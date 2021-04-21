 Коментар: Путін перетворив Росію на Мауглі, а Захід - на Шерхана | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Коментар: Путін перетворив Росію на Мауглі, а Захід - на Шерхана

Послання Путіна Федеральним зборам не принесло сюрпризів у зовнішній політиці. Путін сподівається, що Захід дасть йому спокій, але боїться, що той самий Захід замислює його повалити, пише Костянтин Еггерт.

Володимир Путін виступає зі щорічним посланням, 21 квітня

Володимир Путін виступає зі щорічним посланням, 21 квітня

Більшу частину щорічного послання Федеральним зборам у московському Манежі у середу, 21 квітня, президент Росії Володимир Путін очікувано присвятив звіту про боротьбу з пандемією і передвиборному роздаванню грошей. Задобрювання електорату перед вересневими виборами до Держдуми, що більше схожі на призначення, у самому розпалі. Про зовнішню й оборонну політику Путін говорив дуже коротко наприкінці виступу.

Путін вірить Лукашенку

Звертаючись до громадян Росії, він був незвично ласкавим, неформальним і навіть назвав їх "дорогими". Натомість "колективний Захід" Путін у своєму фірмовому стилі - "На себе подивіться!" - звинуватив рівно в тому, в чому Захід звинувачує Москву: організації держпереворотів, кібератак і політичних убивств. Путін навіть згадав забутого всіма Віктора Януковича, якого, за його словами, повалили прозахідні змовники. Він також повністю підтримав версію про нібито упереджений російськими й білоруськими спецслужбами антилукашенківський путч у Мінську й фізичну ліквідацію білоруського диктатора, котра нібито готувалася.

Костянтин Еггерт

Костянтин Еггерт

Те, що справжнісінький військовий переворот у М'янмі керівництво Росії жодним чином не засудило й навіть відрядило делегацію на військовий парад у столиці країни Найп'їдо, Путіна абсолютно не збентежило. Як у старому радянському анекдоті, до таких "неув'язочок" йому, культурно кажучи, байдуже, це всім давно відомо. В іншому зовнішньополітична частина послання складалася з запевнень, що Москва дуже хоче співпрацювати з усіма, в поєднанні з погрозами різного роду кіплінговим "Табакі", які підвивають "Шерхану".

Схоже, в путінському світі, Америка - це тигр-людожер з "Книги джунглів". В образі шакала Табакі можуть, наприклад, виступати чехи, які, мовляв, за вказівкою з Вашингтона висилають на батьківщину ні в чому не винних російських дипломатів. Але це можуть бути й українці, які, як сурмить кремлівська пропаганда, нібито зосереджують війська для захоплення "російського Донбасу". Виходить, що Росія в образі Путіна - це Мауглі, який дає Шерхану відсіч.

Читайте також: Чи готує Росія наступ на Україну: на що вказують нові дані

Сигнал Байдену

Говорити про деталі зовнішньої політики цього разу Путін не став. Не дав він жодної оцінки відносинам Росії зі США та Європейським Союзом, не обмовився про жодну міжнародну проблему (роззброєння, Іран, Сирія) й не похвалив чудові відносини з Китаєм, які зазвичай представляє як зразок гармонії на противагу нескінченним конфліктам з віроломним Заходом. Причина зрозуміла: Росія перебуває в такій ізоляції на Заході, що говорити, власне, нема про що. Відносин практично немає. Щоправда, бажання співпрацювати в сфері зміни клімату Путін слідом за своїм прессекретарем все ж таки підтвердив - поспілкуватися з Джо Байденом у рамках віртуального "кліматичного" саміту йому все ж хочеться.

Путінський виступ був розрахований на те, щоб змусити всіх розмірковувати, що ж буде далі. От, наприклад, голова Ради Федерації Валентина Матвієнко ще до сьогоднішнього виступу говорила, що верхня палата парламенту збереться на засідання для виконання вказівок Путіна 23 квітня. Можна припустити, що сенатори даватимуть дозвіл на введення військ у Білорусь - для захисту Лукашенка від каверзних дій НАТО. Або санкціонують визнання так званих "ЛНР" і "ДНР", з подальшим введенням туди "миротворців". Але все може бути значно простішим: для численних виплат, обіцяних Кремлем, потрібно змінити закон про бюджет, і збір сурмлять заради цього.

Розрекламований візит Лукашенка до Путіна в четвер стане в цьому сенсі показовим. Білоруський диктатор анонсував минулого тижня якесь "епохальне рішення", яке він оформить своїм декретом. Повноваження Лукашенка майже безмежні й при цьому навмисно розпливчасті. Як Верховний головнокомандувач він, схоже, може попросити Путіна терміново відправити в Білорусь війська й оформити це постфактум актом парламенту. Перехід на російський рубль або відмова від суверенітету й вступ до складу РФ потребують більшого набору формальностей. Але згадати про це в Сочі Лукашенку ніхто не завадить. І Путіну ніхто не заважає розмову підтримати - без особливих зобов'язань.

В очікуванні Меркель і Макрона?

Українська тема також поки що не вичерпана. Але вона несе в собі для Путіна більші проблеми, ніж Білорусь. Припускаю: Путін чекає, що Анґела Меркель (Angela Merkel) і Еммануель Макрон вмовлятимуть його не нагнітати обстановку. А він, наприклад, стане вимагати від них натиснути на керівництво України, щоб воно розблокувало канал, через який вода раніше надходила до Криму. А може й просто відведе російські війська - "ми ж вам говорили, що це лише навчання". Хоча, як мені здається, путінське завдання-мінімум - покарати президента Володимира Зеленського за санкції проти проросійських ЗМІ та головного прокремлівського політика України Віктора Медведчука.

Зрозуміло, що будь-яка напруженість у відносинах з Україною - інструмент тиску на Захід і спосіб відволікти увагу від голодування Олексія Навального. З його структурами Путін розраховує покінчити до літа. Самого Олексія він, можливо, сподівається виштовхати за кордон з серйозно підірваним здоров'ям, та ще, бажано, в обмін на когось - скажімо, Віктора Бута. Якщо це не вийде, то Путін буде готовий на будь-які санкції - аби Навальний не опинився на волі всередині Росії.

Враження від путінського послання таке: він хоче стати для росіян таким собі дбайливим батьком, остаточно придушити будь-яку опозицію вдома й застрахувати своє правління від криз на відпущені йому після торішнього "обнулення" 15 років. При цьому Путін вірить: західний "Шерхан" чекає на слушну нагоду, щоб його скинути. А тому голосно загрожує уявному тигру в сподіванні відігнати його від стін фортеці Росія.

Автор: Костянтин Еггерт - російський журналіст, автор щотижневої колонки на DW

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

  • Випал російської самохідної гаубиці

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Перевірка систем озброєння

    Поки що артилерійські обстріли по обидва боки російсько-українського кордону відбуваються з тестовою метою. За офіційними даними, війська перевіряють бойову готовність своїх систем озброєння. На відео, оприлюдненому міністерством оборони РФ, видно випал російської самохідної гаубиці.

  • Механік танку української армії поруч з танком

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Захід висловлює підтримку Україні

    Захід запевняє Київ у своїй солідарності. Під час першої телефонної розмови зі своїм українським колегою президент США Джо Байден підтвердив Володимиру Зеленському "непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, яка триває на Донбасі та в Криму". Схожі заяви пролунали з боку представників НАТО та ЄС.

  • Російська військова техніка поблизу російсько-українського кордону

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Війська стягують до Донбасу

    На початку березня Росія почала посилювати свою військову присутність на кордоні з Україною. Москва заявила, що таким чином відповідає на провокації Києва, спрямовані на ескалацію конфлікту на Донбасі. На думку спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), жодних провокацій не було.

  • Один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Американські есмінці вже в Чорному морі

    США, НАТО та ЄС пообіцяли Україні підтримку для захисту її територіальної цілісності. 9 квітня з Анкари повідомили, що США вже наприкінці березня оголосили про похід двох військових кораблів через Босфор у Чорне море. На фото - один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня.

  • Учасник військових формувань у Донецьку

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Війна, котра триває вже сім років

    Конфлікт на Сході України спалахнув на початку 2014 року, коли проросійські сепаратисти взяли під контроль частину Донецької та Луганської областей України. На думку влади в Києві та її західних союзників, Кремль допомагає сепаратистам нелегальними постачаннями зброї та відправленням найманців. Відтоді сторони неодноразово домовлялись про припинення вогню, але домовленості постійно порушувалися.

  • Чоловік стоїть на руїнах свого будинку, розташованого на території самопроголошеної ДНР

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Розбомблені й зруйновані

    Цей чоловік стоїть на руїнах свого будинку на території самопроголошеної "ДНР". Будинок було зруйновано під час боїв між сепаратистами та українською армією. У них беруть участь солдати, найманці, сепаратисти та бійці воєнізованих підрозділів. Але бої знову й знову зачіпають цивільне населення. Станом на початок 2019 року, за даними ООН, на Донбасі загинуло близько 3300 мирних жителів.

  • Українські військові поблизу Донецька

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Сутички й загиблі попри перемир'я

    Загалом з 2014 року через бої на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей. За даними ОБСЄ, нинішнє припинення вогню, чинне з липня 2020 року, було відносно стійким. Але обстріли знову почастішали. За останні дні було вбито щонайменше вісім солдатів українських військ. Відомо також про загибель п'ятирічного хлопчика в "ДНР", у чому сепаратисти звинувачують Київ. Там свою причетність заперечують.

  • Зеленський вручає нагороди українським військовим

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Зеленський вручив нагороди українським солдатам

    8 квітня президент України Володимир Зеленський побував на Донбасі й спробував на місці розібратися в ситуації, що склалася. Він нагородив українських військових, що відзначилися під час служби на фронті. А 10 квітня Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Українські ЗМІ повідомляють, що також заплановано зустріч Зеленського з президентом Франції Макроном.

  • Боєць одного з підрозділів ДНР у передмісті Донецька

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Російське громадянство за спрощеною процедурою

    2019 року Росія почала за спрощеною процедурою видавати громадянство жителям "ДНР/ЛНР". За російськими даними, зараз там проживає понад 600 тисяч людей, які мають громадянство РФ. В Москві уже повідомили, що для їхнього захисту РФ застосує всіх необхідних заходів. Речниця президента США заявила, що російська військова присутність на кордоні з Україною зараз найчисленніша з 2014 року.

    Автор: Ян Вальтер, Кевін Мертенс


Також за темою

Ukraine Odessa 2018 | HMS Dragon, britische Marine

Британський генерал: Кораблі в Чорному морі - жест солідарності з Україною 21.04.2021

Як запобігти загрозі війни РФ з Україною, навіщо британські кораблі йдуть в Чорне море - інтерв'ю DW з відставним генералом, ексзаступником командувача НАТО в Європі Річардом Ширреффом.

BG Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze

Чи готує Росія наступ на Україну: на що вказують нові дані 21.04.2021

Росія продовжує перекидати війська до кордонів з Україною та в Крим. Аналітики зауважують, що хоча РФ поки що не готова до військового наступу, вона до такої готовності поступово наближається.

TABLEAU | Russland Rostow am Don | Konflikt in der Ostukraine | Marine

Рада ЄС щодо військ Росії біля України: сподівання замість санкцій 19.04.2021

Міністри закордонних справ ЄС обговорили російські війська біля кордонів України та в Криму з Дмитром Кулебою. Про що вони домовилися та чи варто очікувати секторальних санкцій щодо РФ, - у репортажі DW.

Реклама

Докладно

Володимир Путін виступає зі щорічним посланням, 21 квітня

Путін перетворив Росію на Мауглі, а Захід - на Шерхана

Путін сподівається, що Захід дасть йому спокій, але й боїться, що Захід хоче його повалити, пише Костянтин Еггерт.  

Водневий сміттєвоз на вулицях Бремена

Працює на водні. Найсучасніший у світі сміттєвоз

На вулицях німецького міста Бремен можна побачити незвичний сміттєвоз. Авто під назвою Bluepower працює на водні.  