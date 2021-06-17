Лідери країн ЄС застережливо ставляться до ідеї саміту з Путіним

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Франції Еммануель Макрон на саміті ЄС, що розпочинається у четвер, 24 червня, спробують переконати глав інших країн Євросоюзу у доцільності відновлення регулярних зустрічей з президентом Росії Володимиром Путіним. Саме відносини з Москвою стануть одним з головних пунктів порядку денного саміту.

Ідея від Берліна та Парижа

Про ініціативу Берліна та Парижа із посиланням на дипломатичні джерела непередодні повідомило британське ділове видання Financial Times. "Німеччина і Франція закликали до нової стратегії ЄС, яка передбачає тісніші контакти з Москвою. Ця ідея прозвучала після саміту в Женеві між Джо Байденом і Володимиром Путіним", - зазначило видання.

Співрозмовники газети стверджують, що з ідеєю запрошення російського президента на саміт ЄС виступила Меркель, а потім її підтримав Макрон. Такий розвиток подій став несподіванкою для деяких країн ЄС. "Знайомі з перебігом дискусій джерела повідомили, що постпреди, які представляють Берлін і Париж, на зустрічі в Брюсселі 23 червня застали зненацька інші європейські столиці, висунувши нові пропозиції з приводу відносин із Кремлем", - пише Financial Times.

Лідери Нідерландів та Литви скептичні до ідеї саміту з Путіним

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перед початком саміту ЄС у Брюсселі заявив, що не проти зустрічі очільників інституцій Європейського Союзу з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак, зазначив Рютте, він не прибуде на саміт з Путіним, у якому мали б брати участь лідери 27 країн-членів блоку, повідомляє інформагенція Reuters.

Президент Литви Гітанас Науседа також скептично поставився до цієї пропозиції Німеччини і Франції. Він підкреслив, що треба обережним, що стосується ставлення "до реальних намірів режиму Путіна". Також він констатував, що в ЄС поки "не бачать реальних змін у поведінці Росії". "Якщо ми почнемо взаємодіяти без позитивних змін у поведінці Росії, це надсилатиме дуже поганий сигнал нашим партнерам", - сказав він, маючи на увазі Україну та Грузію.

Натомість позитивно оцінив ідею канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz).

Кулеба розкритикував ідею проведення саміту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував пропозицію щодо саміту ЄС з президентом Росії. "Ініціативи відновити саміти ЄС з Росією, не бачачи жодного прогресу з боку Росії, будуть небезпечним відхиленням від санкційної політики ЄС", - заявив він, перебуваючи з візитом у Брюсселі.

Реакція Кремля

Тим часом Росія привітала ініціативу проведення саміту між лідерами ЄС і Володимиром Путіним, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. "Ініціативу оцінюємо позитивно. Президент Путін є прихильником відтворення механізму діалогу і контактів між Брюсселем і Москвою", - сказав Пєсков, цитує інформагенція "Інтерфакс".

За словами Пєскова, такий діалог необхідний і Брюсселю, і Москві. Речник Путніа додав, що Кремль "дуже уважно спостерігає за самітом, який сьогодні відкривається в Брюсселі, і за тими оцінками цього потенційному діалогу, які звідти прозвучать. При цьому "поки в прикладному плані жодної підготовки до саміту немає", визнав Пєсков.

Останній саміт ЄС-Росія відбувся в січні 2014 року. Після незаконної анексії Росією українського Криму ЄС припинив зустрічі з РФ на найвищому рівні.