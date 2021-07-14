У Білому домі зустрілися Джо Байден та Анґела Меркель

Президент США Джо Байден у четвер, 15 липня, приймає в Білому домі канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel). Меркель - перша глава одного з європейських урядів, яку Байден приймає в Овальному кабінеті після свого вступу на посаду в січні.

Після стислої розмови віч-на-віч Байден і Меркель планують близько двох годин проводити перемовини у присутності делегацій з обох сторін, передає інформагенція dpa. Після того відбудеться спільна пресконференція.

Перед зустріччю з Меркель Байден написав на Twitter, що партнерство США та Німеччини - "залізне" і країни планують співпрацювати для вирішення спільних проблем у наступні роки.

Робочий візит Меркель до США - найімовірніше, її останній великий закордонний візит перед виборами до Бундестагу 26 вересня. Після 16 років на посаді глави уряду Меркель більше не висуватиме свою кандидатуру, а отже, після виборів уряд Німеччини очолить нова людина.

Головні теми переговорів

Очікується, що головними темами перемовин Меркель і Байдена будуть пандемія коронавірусу й політика щодо Китаю. Вони також планують обговорити Україну й "Північний потік-2".

Експерти прогнозують, що гострі питання, такі як газопровід "Північний потік-2", відійдуть на другий план із огляду на питання політики щодо Китаю.

"Обидві сторони намагаються заморозити цю тему як конфліктну з огляду на інші політичні сфери, приміром, посилення Китаю. Тож я б саме так трактував намагання адміністрації Байдена додатково не загострювати конфлікт - адже Німеччина потрібна для іншого", - заявив у розмові з DW експерт із трансатлантичних відносин Фонду "Наука і політика" Маркус Кайм (Markus Kaim).

Надії на зближення з Вашингтоном після ери Трампа

Загалом після чотирьох років президентства Дональда Трампа США і Німеччина прагнуть знову зблизитися.

Повернення до трансатлантичної гармонії - саме так можна охарактеризувати гасло зустрічі. Її особливе значення підкреслює і той факт, що Меркель під час пандемії COVID-19 майже не подорожувала. Виняток становили хіба що великі саміти.

Зустріч із віцепрезиденткою США

Перед зустріччю з Байденом Меркель прийняла віцепрезидентка США Камала Харріс. Меркель і Харріс побували на робочому сніданку в резиденції американської віцепрезидентки у Вашингтоні. Харріс наголосила на "спільних цінностях" Німеччини і США та назвала політичну кар'єру Меркель "надзвичайною", передає інформагенція AFP. Меркель висловила радість від зустрічі з Харріс, яка є першою в історії жінкою на посаді віцепрезидента США, та заявила, що США й Німеччина працюватимуть над тим, аби "зміцнювати демократичні цінності".

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