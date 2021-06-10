У Німеччині закликали ЄС і США разом вказати Путіну на межі дозволеного

Після особистої зустрічі президентів Росії та США Володимира Путіна і Джо Байдена, що відбулася 16 червня в Женеві, глава фракції консервативної Європейської народної партії (EVP) в Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber) закликав Європу і США рухатись єдиним курсом щодо Росії. "Разом США і ЄС можуть показати Путіну, де знаходяться межі дозволеного", - заявив він в інтерв'ю виданню Bild, опублікованому в четвер, 17 червня.

Манфред Вебер

На думку євродепутата, "той, хто ставить під сумнів кордони (держав. - Ред.) або зміщує їх, а також пригнічує демократичний рух, повинен бути готовий до того, що ми разом надамо йому опір". "Хороші відносини, в тому числі економічні, важливі, але наші демократичні цінності і свободи - більш важливі", - додав Вебер.

Росію застерігають від втручання у вибори

Своєю чергою заступник голови фракції блоку Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) в Бундестазі Торстен Фрай (Thorsten Frei) попередив Росію про наслідки можливого втручання в парламентські вибори в Німеччині, які відбудуться наприкінці вересня.

"Вибори - це основа нашої демократії. Запобігання впливу на них з-за кордону нам потрібно сприймати як частину нашої національної безпеки, і поводитися відповідним чином. Якщо у нас з'являться докази спроб Росії вплинути на результати виборів в Німеччині, це матиме наслідки для наших двосторонніх відносин", - зазначив депутат у розмові з виданням Bild.

Торстен Фрай

"Баланс між діалогом і тиском"

Зі свого боку, координатор уряду Німеччини з питань трансатлантичних відносин Петер Баєр (Peter Beyer) похвалив курс президента США Джо Байдена. "У відносинах з Росією Заходу необхідно дотримуватися балансу між діалогом і тиском. Тут Байден на вірному шляху", - вказав Баєр в бесіді з виданнями медіагрупи Funke.

Петер Баєр

На необхідності діалогу з Кремлем наголсив і голова комітету у закордонних справах Бундестагу - представник правлячого в ФРН Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Норберт Реттґен (Norbert Röttgen). "Це початок повернення до нормальних дипломатичних відносин, більшого від цієї зустрічі не варто було й очікувати", - сказав він в інтерв'ю виданню Augsburger Allgemeine.

Норберт Реттґен

На думку Реттґена, повернення російського і американського послів в країни, де вони проходять свою дипломатичну службу, говорить про взаємну готовність Росії і США працювати над поліпшенням відносин. При цьому експерт із зовнішньої політики зазначив, що чекати розв'язання численних конфліктів після зустрічі Байдена і Путіна не варто. "Всі вони залишаться", - вважає політик.