Лідери країн ЄС застережливо ставляться до ідеї саміту з Путіним

Лідери Німеччини і Франції на саміті ЄС спробують переконати глав інших держав блоку у доцільності відновлення регулярних зустрічей з президентом РФ Володимиром Путіним.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Франції Еммануель Макрон на саміті ЄС, що розпочинається у четвер, 24 червня, спробують переконати глав інших країн Євросоюзу у доцільності відновлення регулярних зустрічей з президентом Росії Володимиром Путіним. Саме відносини з Москвою стануть одним з головних пунктів порядку денного саміту.
Про ініціативу Берліна та Парижа із посиланням на дипломатичні джерела непередодні повідомило британське ділове видання Financial Times. "Німеччина і Франція закликали до нової стратегії ЄС, яка передбачає тісніші контакти з Москвою. Ця ідея прозвучала після саміту в Женеві між Джо Байденом і Володимиром Путіним", - зазначило видання.
Співрозмовники газети стверджують, що з ідеєю запрошення російського президента на саміт ЄС виступила Меркель, а потім її підтримав Макрон. Такий розвиток подій став несподіванкою для деяких країн ЄС. "Знайомі з перебігом дискусій джерела повідомили, що постпреди, які представляють Берлін і Париж, на зустрічі в Брюсселі 23 червня застали зненацька інші європейські столиці, висунувши нові пропозиції з приводу відносин із Кремлем", - пише Financial Times.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перед початком саміту ЄС у Брюсселі заявив, що не проти зустрічі очільників інституцій Європейського Союзу з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак, зазначив Рютте, він не прибуде на саміт з Путіним, у якому мали б брати участь лідери 27 країн-членів блоку, повідомляє інформагенція Reuters.
Президент Литви Гітанас Науседа також скептично поставився до цієї пропозиції Німеччини і Франції. Він підкреслив, що треба обережним, що стосується ставлення "до реальних намірів режиму Путіна". Також він констатував, що в ЄС поки "не бачать реальних змін у поведінці Росії". "Якщо ми почнемо взаємодіяти без позитивних змін у поведінці Росії, це надсилатиме дуже поганий сигнал нашим партнерам", - сказав він, маючи на увазі Україну та Грузію.
Натомість позитивно оцінив ідею канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz).
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував пропозицію щодо саміту ЄС з президентом Росії. "Ініціативи відновити саміти ЄС з Росією, не бачачи жодного прогресу з боку Росії, будуть небезпечним відхиленням від санкційної політики ЄС", - заявив він, перебуваючи з візитом у Брюсселі.
Тим часом Росія привітала ініціативу проведення саміту між лідерами ЄС і Володимиром Путіним, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. "Ініціативу оцінюємо позитивно. Президент Путін є прихильником відтворення механізму діалогу і контактів між Брюсселем і Москвою", - сказав Пєсков, цитує інформагенція "Інтерфакс".
За словами Пєскова, такий діалог необхідний і Брюсселю, і Москві. Речник Путніа додав, що Кремль "дуже уважно спостерігає за самітом, який сьогодні відкривається в Брюсселі, і за тими оцінками цього потенційному діалогу, які звідти прозвучать. При цьому "поки в прикладному плані жодної підготовки до саміту немає", визнав Пєсков.
Останній саміт ЄС-Росія відбувся в січні 2014 року. Після незаконної анексії Росією українського Криму ЄС припинив зустрічі з РФ на найвищому рівні.