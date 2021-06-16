Женевське потепління: підсумки саміту Путіна і Байдена

Невже знову розрядка? Та ще й у Женеві, де в 1985 році Михайло Горбачов та Рональд Рейган поклали початок кінця "холодної війни"? Перед самітом президентів РФ і США, Володимира Путіна і Джо Байдена, це здавалося нереальним на тлі загострення останніх років і особливо місяців, коли хвилі санкцій накочували дедалі швидше. Але за підсумками переговорів, що відбулись на віллі "Ла-Гранж" на пагорбі біля Женевського озера у середу, 16 червня, словосполучення "історичний саміт" в репортажах кореспондентів виглядає виправданим.

Від кам'яних облич до жартів Байдена і Путіна

"Я давно не бачила його таким задоволеним", - зауважила журналістка канадського телебачення у розмові зі своєю колегою після підсумкової пресконференції Володимира Путіна. "Ми в цілому говорили одною мовою", - підсумував російський президент своє спілкування з главою Білого дому.

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Сам Байден, який говорив зі ЗМІ окремо і після президента РФ, теж випромінював позитив. Стоячи в променях вечірнього сонця над Альпами, американський лідер говорив, що тон розмови був "добрим і позитивним", що є "реальні перспективи для поліпшення відносин", і що Путін, на його переконання, "найменше хоче "холодної війни".

При цьому президент США говорив і про засудженого в РФ опозиціонера Олексія Навального, чиє прізвище звучало з вуст самого Байдена і журналістів, але жодного разу - Путіна. Багато часу він приділив і недавнім хакерським атакам, в яких США підозрюють Росію, що сама Москва відкидає.

Трохи більше трьох годин знадобилося, щоб обличчя глав держав, які здавалися мурованими на протокольній зйомці на початку саміту, змінилися посмішками і жартами на підсумкових пресконференціях. Так, російський президент попросив дати слово американській журналістці, додавши, що "вона зараз запалить". Президент США сказав про орієнтовний "напад на Росію", але тут же обмовився, що це жарт. Женевський Байден був мало схожий на главу Білого дому, який недавно називав господаря Кремля "вбивцею" і закликав західні демократії протистояти авторитарним системам.

Як минув саміт і що було вирішено

Відомий своїми запізненнями глава Кремля цього разу прибув на саміт вчасно, за що йому були вдячні у тому числі і журналісти, які знемагали від 30-градусної спеки. Вже за півгодини після того, як президентський борт приземлився в аеропорту Женеви, броньований лімузин Путіна під'їхав до місця проведення зустрічі. За чверть години приїхав Байден, який прибув до Женеви за день до саміту. Вони потиснули руки перед камерами на ґанку вілли.

Володимир Путін

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Головним підсумком саміту можна назвати те, що він взагалі відбувся, а також домовленість про повернення послів до Москви і Вашингтона після декількох місяців дипломатичного протистояння, викликаного висловлюваннями Байдена про Путіна і новими санкціями. Крім того, сторони домовилися створити профільні групи з питань стратегічної стабільності, тобто контролю над озброєннями, і кібератак. Очевидно, саме з цією метою участь у переговорах в розширеному складі взяв глава російського генерального штабу Валерій Герасимов.

Червоні лінії та список Байдена

Саміт не привів до різкого повороту в російсько-американських відносинах. Сторони залишилися при своїх думках, повторивши озвучені раніше позиції. Так, Байден критикував хакерські атаки, спроби втручання у вибори і тиск на опозицію в Росії. За словами, американського президента, він передав Володимиру Путіну список з приблизно 16-ма об'єктами критичної інфраструктури США, включаючи енерго- і водопостачання, які не повинні піддаватися нападам хакерів. Байден зазначив, що у Вашингтона є "широкі можливості" кіберудару у відповідь, і що він готовий їх використовувати. Схоже, це була одна з "червоних ліній", про які Байден говорив перед самітом.

Джо Байден після зустрічі з Володимиром Путіним

Путін, своєю чергою, звинувачував США в підтримці опозиції в Росії і порівняв структури Навального, визнані в РФ екстремістськими, зі штурмом Капітолію і заворушеннями на тлі насильства проти афроамериканців. "Ми не хочемо, щоб це було у нас", - сказав Путін із залізними нотками в голосі.

Байден не очікує швидких результатів

Україна, одна з найскладніших тем у відносинах Росії та США, такою "червоною лінією" не стала - в будь-якому разі у публічних виступах президентів. Байден обмежився фразою про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і не згадав про нещодавнє стягування військ РФ до українських кордонів. Обидва лідери висловилися за врегулювання конфлікту на Донбасі на основі Мінських угод.

Домовленість про стратегічний діалог і пошук правил гри з урахуванням нових технологій може стати основою для поступового потепління у відносинах Москви і Вашингтона. "Звідси ми будемо рухатися далі", - сказав Байден і зазначив, що для нього важливо знизити ризик ненавмисного конфлікту. При цьому глава Білого дому дав зрозуміти, що не очікує швидких результатів. За його словами, про успіхи женевської зустрічі можна буде судити тільки через кілька місяців або навіть років.