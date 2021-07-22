У "Газпромі" кажуть, що готові до транзиту газу через Україну і після 2024 року

Російський газовий гігант "Газпром" готовий транспортувати через Україну газ після 2024 року для постачання за новими контрактами. Про це йдеться в поширеному в четвер, 22 липня, коментарі голови правління компанії Олексія Міллера.

"Газпром" завжди підкреслював готовність до продовження транзиту газу через Україну, зокрема і після 2024 року, виходячи з економічної доцільності та технічного стану української газотранспортної системи", - заявив Міллер.

За його словами, питання нових обсягів закупівлі газу з Росії для транзиту через територію Україну повинні вирішувати на ринкових умовах і за ринковими цінами. "Для обсягів нових закупівель російського газу українським маршрутом сумарно понад поточні транзитні зобов'язання "Газпром" готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну", - додав голова концерну.

Читайте також: Ігри "Газпрому" з поставками газу до Європи: шантаж заради "Північного потоку-2"?

У Путіна говорять про економічну доцільність

Тим часом речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі хотіли би бачити відповідальнішу позицію Києва щодо економічної доцільності продовження транзиту газу через Україну і після 2024 року.

Коментуючи американсько-німецьку заяву щодо "Північного потоку-2", він звернув увагу на наміри ФРН сприяти подовженню угоди між РФ та Україною про транзит газу. "Тут, звісно, ніяк не згадується Російська Федерація, адже ця угода може подовжуватися між Україною та Російською Федерацією, тому тут ефект... російською це "без мене мене женили", - заявив Пєсков.

Він також нагадав позицію президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія готова обговорювати подовження угоди про транзит газу через Україну і після 2024 року, але ця тема є питанням винятково економічної доцільності.

Берлін: Україна має залишатися країною-транзитером

Як повідомлялося, канцлерка ФРН Анґела Меркель цього ж дня наголосила, що Україна має залишитися країною-транзитером газу, а "Північний потік-2" не повинен призвести до того, що "Україна опиниться у скрутному становищі". За її словами, зараз завданням уряду ФРН є забезпечити довготривалий транзит російського газу територією України. Вона також підтвердила намір підтримати енергетичну трансформацію України, як це і передбачено угодою зі США.

Угода щодо "Північного потоку-2", досягнута 21 липня між США і Німеччиною, передбачає, зокрема, виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 мільйонів євро. Також США й Німеччина створять фонд обсягом не менше одного мільярда доларів. Він використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії і підвищення енергетичної безпеки.

Берлін також зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року. США і Німеччина в рамках угоди також зобов'язуються використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає в 2024 році.