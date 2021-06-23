Саміт на прощання: чому Меркель поспішає зустрітися з Путіним

Анґела Меркель (Angela Merkel) не відступає. Попри те, що на саміті Європейського Союзу 25 червня її пропозицію провести зустріч з Володимиром Путіним не підтримали, канцлерка Німеччини від неї не відмовляється. "Відносини між Росією і Європейським Союзом зараз справді не добрі, - сказала канцлерка 28 червня під час відео-виступу перед німецькими та французькими депутатами. - Але і під час "холодної війни" було спілкування". За її словами, "мовчанням проблем не вирішити".

Меркель надихнув приклад Байдена

Ідею саміту ЄС-Росія Меркель висунула спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном. Канцлерка вважає, що європейцям слід взяти за взірець президента США Джо Байдена, який на переговорах в Женеві 16 червня обговорив з керівником Кремля спірні питання і домовився про початок діалогу на профільному рівні за деякими з них, у тому числі й щодо кібербезпеки. "Чому Європа не може вчинити так само?" - поставила Меркель риторичне запитання.

Проти ідеї саміту з Путіним виступили кілька країн ЄС, переважно зі Східної Європи, які вважають її передчасною. Водночас було схвалено пропозицію про розробку нової політики санкцій щодо РФ і про підтримку держав, які зазнають тиску з боку Москви. В якому форматі міг би відбутись саміт - питання відкрите. Регулярні зустрічі на рівні трійки ЄС за участю глав Єврокомісії, Ради ЄС та шеф-дипломата не проводяться після анексії Криму.

Путін і Байден в Женеві, 16 червня 2021

Чому саміт ЄС-Росія не відбувся

Пропозиція Меркель стала несподіванкою не тільки для оглядачів, а й для інших керівників держав і урядів ЄС. У цьому експерти вбачають причину того, що вона не отримала підтримки. "Це було технічно погано підготовлено", - вважає Ганс-Геннінґ Шредер (Hans-Henning Schröder), колишній експерт з питань Росії в берлінському Фонді "Наука і політика" (SWP). - Якби це було заздалегідь обговорено з Польщею і країнами Балтії, то провалу не було б". Сама Меркель не вважає, що зазнала поразки на саміті ЄС, але визнає, що на реалізацію її ідеї може знадобитися більше часу.

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Оглядачі в Німеччині інтерпретували слова канцлерки так, що вона, мовляв, прагне провести зустріч з Путіним до того, як піде з посади після виборів до Бундестагу 26 вересня. Дехто вважає, що, побачивши опір в ЄС, Меркель і Макрон можуть піти на зустріч з Путіним у вузькому форматі, хоча канцлерка казала, що не бачить в цьому "переваг". У січні 2020 року Путін був у Берліні на конференції щодо Лівії, 2019 року його приймав у Франції Макрон, а роком раніше президент РФ відвідав Берлін.

Останній саміт ЄС-Росія, Єкатеринбург, 2013 рік

Поспіх двох "кульгавих качок"

Експерти оцінюють аргументи й мотивацію Меркель по-різному. Ганс-Геннінґ Шредер говорить, що ідея саміту з Путіним "здорова", і що є сенс обговорити ситуацію хоча б щодо таких проблемних питань, як контроль над озброєннями, Україна і Білорусь. Шредер вважає, що Меркель поспішає закласти підвалини для нових відносин з Росією, оскільки виходить з того, що новому главі уряду Німеччини знадобиться близько пів року, перш ніж він або вона зможуть займатися "великими питаннями зовнішньої політики". І хоча Меркель є "кульгавою качкою", як називають правителів наприкінці терміну їхніх повноважень, її міжнародний авторитет дає можливість виступати з такими ініціативами. Французького президента Макрона, якому до президентських виборів у 2022 році лишилося менше року, Шредер теж записав в цю категорію.

Політолог пов'язав поспіх Меркель і з тим, що завершення її правління збіглося в часі з обранням президентом США Джо Байдена, який, на відміну від свого попередника Дональда Трампа, оголосив повернення США до активної ролі в міжнародній політиці. "На цьому тлі ЄС має сенс теж зайняти свої "ігрові поля", - говорить Шредер. Меркель зможе обговорити з Байденом свою ініціативу щодо Росії вже в середині липня, коли зустрінеться з главою Білого дому в Вашингтоні.

Путін отримає трибуну?

Ґергард Манґотт (Gerhard Mangott), професор університету в австрійському Інсбруку, позитивно оцінив ідею канцлерки ФРН. "Очевидно, Меркель в останні місяці свого правління хоче оживити те, що для неї завжди було важливо - діалог з Росією, не партнерство, а саме розмову". При цьому політолог вважає, що такий діалог не є "нагородою" для Путіна і "необов'язково веде до вирішення конфліктів". Позицію східноєвропейських країн Манґотт вважає "помилковою".

Ґергард Манґотт

Історикиня й політологиня Сюзанне Шпан (Susanne Spahn), яка спеціалізується на питаннях Східної Європи, навпаки - критикує ініціативу Берліна. "Було б неправильно надавати президенту Путіну трибуну, щоб він знову розіграв спектакль про повернення Росії як провідної держави, рівної США і ЄС, але без зрушень щодо ключових політичних питань", - вважає Шпан.

За її словами, було б "неправильним сигналом", якби подовження "курсу на придушення" опозиції в Росії й "агресивна зовнішня політика" увінчалися б самітом ЄС-Росія. Шпан не згодна також з аргументом Меркель про "мовчання" у відносинах з Москвою: "З президентом Путіним постійно спілкуються на двосторонньому рівні, а щодо України - в "нормандському форматі ".

Сюзанне Шпан

Чи хоче Москва саміту з ЄС

У тому, що Меркель хоче саміту ЄС з Путіним, сумнівів немає. А чи прагне цього сам президент РФ? З Москви надходили суперечливі сигнали. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі позитивно оцінили ініціативу Меркель. Сам Путін у статті для німецької газети Die Zeit в кінці червня виступив "за відновлення всеосяжного партнерства з Європою". Однак ще зовсім недавно, в лютому, під час візиту глави європейської дипломатії Жозепа Борреля в Москву йому влаштували незвично холодний прийом, оголосивши в той же день про висилку європейських дипломатів, в тому числі - німецького.

"Недавня стаття Лаврова теж була не дуже ввічливою", - зазначає Ганс-Геннінґ Шредер, маючи на увазі публікацію глави МЗС РФ за підсумками Женевського саміту. - Цьому потрібно заперечувати. Говорити, мовляв, ми так не граємо, це не варіант в міжнародній політиці".

Порядок денний саміту: від кібератак до України

Якщо саміт в найближчі місяці відбудеться, що скаже Меркель Путіну? Сама канцлерка згадувала питання роззброєння, кібератаки, ситуацію в Україні та Білорусі, а також в Сирії та Лівії. "Меркель скаже Путіну, що Росія не зможе бути економічно і фінансово успішною без співпраці з ЄС", - вважає Ґерхард Манґотт. Утім, він сумнівається, що це справить враження на главу Кремля - ​​розбіжності "дуже великі".

Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати Хороший старт під час першого візиту Це була не перша їхня зустріч, але перша - як президента і канцлерки. За її підсумками в 2005 році Меркель сказала: "Ми підтримували дуже відкритий діалог". Путін також похвалив збереження хороших відносин між Берліном і Москвою після зміни уряду Німеччини: "Ми хочемо розширювати співпрацю у міжнародній політиці, економіці та гуманітарній сфері".

Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати Найулюбленіші вуха для Путіна На полях "Петербурзького діалогу" в Дрездені наприкінці 2006 року Путін у спільному з Меркель інтерв'ю медіакомпанії MDR сказав про канцлерку: "Ми не дуже добре знаємо один одного особисто, але мені надзвичайно імпонує її здібність слухати". За його словами, це рідкість серед політиків, а тому викликає особливу симпатію.

Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати Невинне залякування? Уже за три місяці Путін знайомить Меркель зі своїм лабрадором Коні. При цьому страх Меркель перед собаками - факт відомий. "Хоча, як я думаю, російський президент добре знав, що я не буду в захопленні від його собаки, він все одно привів його з собою", - сказала Меркель роком пізніше в інтерв'ю Süddeutschen Zeitung. Для багатьох ця ситуація є прикладом провокації з боку Путіна.

Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати Шпички на зустрічі в Кремлі Що Меркель думає про поводження Путіна з критикою у ЗМІ та з боку громадянського суспільства, вона непрямо, але однозначно заявила під час "Петербурзького діалогу" 2012 року. "Якби я щоразу ображалася, розгортаючи вдома газету, я б не протрималася у кріслі канцлерки і трьох днів", - відповіла Меркель на відповідне питання з залу.

Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати Партнерство і довіра "Ми маємо партнерські відносини. Я зустрічався з нею за минулий рік сім разів, щонайменше 20 разів ми телефонували", - заявив Путін про Меркель у інтерв'ю бульварній газеті Bild 2015 року. "Я довіряю їй, вона дуже відкрита людина. Вона також має певні обмеження та обов'язки. Але вона щиро намагається вирішити кризи, в тому числі на південному сході України", - додав він.

Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати Путін зафіксував розпач Меркель "Я не хочу нікого ображати, але те, що сказала пані Меркель, це свідчення невдоволення обмеженою незалежністю, яке накопичилося за довгий час", - прокоментував Путін так звану промову в пивному наметі Меркель під час виборчої кампанії 2017 року. У ній Меркель заявила, що Європа має взяти власну долю в свої руки з огляду на курс на конфронтацію президента США Трампа на саміті G7 в Італії.

Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати Діалог як обов'язок Квіти тут є радше проявом поваги, ніж галантності. І зустріч Меркель та Путіна у Сочі в травні 2018 року - радше обов'язок, ніж честь. На це вказують слова Меркель під час спільної прес-конференції: "Навіть якщо в деяких питанням наші позиції надзвичайно розходяться, ми маємо говорити один з одним, адже в іншому разі все зведеться до мовчання і дедалі меншого порозуміння". Автор: Ян Вальтер, Данило Білик

