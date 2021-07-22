 Від критики до схвалення: реакція кандидатів в канцлери ФРН на угоду щодо Nord Stream 2 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2021

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Від критики до схвалення: реакція кандидатів в канцлери ФРН на угоду щодо Nord Stream 2

Якщо Анналена Бербок від Зелених вважає газопровід геостратегічною помилкою, то Армін Лашет з ХДС підтримує проєкт.

Анґела Меркель (ліворуч), Армін Лашет (у центрі) та Анналена Бербок (праворуч)

Анґела Меркель (ліворуч), Армін Лашет (у центрі) та Анналена Бербок (праворуч)

Кандидатка на посаду канцлера Німеччини від партії "Союз-90/Зелені" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) розкритикувала угоду між США і Німеччиною, що дає "зелене світло" закінченню будівництва газопроводу "Північний потік-2". "Ця спільна заява не є рішенням - особливо для безпеки України", - заявила політикиня у четвер, 22 липня, в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Я продовжую вважати газопровід невдалою ідеєю як з екополітичних, так і, насамперед, геостратегічних міркувань", - додала Бербок.

Натомість кандидат у канцлери Німеччини від блоку Християнсько-демократичний союз (ХДС)/Християнсько-соціальний союз (ХСС) Армін Лашет (Armin Laschet) висловився про угоду між Німеччиною і США цілком схвально. Вона відповідає його позиції, заявив він в інтерв'ю виданню Die Welt.

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"Вона фіксує три вирішальних елементи. По-перше, "Північний потік-2" є економічним проєктом кількох європейських компаній, створеним для підтримки нашого енергопостачання. По-друге, передбачені санкції проти Росії у разі, якщо газопровід використовуватиметься у політичних цілях. По-третє, Німеччина визнає свою відповідальність перед Україною", - заявив Лашет.

За два місяці до виборів до Бундестагу, які відбудуться 26 вересня, Зелені та блок ХДС/ХСС лідирують в соціологічних дослідженнях, тому кандидати у канцлери від цих партій мають найбільші шанси очолити після виборів німецьций уряд. 

Угода між США і Німеччиною щодо Nord Stream 2

Угода щодо "Північного потоку-2", досягнута 21 липня між США і Німеччиною, передбачає, зокрема, виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 мільйонів євро. Також США і Німеччина створять фонд обсягом не менше одного мільярда доларів. Він використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії і підвищення енергетичної безпеки.

Берлін також зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року. США і Німеччина в рамках угоди також зобов'язуються використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає в 2024 році.

Коментуючи угоду 22 липня, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) наголосила, що Україна має залишитися країною-транзитером газу, і "Північний потік-2" не повинен призвести до того, що "Україна опиниться у скрутному становищі". За її словами, зараз завданням уряду ФРН є забезпечити довготривалий транзит російського газу територією України. Вона підтвердила намір підтримати енергетичну трансформацію України, як це і передбачено угодою зі США.

Реакція України, Польщі і Литви

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау у відповідь на досягнення угоди між США та Німеччиною щодо врегулювання суперечки довкола будівництва газопроводу наголосили, що це значно поглибить політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі. "Таке рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом. Водночас воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС", - йдеться у заяві двох міністрів. Україна та Польща також наголошують, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2".

Згодом угоду розкритикував і міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, назвавши її помилкою. За словами Ландсбергіса, умовою для початку дії газопроводу могло б стати "виведення російських військових з України" або чітка перспектива членства в НАТО для України.

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Тим часом Дмитро Кулеба також повідомив, що Україна, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, ініціювала консультації з Єврокомісією та урядом Німеччини щодо "Північного потоку-2" у зв'язку з угодою між ФРН і США.

Критично угоду оцінили також і у Єврокомісії, наголосивши, що вона не є у спільних інтересах ЄС.

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