Олексій Міллер

Зеленський хоче зменшити загрози від "Північного потоку-2"

Український президент утворив робочу групу для розробки пропозицій з мінімізації загроз від будівництва газогонів в обхід України. Між тим "Північний потік-2" уже збудований і, за даними Bloomberg, запрацює з 1 жовтня.