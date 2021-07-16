Німецькі екологи назвали "Північний потік-2" першорядним гріхом

Після повідомлень про майбутню угоду США і Німеччини щодо суперечливого газогону "Північний потік-2" німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) знову висловила принципову критику проєкту. "З точки зору кліматичної політики "Північний потік-2" залишається першорядним гріхом", - заявив у четвер, 21 липня, глава організації Саша Мюллер-Креннер (Sascha Müller-Kraenner).

Проєкт, який суперечить духу часу

"Особливо скандальним" Мюллер-Креннер назвав той факт, що "уряд Німеччини дасть "зелене світло" цьому найбільшому в Європі, пов'язаному з використанням викопного палива, інфраструктурному проєкту якраз того тижня, коли через повінь, частково спричинену змінами клімату, значна частина країни перебуває під водою", цитує інформагенція AFP. Такі великі проєкти, пов'язані з викопним паливом, як "Північний потік-2", не вписуються в дух часу, наголосив захисник довкілля.

DUH і надалі використовуватиме всі правові інструменти для того, щоб протистояти добудові й експлуатації газогону, заявив Мюллер-Креннер.

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Домовленості Берліна й Вашингтона

Речник Державного департаменту США Нед Прайс підтвердив, що сторони близькі до досягнення компромісу. "Ми поки що не маємо остаточних деталей для оголошення, але я гадаю, що скоро зможу сказати більше", - заявив він 20 липня. Прайс уточнив, що німецька сторона "зробила конструктивні пропозиції" у зв'язку з "Північним потоком-2" під час візиту канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) до США. Завдяки цьому Вашингтон і Берлін наблизилися до спільної мети: запобігти тому, аби "Росія використовувала енергоносії як зброю", додав речник Держдепу.

Нагадаємо, після зустрічі з Байденом 15 липня в Вашингтоні Меркель визнала, що сторони мають "різні оцінки щодо суті цього проєкту". Вона наголосила, що, за позицією Німеччини, газогін не має стати заміною транзиту газу Україною, чого побоюються в Вашингтоні. Байден у розмові з Меркель висловив свою "стурбованість" щодо "Північного потоку-2".

Однак президент США і Меркель "цілком поділяють переконання, що Росії не можна дозволяти використовувати енергію як зброю для примусу або погрози своїм сусідам". Лідери погодилися, що Україна має залишатися транзитною країною для російського газу після запуску "Північного потоку-2". Якщо Росія використовуватиме газ як зброю, на неї тиснутимуть санкціями.

Критики "Північного потоку-2" остерігаються, що після початку роботи газогону зросте залежність Європи від російського газу, а країни-транзитерки, зокрема Україна, зазнають економічних збитків.

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