. Сьогодні з нього більше не глузують. Сама СДПН, яка ще недавно була відома гучними внутрішньопартійними суперечками, перед виборами поводиться незвично дисципліновано, керівництво партії пішло в тінь, представивши трибуну одному Шольцу. У СДПН було багато часу для розробки стратегії виборчої кампанії. Її плакати - червоні з чорно-білими портретами Шольца в костюмі при краватці - з'явилися одними з перших на вулицях німецьких міст.

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Піар-менеджери кампанії змогли обернути негативний імідж Шольца як зануди і бюрократа у його фірмовий знак, позиціонуючи політика як більш досвідченого, у порівнянні з конкурентами. Сигнал, який Шольц посилає виборцям, - так, я нудний, я "робот" або "шольцомат", як назвав його один журналіст, але надійний і досвідчений, мовляв, зі мною не пропадеш. Так Шольц поводився і на теледебатах. Своєю незворушністю він дедалі більше походить на Анґелу Меркель, чий стиль подобається багатьом німцям. Дійшло до того, що для обкладинки одного журналу Шольц склав долоні "будиночком" - фірмовий жест Меркель. Деякі газети пишуть, що після виборів на зміну "Mutti" (мами), як називають Меркель, може прийти "Vati" (тато) Шольц. І це вже не сприймається як жарт.