Кремль: Путін готовий окреслити Байдену "червоні лінії" щодо України в НАТО

В Кремлі звернули увагу на заяву американського президента Джо Байдена про можливість вступу України в НАТО і не сумніваються, що в разі необхідності президент РФ Володимир Путін на саміті в Женеві чітко викладе підхід Москви до цього питання. "Що стосується України, ми чули, що гіпотетично президент Байден допустив можливість вступу України в НАТО. Це - новий елемент, раніше таких заяв не робилося. Звичайно, в Москві ми звернули на нього увагу в повному обсязі", - сказав речник російського президента Дмитро Пєсков в ефірі "Першого каналу" у середу, 16 червня.

Пєсков зазначив, що "при необхідності президент чітко позначить нашу позицію". "Путін завжди чіткий в викладі "червоних ліній" для Російської Федерації, тим більше в такій нелегкій розмові, яка має бути сьогодні", - додав він.

У середу в Женеві відбудеться зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна. Серед інших питань на ній можуть обговорити і Україну.

Шлях України в НАТО

14 червня Байден, відповідаючи на питання журналіста про можливість приєднання України до НАТО, заявив, що Україна зможе розраховувати на план дій щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу, коли буде відповідати певним критеріям, в тому числі - викорінить корупцію."Це буде залежати від того, чи відповідають вони критеріям. Їм все ще потрібно позбутися корупції, а також виконати інші критерії, щоб вони потрапили в план дій", - сказав Байден.

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Президент США додав, що рішення, з питання про приєднання України до НАТО буде залежати не тільки від США. "Це залежить від всього альянсу і від того, як вони проголосують", - зазначив він.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті в Брюсселі Північноатлантичний альянс підтвердив, що його двері відкриті для України і Грузії. Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Північноатлантичний альянс не надає Україні План дій щодо членства через Росію. "Щоб отримати ПДЧ, ми вже провели достатню кількість реформ. Заперечувати це було б цинічним лицемірством. Ми повинні чесно сказати, що головна перешкода для надання Україні ПДЧ саме зараз - це небажання посилати такий сигнал Російській Федерації", - сказав він.