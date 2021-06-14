Меркель: Європа має розмовляти з Росією

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вважає необхідним інтенсивний діалог між Євросоюзом та Росією. "Росія для нас - великий виклик, але Росія також є великою сусідкою ЄС на континенті", - сказала Меркель ввечері у п'ятницю, 18 червня, у Берліні перед зустріччю з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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"Ми дуже зацікавлені, якщо ми хочемо безпеки та стабільності в ЄС, залишатися у діалозі з Росією, як тяжко це не було б", - наголосила канцлерка, цитує інформагенція Reuters.

За її словами, "якщо президент США Джо Байден зустрічається з Володимиром Путіним як президентом Росії і веде дуже відкритий діалог, то принаймні виправдано, що ми з європейської боку робимо те саме".

Меркель зазначила, що лише завдяки переговорам можна прозондувати позиції одне одного. Й тут нічого не змінює той факт, що всі країни ЄС піддаються гібридним атакам з боку Росії і що в питанні врегулювання на Сході України є лише незначний прогрес, зауважила Меркель.

Еммануель Макрон погодився з Меркель і, своєю чергою, наголосив на важливості виробити спільну лінію ЄС щодо Росії.

Саме питання відносин з Росією буде одним з головних на порядку денному саміту ЄС, що відбудеться наприкінці наступного тижня. Лідери Німеччини та Франції раніше нерідко проводили консультації перед важливими самітами ЄС, аби узгодити позиції.

Варто зазначити, що з огляду на коронавірус Макрон став першим закордонним гостем, якого канцлерка Німеччини цього року прийняла у своєму відомстві. Президент Франції написав у соцмережі Twitter, що "радий повернутися в Німеччину".