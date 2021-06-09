Кулеба: НАТО не надає Україні ПДЧ, щоб не посилати сигнал Росії

Північноатлантичний альянс не надає Україні План дій щодо членства (ПДЧ) через Росію, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Щоб отримати ПДЧ, ми вже провели достатню кількість реформ. Заперечувати це було б цинічним лицемірством. Ми повинні чесно сказати, що головна перешкода для надання Україні ПДЧ саме зараз - це небажання посилати такий сигнал Російській Федерації", - сказав він у програмі "Свобода слова" на ICTV ввечері у понеділок, 14 червня.

На думку українського міністра, зокрема, керівництво ФРН має "дуже скептичні погляди" щодо членства України в Організації Північноатлантичного договору. Міністр запевнив, що Україна буде працювати над переконанням тих країн, у яких є подібна занепокоєність.

Зараз Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Мета цієї програми - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. До конкретних переваг належать регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз.

Київ розраховує на німецьку зброю після виборів у ФРН

Кулеба також розраховує, що новий уряд Німеччини, який буде обрано восени, змінить позицію щодо надання Києву озброєння. "Мене турбує питання Німеччини і поставок німецьких військових технологій в Україну... Цей уряд вже не змінить свою позицію. Але вже восени за результатами виборів в кінці вересня в Німеччині буде новий уряд. Ми працюємо над тим, щоб вже новий уряд змінив свою позицію з цього питання", - заявив він.

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Очільник українського МЗС назвав рішення Німеччини не експортувати озброєння в Україну слабким із політичної та моральної точки зору. "Я розцінюю рішення не на користь постачання озброєння як слабке з політичної та моральної точки зору. До певної міри радує, що наразі в Німеччині розпочалася дискусія з цього приводу, і на тему подивляться під свіжим кутом", - сказав він в інтерв'ю виданню Die Welt, опублікованому у вівторок, 15 червня.

Кулеба зазначив, що на всіх переговорах на цю тему в Берліні не почув жодного переконливого аргументу, чому Німеччина не може постачати Україні зброю. "Справді, існує норма, що Німеччина не експортує зброю у зони конфліктів. Але якщо йдеться про країну, на яку напала інша країна, то експорт все ж можливий. Тому йдеться про чисто політичне рішення. Я маю поважати це рішення, тому що Німеччина є суверенною державою, але я не розумію його", - додав Кулеба.

Він зазначив, що Москві навіть не доводиться тиснути на Берлін з цього питання. "Берлін відмовляється експортувати нам озброєння і без особливого тиску, з власної волі", - пояснив він.

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Раніше співголова німецької партії Зелених Роберт Габек (Robert Habeck) висловився за постачання Києву Німеччиною "оборонних озброєнь". Його ідея наразилася на жорстку критику з боку представників провідних партій Німеччини, у тому числі і з лав Зелених. Речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявив, що Берлін проводить обмежувальну та відповідальну політику експорту озброєнь та не постачає зброю у зони конфліктів. За його словами, позиція чинного уряду стосовно постачання зброї Україні не зміниться.

Київ вимагає гарантій безпеки у разі добудови "Північного потоку-2"

Глава українського МЗС також наголосив, що у разі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" Україна хотіла б отримати гарантії своєї безпеки, зокрема шляхом виведення військ РФ зі своєї території. "Якщо все-таки "дотиснуть" це питання, то, безумовно, для України "Північний потік 2"- це, перш за все, питання безпеки. Не треба все спрощувати до трьох мільярдів грошей за транзит, хоча це теж дуже великі гроші. Ми - держава, яка існує у вакуумі безпеки, тому ми говоримо: "ви забираєте ще один важіль стримування РФ - тоді дайте альтернативу, дайте гарантію безпеки в тій чи іншій формі". І виведення російських військ з Донбасу, наприклад, деокупація - це теж є своєрідною гарантією безпеки", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова".

Кулеба зазначив, що коли Україна почала цю розмову, її партнери не були до неї готові. "Вони бачили "Північний потік-2" виключно в економічних термінах і питаннях якихось економічних компенсацій Україні. Але ми дуже чітко, щиро і прямо з ними на цю тему говоримо, і вони починають нас чути", - наголосив Кулеба.