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Олексій Міллер

Олексій Міллер - голова правління ВАТ "Газпром".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Міллер".

Газпром: Обидві нитки Північного потоку-2 повністю готові до експлуатації

"Газпром": Обидві нитки "Північного потоку-2" повністю готові до експлуатації 29.12.2021

У "Газпромі" заявили про готовність до експлуатації "Північного потоку-2". При цьому Володимир Путін пообіцяв зниження ціни на газ, як тільки роботу газопроводу дозволить Німеччина.

Зеленський хоче зменшити загрози від Північного потоку-2

Зеленський хоче зменшити загрози від "Північного потоку-2" 17.09.2021

Український президент утворив робочу групу для розробки пропозицій з мінімізації загроз від будівництва газогонів в обхід України. Між тим "Північний потік-2" уже збудований і, за даними Bloomberg, запрацює з 1 жовтня.
Глава Газпрому спростував, що Північний потік-2 запрацює з 1 жовтня

Глава "Газпрому" спростував, що "Північний потік-2" запрацює з 1 жовтня 15.09.2021

Очільник "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що поставки газу "Північним потоком-2" не розпочнуться з 1 жовтня, про що раніше повідомляла агенція Bloomberg.
Газпром оголосив про завершення будівництва Північного потоку-2

"Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2" 10.09.2021

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив про остаточне завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
У Газпромі кажуть, що готові до транзиту газу через Україну і після 2024 року

У "Газпромі" кажуть, що готові до транзиту газу через Україну і після 2024 року 22.07.2021

У російському "Газпромі" та в Кремлі заявили, що готові до переговорів щодо транзиту газу через Україну і після 2024 року.
Проблеми Газпрому: Північний потік-2, Китай, Туреччина, Польща і ЄС (відео)

Проблеми "Газпрому": "Північний потік-2", Китай, Туреччина, Польща і ЄС (відео) 09.07.2020

Російський концерн "Газпром" потерпає від низьких цін на газ та падіння попиту на блакитне паливо. Також заморожено будівництво амбітного проєкту "Північний потік-2". Про негаразди й проблеми "Газпрому" - в огляді DW.

"Північний потік-2", Китай, Туреччина, ЄС: від чого потерпає "Газпром" (09.07.2020) 09.07.2020

Російський концерн "Газпром" потерпає від надто низьких цін на газ та падіння попиту на блакитне паливо. Також заморожено будівництво амбітного проєкту "Північний потік-2". Про негаразди й проблеми "Газпрому" - в огляді DW.

Нафтогаз і Газпром підписали контракт на транзит газу

"Нафтогаз" і "Газпром" підписали контракт на транзит газу 31.12.2019

Угода щодо транзиту газу, укладена між "Нафтогазом" та "Газпромом" на п'ять років, містить принцип "качай або плати".
Путін вважає українські тарифи на транзит газу економічно неприйнятними

Путін вважає українські тарифи на транзит газу "економічно неприйнятними" 04.12.2019

Російська сторона вважає запропоновані Україною тарифи на транзит газу з 2020 року занадто високими. Утім, президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий зберегти "український транзит".
Коболєв та Міллер зустрінуться в Брюсселі 28 жовтня

Коболєв та Міллер зустрінуться в Брюсселі 28 жовтня 26.10.2019

У Брюсселі відбудеться черговий раунд газових переговорів, в якому візьмуть участь керівники "Нафтогазу" та "Газпрому". Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович розраховує на конструктивну зустріч.

Коментар: Провал плану Кремля позбавити Україну транзиту газу

Коментар: Провал плану Кремля позбавити Україну транзиту газу 01.07.2019

"Північний потік-2" та "Турецький потік" до кінця 2019 року не виконають своє завдання. Тому Київ зможе тепер говорити з Москвою з позиції сили, вважає Андрій Гурков.
Газпром готовий подовжити контракт на транзит газу Україною

"Газпром" готовий подовжити контракт на транзит газу Україною 28.06.2019

Про готовність російського газового монополіста підписати з українською стороною договір щодо подовження транзиту російського газу українською територією заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.
Бойко і Медведчук поговорили з Медведєвим про газ

Бойко і Медведчук поговорили з Медведєвим про газ 22.03.2019

Кандидат в президенти України Юрій Бойко на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим заявив про готовність запропонувати Росії різні варіанти по відновленню контракту щодо транзиту газу через Україну.
Глава Нафтогазу: Не всі заяви Олексія Міллера коректні в плані фактів

Глава "Нафтогазу": Не всі заяви Олексія Міллера коректні в плані фактів 10.04.2018

Глава правління компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розповів про наслідки скорочення транзиту газу через країну і політичне підґрунтя будівництва "Північного потоку-2".
Газпром оскаржить рішення арбітражу щодо Нафтогазу

"Газпром" оскаржить рішення арбітражу щодо "Нафтогазу" 30.06.2017

Російський "Газпром" та український "Нафтогаз" розійшлися в трактуванні рішення Стокгольмського арбітражу.
На тлі морозів у Європі Газпром хвалиться рекордами з експорту газу

На тлі морозів у Європі "Газпром" хвалиться рекордами з експорту газу 07.01.2017

Концерн заявляє також про рекордні поставки "Північним потоком".
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