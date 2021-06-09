 Єврокомісія представила рекомендації щодо відносин ЄС-Росія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2021

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Новини

Єврокомісія представила рекомендації щодо відносин ЄС-Росія

Жозеп Боррель і Єврокомісія опублікували доповідь з рекомендаціями щодо відносин з Росією. На основі цієї доповіді саміт ЄС проведе стратегічну дискусію про те, як вибудовувати відносини з РФ.

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель

У Єврокомісії вбачають "значний" потенціал у відносинах ЄС і Росії, однак керівництво РФ веде країну в протилежному напрямку. Про це йдеться у доповіді Єврокомісії та верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля щодо відносин між Євросоюзом і Росією. Боррель представив цю доповідь у середу, 16 червня, на пресконференції в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

"За нинішніх обставин, оновлене партнерство між Євросоюзом і Росією, яке би дозволило тіснішу співпрацю, виглядає віддаленою перспективою. Нашою метою повинен бути пошук шляхів, які би допомогли поступово змінити поточну динаміку на більш передбачувані та стабільні відносини", - заявив глава європейської дипломатії.

Основні рекомендації доповіді: протистояти Росії у її порушеннях міжнародного права, зокрема в Україні, та прав людини; стримувати Москву у її спробах зашкодити інтересам Євросоюзу; та співпрацювати з РФ у сферах, які становлять спільний інтересах, наприклад, протидії змінам клімату.

Ці три типи дій мають доповнити п'ять основоположних принципів політики ЄС щодо Росії, які діють з 2016 року. Перший із них полягає в тому, що ключовою умовою для суттєвої зміни відносин між Євросоюзом і РФ є імплементація мінських угод. П'ять принципів мають залишитися в силі.

На основі нинішньої доповіді саміт ЄС 24-25 червня проведе другу частину "стратегічної дискусії" щодо відносин з РФ. Перше таке обговорення відбулося на саміті 24-25 травня. Тоді лідери ЄС дали завдання Єврокомісії та Боррелю підготувати доповідь з рекомендаціями до стратегічної дискусії.

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