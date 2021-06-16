У Женеві завершилися переговори президентів США та Росії

На віллі Ла Гранж у Женеві в середу, 16 червня, відбулися переговори між президентом США Джозефом Байденом і його російським колегою Володимиром Путіним. У зустрічі брали участь держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Перший раунд саміту - у вузькому форматі - тривав на півгодини більше запланованих протоколом 1 години 15 хвилин. Потім відбувся другий раунд в розширеному складі: в ньому, крім лідерів двох країн і глав зовнішньополітичних відомств, взяли участь і інші члени делегацій. Розширений склад, на відміну від вузького, проходив повністю за зачиненими дверима, журналістам не відкрили навіть протокольну частину.

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Це перші переговори Байдена і Путіна з моменту вступу першого на пост президента США. Ініціатива їх проведення виходила з Вашингтона. 13 квітня глава Білого дому в ході телефонної розмови з російським лідером запропонував йому зустрітися в третій країні в найближчі місяці.

Спільної пресконференції за її підсумками не передбачено. Кожен з президентів зустрінеться з журналістами окремо - спочатку Володимир Путін, потім Джозеф Байден.