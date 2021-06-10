Європарламент закликав владу Росії припинити "внутрішні репресії"

Європарламент висловив підтримку всім активістам і організаціям, які стали "мішенями репресій" у Росії, і закликав владу РФ припинити "переслідування, залякування і атаки на громадянське суспільство, ЗМІ, правозахисні організації та активістів" в країні. Про це йдеться в резолюції, ухваленій на пленарному засіданні в Страсбурзі у четвер, 10 червня. За неї проголосували 564 євродепутати, 61 був проти, 37 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

Безпосереднім приводом ухвалення резолюції стало визнання "небажаними" трьох некомерційних організацій (НКО) з Німеччини: "Німецько-російського обміну", "Центру ліберальної сучасності" і "Форуму російськомовних європейців", а також затримання колишнього директора "Відкритої Росії" Андрія Пивоварова.

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Європарламент закликав РФ скасувати закон про "небажані" організації

Резолюція закликає російську владу "негайно і без будь-яких умов" звільнити Пивоварова і зняти всі звинувачення як з нього, так і з усіх інших осіб, яких переслідують за законодавством про "небажані організації". Європарламент звернувся до Генпрокуратури РФ із закликом скасувати своє рішення про визнання небажаними трьох німецьких НКО.

Законодавство про "небажані організації" євродепутати вважають "дискримінаційним" і закликають його скасувати. Також Європарламент вважає, що владі РФ слід скасувати нещодавно ухвалені закони, що вводять "нові повальні обмеження на незалежне громадянське суспільство", а також відмовитися від введення нових таких правил. Одним із прикладів такого законодавства в резолюції названо так званий "закон проти ФБК", який позбавляє членів організацій, визнаних "екстремістськими", балотуватися на виборах.

Текст резолюції і поправок до нього підготували вдень 9 червня, тобто до визнання Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального "екстремістською організацією". Тому оцінка цього кроку в резолюції відсутня. Однак Європарламент закликав негайно звільнити Навального і всіх інших, "заарештованих і затриманих за надуманими адміністративними" правопорушеннями "або ж проти кого були висунуті надумані кримінальні звинувачення тільки за мирне використання своїх прав на свободу слова та мирних зібрань".

Санкції проти російських олігархів і чиновників

Зараз в Євросоюзі триває "стратегічна дискусія" про відносини з Росією. Резолюція закликала офіційний ЄС додати нову умову в свій курс щодо Москви, спрямовану на "припинення внутрішніх репресій в Росії". "Якщо ця ситуація не буде розв'язана, то слід ввести нові санкції ЄС, зокрема такі, що перекривають доступ російським олігархам і чиновникам, відповідальним за порушення прав людини, до можливості купувати нерухомість, отримувати візи і користуватися фінансовими послугами в ЄС", - йдеться в резолюції.

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Європарламент попросив Єврокомісію, дипломатичну службу ЄС і держави об'єднання координувати свої зусилля з метою пом'якшити негативний вплив недавно ухвалених "обмежувальних" законів. Також їм, на думку євродепутатів, слід подумати, як більш справедливо розподілити "тягар економічних санкцій проти російського режиму" між країнами Євросоюзу. Крім того, резолюція закликає зупинити "стратегічні проєкти, такі як" Північний потік-2 ", а також доповнити режим санкцій за порушення прав людини схожим режимом, спрямованим на боротьбу з корупцією.