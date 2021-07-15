Єдиним фронтом проти агресії РФ: Джо Байден і Анґела Меркель підписали "Вашингтонську декларацію"

Президент США Джо Байден і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у четвер, 15 липня, за підсумками зустрічі у Вашингтоні підписали "Вашингтонську декларацію".
Це "документ, що підтверджує нашу прихильність твердим демократичним принципам, які лежать в основі обох наших країн, а також те, як ми будемо їх застосовувати, щоб відповідати на найбільш значущі виклики сьогоднішнього і завтрашнього дня, - заявив Байден на пресконференції в Білому домі. - Обидві наші країни розуміють необхідність доказу того, що демократії зможуть задовольнити потреби наших людей в другій чверті 21-го століття. ми будемо відстоювати демократичні принципи й спільні права, коли бачитимемо, що Китай або будь-яка інша країна працюють над тим, щоб підірвати вільні й відкриті суспільства".
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У документі йдеться про створення "німецько-американського форуму майбутнього" і про "економічний діалог".
НАТО - головний елемент гарантування безпеки Європи
У декларації наголошується, що США і ФРН вважають НАТО головним елементом гарантування безпеки Європи та підкреслюють прихильність принципу спільної оборони. У зв'язку з цим на пресконференції Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати й Німеччина продовжать "виступати єдиним фронтом для захисту союзників на східному фланзі НАТО проти російської агресії".
На зустрічі був також підписаний документ про партнерство в галузі енергетики та захисту клімату. У ньому в загальній формі підкреслюється прихильність до боротьби проти кліматичних змін і йдеться про майбутню співпрацю для підтримки енергетичної безпеки та розвитку нових енергетичних технологій.
Байден підкреслив роль Меркель в розвитку трансатлантичних відносин
"Це був дружній обмін думками, - заявила Анґела Меркель. - Нас пов'язує тісне партнерство. Я воліла б, щоб воно залишалося і після мого відходу з поста федерального канцлера". За її словами, нові формати співпраці дають добру основу для цього.
Візит до Вашингтона став для Меркель останньою поїздкою в США на посту федеральної канцлерки. Водночас вона стала першою главою уряду європейської держави, запрошеною в Білий дім після обрання нового президента Сполучених Штатів.
Джо Байден високо оцінив заслуги Меркель у розвитку трансатлантичних відносин. За його словами, Анґела Меркель взяла активну участь в будівництві фундаменту сучасних відносин Німеччини та США, які будуть успішно розвиватися в майбутньому.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Більше не "дівчинка" Гельмута Коля
Колись канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) був покровителем Анґелі Меркель (Angela Merkel) і по-батьківськи називав її "моя дівчинка". У 2001 році, коли була зроблена ця фотографія, Меркель уже вийшла з його тіні. На той час вона очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС), який перебував тоді в опозиції. Однак зоряний час Меркель настав тільки в 2005 році.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Перемога на виборах з мінімальною перевагою
Вибори до Бундестагу 2005 року: блок ХДС/ХСС з мінімальною перевагою переміг соціал-демократів на чолі з канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). При цьому ХДС на чолі з кандидаткою у канцлери Меркель отримав найгірший результат з 1949 року - не найкращі передумови для нової очільниці уряду. Однак Меркель швидко впоралась із ситуацією.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Нова канцлерка
Ґергард Шредер 22 листопада 2005 року в Бундестазі вітає Анґелу Меркель: християнські демократи і соціал-демократи сформували так звану "велику коаліцію". Анґела Меркель стала наймолодшою серед канцлерів ФРН, а також першою жінкою на цій посаді, першою східною німкенею і першою вченою-фізиком на чолі уряду Німеччини.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Гостинна господиня
Меркель швидко здобуває визнання як політикиня. У 2007 році на саміті Великої вісімки (G8) вона приймає глав держав і урядів семи провідних промислових країн світу і Росії в німецькому курортному містечку Гайлігендаммі на узбережжі Балтійського моря, жартує з президентом США Джорджем Бушем і президентом РФ Володимиром Путіним. Геополітична ситуація в світі тоді була зовсім іншою, ніж тепер.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Номер один у Євросоюзі
Європа восени 2008 року: Анґелі Меркель залишається лише посміхатися, дивлячись на двох головних мачо європейської політики: президента Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Коли спалахнула світова фінансова криза, саме Меркель стала номером один серед політиків Євросоюзу.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Помічник чи прикажчик?
Борги низки країн ЄС стрімко зростають, єдина європейська валюта під загрозою. Меркель погоджується на надання допомоги постраждалим від боргової кризи країнам ЄС, однак вимагає у відповідь скорочення держвидатків і політику ощадливості. Грецькі газети намагаються провести паралель і порівнюють ситуацію 2008-го з часом окупації країни гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Не ораторка
Меркель не вирізняється великою ораторською майстерністю, почувається ніяково у великому натовпі людей. Часто вона справляє враження холодної людини, не завжди вдало пояснює свої політичні рішення. З іншого боку, багатьом німцям подобається її скромна, твереза і прагматична манера поведінки й керівництва урядом. Інакше вона не змогла б очолювати чотири уряди поспіль.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
"Матуся"
Згодом німці починають називати Меркель "матусею". Саме не "матір'ю", а "матусею нації". Це звучить трохи іронічно, але водночас з любов'ю і старомодно, адже сучасні діти не називають "матусею" свою маму. Але "матуся" піклується про всіх, завдяки їй нікому не потрібно чогось боятися. Зворотний бік медалі: під керівництвом "матусі" діти назавжди залишаються дітьми. Не всім це подобається.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
"Ми впораємося"
Напевно, жоден вислів Меркель не викликав у німецькому суспільстві так багато суперечливих реакцій, як фраза: "Ми впораємося". Коли в 2015 році канцлерка ухвалила рішення відкрити кордони ФРН для біженців, для одних вона стала майже святою, інші піддали за це її різкій критиці. Полярними оцінки міграційної політики Меркель залишаються й досі.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
"Людина року"
Журнал Time в 2015 році назвав Меркель "людиною року". Серед заслуг Меркель видання виділяє боротьбу з дефолтом Греції, дії в умовах міграційного кризи і після терактів в Парижі. На думку редакції, "Меркель звернула увагу на іншу шкалу цінностей - людяності, щедрості, терпимості".
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Жінки біля керма
Меркель стала першою жінкою на посаді канцлера ФРН. Згодом деяким іншим німецьким жінкам вдалося завдяки її підтримці зробити стрімку політичну кар'єру. Приміром, Аннеґрет Крамп-Карренбауер, що стала міністеркою оборони, Урсулі фон дер Ляєн, яка очолила Єврокомісію, або Юлії Клекнер, яка обійняла посаду міністерки сільського господарства.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Інтереси держави
Меркель не любить говорити про те, що вона думає про політику або особисті якості "проблемних" глав держав і урядів інших країн. У відносинах з ними вона завжди керується інтересами держави.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Не має марнославства
Меркель знає, скільки коштує літр молока в супермаркеті. За роки свого правління вона не втратила зв'язку з реальністю. На цьому фото вона у 2014 році відвідує берлінський супермаркет разом з главою китайського уряду Лі Кецяном. Однак фотографи не раз заставали і її саму в магазинах за звичайними покупками.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Меркель на дозвіллі
Про особисте життя Меркель майже нічого не відомо, вона не любить про це розповідати. Наприклад, відомо, що вона та її чоловік Йоахім Зауер, теж фізик за фахом, майже щороку проводили великодні свята на італійському острові Іск'я. У нинішньому році через пандемію коронавірусу від цього довелося відмовитися.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Пандемія коронавірусу
Пандемія коронавірусу багато змінила в Німеччині, а не тільки звички канцлерки проводити відпустку. Її манера беземоційно і прагматично ухвалювати рішення в боротьбі з пандемією не раз піддавалася критиці, але водночас позитивно позначилася на рейтингу Меркель.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Останній рік при владі
Два роки тому Меркель оголосила про те, що не має наміру брати участь в наступних виборах д Бундестагу у вересні 2021 року. Доти вона планує очолювати уряд ФРН. Якщо нічого не станеться, то Меркель пробуде при владі 16 років, на два роки менше, ніж Гельмут Коль.
Автор: Крістоф Гассельбах