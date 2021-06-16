 У Женеві завершилися переговори президентів США та Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2021

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Новини

У Женеві завершилися переговори президентів США та Росії

Зустріч президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна тривала майже чотири години.

Володимир Путін та Джо Байден

Володимир Путін (ліворуч) та Джо Байден

На віллі Ла Гранж у Женеві в середу, 16 червня, відбулися переговори між президентом США Джозефом Байденом і його російським колегою Володимиром Путіним. У зустрічі брали участь держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Перший раунд саміту - у вузькому форматі - тривав на півгодини більше запланованих протоколом 1 години 15 хвилин. Потім відбувся другий раунд в розширеному складі: в ньому, крім лідерів двох країн і глав зовнішньополітичних відомств, взяли участь і інші члени делегацій. Розширений склад, на відміну від вузького, проходив повністю за зачиненими дверима, журналістам не відкрили навіть протокольну частину.

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Це перші переговори Байдена і Путіна з моменту вступу першого на пост президента США. Ініціатива їх проведення виходила з Вашингтона. 13 квітня глава Білого дому в ході телефонної розмови з російським лідером запропонував йому зустрітися в третій країні в найближчі місяці.

Спільної пресконференції за її підсумками не передбачено. Кожен з президентів зустрінеться з журналістами окремо - спочатку Володимир Путін, потім Джозеф Байден.

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