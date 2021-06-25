Меркель розчарована, що саміту ЄС із Путіним не буде

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) розчарована тим, що на саміті ЄС відхилили ідею провести спільну зустріч на високому рівні з президентом РФ Володимиром Путіним. "Це трохи засмучує мене", - заявила Меркель у п‘ятницю, 25 червня, на пресконференції у Брюсселі. За її словами, навіть у часи "холодної війни" із Росією завжди були канали зв‘язку, а Євросоюз повинен мати змогу представляти свої інтереси перед Путіним, передає слова канцлерки інформагенція AFP.

На думку Меркель, таке ставлення країн-членів ЄС до ідеї саміту з Путінимсвідчить про брак довіри всередині ЄС. Канцлерка додала: російський президент - "безсумнівно, непростий партнер". Вона нагадала, що нещодавно з Путіним зустрівся президент США Джо Байден і в неї "не склалося враження, що це було винагородою для російського президента".

Нерозуміння щодо відмови від саміту з Путіним висловив також міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Парижі він висловив переконання, що ЄС має говорити з президентом РФ "на високому рівні".

Також і у Кремлі висловили жаль через рішення ЄС не проводити спільний саміт.

Звідки взялася ідея саміту з Путіним

Ідею спільного саміту ЄС із Путіним висловили Берлін і Париж. Публічно її підтримав тільки канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz), повідомив раніше кореспондент DW із Брюсселя. Польща, Латвія, Естонія, Литва виступили проти, інші країни-члени теж не висловили підтримки.

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький вважає, що відновлення діалогу на найвищому політичному рівні можливе, лише якщо Росія припинить свою "агресивну політику". Його нідерландський колега Марк Рютте зауважив, що не проти зустрічі президентів Європейської Ради та Єврокомісії з Путіним, але сам на таку зустріч не прийде. Переговори ЄС із Росією на високому рівні заморожені з 2014 року, відколи Росія незаконно анексувала Крим.

Фон дер Ляєн: ЄС узгодив спільний підхід щодо Росії

Лідери країн ЄС узгодили спільний стратегічний підхід щодо Росії, але "відносини ЄС і Росії розвиваються негативно, і нам доводиться готуватися до подальшого спаду", констатувала після саміту голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Фон дер Ляєн уточнила, що лідери ЄС домовилися "давати відсіч, коли Росія зачіпає ЄС, коли вона порушує права людини, стримувати Росію, коли вона намагається підривати інтереси" Брюсселя, цитує інформагенція "Інтерфакс". Водночас ЄС буде взаємодіяти з Москвою, коли це в його інтересах, зокрема у сфері захисту клімату і проблем охорони здоров'я, зауважила голова ЄК.