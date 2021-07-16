 Reuters: Вашингтон і Берлін от-от домовляться щодо ″Північного потоку-2″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.07.2021

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Економіка

Reuters: Вашингтон і Берлін от-от домовляться щодо "Північного потоку-2"

Домовленості між США і Німеччиною, за даними Reuters, передбачатимуть також інвестиції в енергетичний сектор України.

США і Німеччина майже досягли компромісу щодо проєкту Північний потік-2

США і Німеччина майже досягли компромісу щодо проєкту "Північний потік-2"

США та Німеччина у найближчі дні мають оголосити про домовленість у розв'язанні суперечки довкола побудови газопроводу "Північний потік-2". Про це ввечері у понеділок, 19 липня, повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела, яким відомо про перебіг переговорів.

Деталі угоди поки не розкривають, але, за даними джерела агенції, домовленість має включати зобов'язання обох сторін щодо збільшення інвестицій в енергетичний сектор України, аби компенсувати будь-який негативний вплив запуску ще одного газопроводу, альтернативного український газотранспортній системі.

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Інше джерело Reuters додало, що домовленість між США та Німеччиною мала б також заспокоїти тих конгресменів США, які висловлюють стурбованість через добудову "Північного потоку-2".

Досягнута домовленість дозволить запобігти відновленню санкцій проти компанії-оператора газогону та її генерального директора, дія яких була призупинена одразу після запровадження у травні цього року.

У Київ та Варшаву їде радник держсекретаря США 

Тема "Північного потоку-2" та енергетичної безпеки загалом стане однією з головних під час візиту цього тижня радника держсекретаря США Дерека Шолле до Києва та Варшави, повідомили 19 липня в Держдепартаменті.

У Києві Шолле 20-21 липня обговорить з представниками української влади "підтримку з боку США зусиль України в протидії російській агресії та подльше просування економічних та антикорупційних реформ". Він має також зустрітися з представниками бізнес-спільноти.

Один зі співрозмовників Reuters наголосив, що Вашингтон хоче домогтися того, аби Київ підтримав майбутні домовленості між США та Німеччиною щодо суперечливого газопроводу.

Меркель і Байден у Вашингтоні не домовилися

Нагадаємо, під час зустрічі між президентом США Джо Байденом та канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) у Вашингтоні 15 липня прориву у питанні щодо будівництва в Європі газогону "Північний потік-2" не було досягнуто. "Ми маємо різні оцінки щодо суті цього проєкту", - заявила Меркель. Вона  наголосила, що, за позицією Німеччини, газогін не має стати заміною транзиту газу Україною, чого побоюються у Вашингтоні. Своєю чергою Байден визнав, що у розмові з Меркель він висловив свою "стурбованість" щодо "Північного потоку-2". Однак він і Меркель "цілком поділяють переконання, що Росії не можна дозволяти використовувати енергію як зброю для примусу або погрози своїм сусідам".

21 травня 2021 року міністерство фінансів США офіційно оголосило про запровадження санкцій проти деяких компаній і суден, залучених у проєкті "Північний потік-2". Утім, дію санкцій проти компанії-оператора проєкту газопроводу Nord Stream 2 та її гендиректора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig) призупинили одразу після запровадження, що Держдепартамент пояснив "національними інтересами" США.

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США, Україна, а також кілька східноєвропейських країн виступають проти будівництва газопроводу, оскільки побоюються, що Європа стане надто залежною від російського газу.

У Берліні та Москві наголошували, що проєкт "Північний потік-2" є винятково економічним. У Німеччині сподіваються за допомогою збільшення імпорту газу з Росії уможливити безболісну відмову від ядерної енергетики та від генерації струму з бурого й кам'яного вугілля, а також зменшити обсяги шкідливих викидів у атмосферу. Водночас у Берліні постійно вказували на важливість збереження за Україною ролі транзитера російського газу до ЄС.

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