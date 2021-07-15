 Зустріч Байдена і Меркель: розбіжності щодо ″Північного потоку-2″ залишаються | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2021

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Зустріч Байдена і Меркель: розбіжності щодо "Північного потоку-2" залишаються

Вашингтон і Берлін мають різні оцінки щодо газогону "Північний потік-2" попри спільні позиції з багатьох інших питань.

Газорозподільна станція Північного потоку-2 в Любміні

Газорозподільна станція "Північного потоку-2" в Любміні

Попри досягнення низки домовленостей між президентом США Джо Байденом та канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) під час їхньої зустрічі у четвер, 15 липня, прориву у питанні щодо будівництва в Європі газогону "Північний потік-2" не досягнуто. Про це лідери заявили під час спільної пресконференції у Вашингтоні.

"Ми маємо різні оцінки щодо суті цього проєкту", - заявила Меркель, яку цитує інформагенція AFP. Вона однак наголосила, що, за позицією Німеччини, газогін не має стати заміною транзиту газу Україною, чого побоюються у Вашингтоні.

"Україна має залишатись країною-транзитеркою природного газу", - сказала Меркель і додала, що ФРН "активно діятиме", якщо Росія позбавлятиме Україну права на транзит газу. За її словами, "Північний потік-2" - "це додатковий проєкт, а не заміна транзиту Україною".

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Байден визнав, що у розмові з Меркель він висловив свою "стурбованість" щодо "Північного потоку-2". Однак він і Меркель "цілком поділяють переконання, що Росії не можна дозволяти використовувати енергію як зброю для примусу або погрози своїм сусідам".

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Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що вбачає певне зближення між Берліном і Вашингтоном із багатьох питань, пов'язаних з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомлялося, попри критику спорудження газогону на відміну від свого попередника Дональда Трампа, Джо Байден проводить щодо "Північного потоку-2" не таку жорстку санкційну політику.

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