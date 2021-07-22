 Меркель: ″Північний потік-2″ не повинен поставити Україну в скрутне становище | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2021

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Новини

Меркель: "Північний потік-2" не повинен поставити Україну в скрутне становище

Анґела Меркель наголосила на можливіості застосування санкцій щодо Москви у разі використання нею енергоносіїв для досягнення політичних цілей.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель вітає угоду зі США щодо Nord Stream 2

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель вітає угоду зі США щодо Nord Stream 2

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у четвер, 22 липня, привітала досягнення угоди зі Сполученими Штатами Америки щодо газопроводу "Північний потік-2". Але вона наголосила, що ці домовленості були досягнуті з урядом США, а не з американським Конгресом, маючи на увазі загрозу санкцій США щодо проєкту, яка все ще залишається. В американському парламенті залишається багато критичних голосів щодо газопроводу, нагадала канцлерка.

Меркель додала, що, попри досягнуту домовленість, між Берліном і Вашингтоном все ще залишаються розбіжності у питанні "Північного потоку-2". Хоча угода і є "хорошим кроком, який вимагав від обох сторін готовності до компромісу", зазначила канцлерка.

Віра Росії на слово

Голова уряду ФРН також заявила про запевнення російської сторони в тому, що вона не використовуватиме енергетику як зброю. Тут, за словами Меркель, Росії довелося повірити на слово, але у випадку недотримання нею зобов'язань "ми не є повністю беззахисними", додала Меркель, цитує агенція AFP.

Вона нагадала про можливість застосування у такому разі щодо Москви санкцій та висловила сподівання, що до цього не дійде. Україна має залишитися країною-транзитером газу, і "Північний потік-2" не повинен призвести до того, що "Україна опиниться у скрутному становищі", наголосила Меркель. За її словами, зараз завданням уряду ФРН є забезпечити довготривалий транзит російського газу територією України. Вона підтвердила намір підтримати енергетичну трансформацію України, як це і передбачено угодою зі США.

Меркель також визнала, що розбіжності зі східноєвропейськими державами стосовно "Північного потоку-2" не подолані після досягнення угоди між США і ФРН.

Угода між США і Німеччиною щодо Nord Stream 2

Угода щодо "Північного потоку-2", досягнута 21 липня між США і Німеччиною, передбачає, зокрема, виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 мільйонів євро. Також США і Німеччина створять фонд обсягом не менше одного мільярда доларів. Він використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії і підвищення енергетичної безпеки.

Берлін також зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року. США і Німеччина в рамках угоди також зобов'язуються використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає в 2024 році.

Реакція України та Польщі

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау у відповідь на досягнення угоди між США та Німеччиною щодо врегулювання суперечки довкола будівництва газопроводу наголосили, що це значно поглибить політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі. "Таке рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом. Водночас воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС", - йдеться у заяві двох міністрів. Україна та Польща також наголошують, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2".

Дивіться також: Джордж Буш про "Північний потік-2", Меркель і Путіна - ексклюзив DW (відео)

Тим часом Дмитро Кулеба також повідомив, що Україна, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, ініціювала консультації з Єврокомісією та урядом Німеччини щодо "Північного потоку-2" у зв'язку з угодою між ФРН і США.

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