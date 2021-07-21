"Північний потік-2": транзит газу через Україну хочуть подовжити на 10 років

Німеччина та США владнали суперечку про газогін "Північний потік-2", яка тривала кілька років. Домовленість передбачає, що одночасно з експлуатацією газопроводу транзит російського газу через українську ГТС має бути продовжений на 10 років. Про це повідомляють інформагенції AP та AFP в четвер, 21 липня.

Подробиці угоди оприлюднять увечері 21 липня, повідомила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час слухань у Сенаті. "Це погана ситуація і поганий трубопровід, але ми маємо допомогти захистити Україну, і я відчуваю, що ми зробили деякі значні кроки в цьому напрямку", - заявила Нуланд.

Домовленості Берліна й Вашингтона

Речник Державного департаменту США Нед Прайс 20 липня заявляв, що німецька сторона "зробила конструктивні пропозиції" у зв'язку з "Північним потоком-2" під час візиту канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) до США. Завдяки цьому Вашингтон і Берлін наблизилися до спільної мети: запобігти тому, аби "Росія використовувала енергоносії як зброю", додав речник Держдепу.

Після зустрічі з Байденом 15 липня в Вашингтоні Меркель визнала, що сторони мають "різні оцінки щодо суті цього проєкту". Вона наголосила, що, за позицією Німеччини, газогін не має стати заміною транзиту газу Україною, чого побоюються в Вашингтоні. Байден у розмові з Меркель висловив свою "стурбованість" щодо "Північного потоку-2".

Однак президент США і Меркель "цілком поділяють переконання, що Росії не можна дозволяти використовувати енергію як зброю для примусу або погрози своїм сусідам". Лідери погодилися, що Україна має залишатися транзитною країною для російського газу після запуску "Північного потоку-2". Якщо Росія використовуватиме газ як зброю, на неї тиснутимуть санкціями.

Збереження транзиту російського газу через територію України Меркель обіцяла президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі 12 липня в Берліні. Термін чинної угоди між РФ і Україною щодо транзиту газу спливає у 2024 році.

Критики "Північного потоку-2" остерігаються, що після початку роботи газогону зросте залежність Європи від російського газу, а країни-транзитерки, зокрема Україна, зазнають економічних збитків.

Читайте також: Берлін: Україна має залишатися транзитеркою газу до Європи

Німецькі екологи боротимуться проти газогону

Газопровід знову різко розритикували німецькі екологи. Особливо скандальним природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe вважає те, що Берлін дає "зелене світло" газопроводу на тлі повеней у Німеччині. Такі великі проєкти, пов'язані з викопним паливом, як "Північний потік-2", не вписуються в дух часу, наголосив глава організації Саша Мюллер-Креннер.

Захисник довкілля пообіцяв: DUH і надалі використовуватиме всі правові інструменти, аби протистояти добудові й експлуатації газогону. Раніше екологам вже вдавалося блокувати дозвіл на добудову "Північного потоку".

Читайте також: Німецька преса: Водень як альтернатива транзиту російського газу через Україну