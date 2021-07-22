Київ і Варшава: Угода між США і ФРН щодо Nord Stream 2 створює нові загрози

Відмова від спроби зупинити запуск газопроводу "Північний потік-2" значно поглибить політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ України та Польщі Дмитра Кулеби і Збігнєва Рау у відповідь на досягнення угоди між США та Німеччиною щодо врегулювання суперечки довкола будівництва газопроводу.

"Таке рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом. Водночас воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС", - йдеться у заяві двох міністрів, яка була поширена ввечері у середу, 21 липня.

За словами Кулеби та Рау, "пропозиції щодо заповнення дефіциту безпеки, який утворюється, не можуть вважатися достатніми для ефективної мінімізації загроз, які створює "Північний потік-2". А єдиним вигодонабувачем безпекової кризи у Східній Європі є Росія, зазначається далі у заяві.

Україна та Польща також наголошують, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, підтримки країн в їхніх прагненнях стати членами західних демократичних інституцій, мінімізації загроз миру та енергетичній безпеці.

Угода між США і Німеччиною щодо Nord Stream 2

Угода щодо "Північного потоку-2", досягнула 21 липня між США і Німеччиною, передбачає, зокрема, виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 мільйонів євро. Крім того, США і Німеччина створять фонд обсягом не менше одного мільярда доларів. Він використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії і підвищення енергетичної безпеки.

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Берлін також зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року. США і Німеччина в рамках угоди також зобов'язуються використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає в 2024 році.