 Коментар: Берлін боїться надати зброю Києву | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Коментар: Берлін боїться надати зброю Києву

Глава ФРН Гайко Маас запевнив Київ у підтримці територіальної цілісності України, але зброю Берлін Києву не надасть. Це - прояв страху, вважає оглядач FAZ Бертольд Колер.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас

Глава МЗС ФРН Гайко Маас запевнив Україну, що Німеччина підтримує її територіальну цілісність

Ні, Берлін і далі не постачатиме зброю Україні. Відповідь міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса (Heiko Maas) на висловлену в коментарі FAZ думку українського президента (Володимира Зеленського. - Ред.) можна було так само легко передбачити, як і грім після блискавки. Також всім давно відоме пояснення - конфлікт між Україною та Росією не можна розв’язати військовим шляхом, а тільки - політичним, - сприймають у Москві не інакше, як якесь лепетання. Там знають, що це - не більше, ніж загальна фраза, за якою ховається страх. Страх перед тим, що Кремль ще вільніше дотримуватиметься свого переконання в тому, що досягти своїх цілей цілком можливо якраз за допомогою зброї.

Читайте також: Труднощі перекладу: якої зброї від Німеччини хоче Зеленський

Оглядач FAZ Бертольд Колер

Оглядач FAZ Бертольд Колер

Саме тому Захід не хоче надавати Москві "приводу" для подальшої агресії, скажімо, озброюючи Київ (для самооборони). Це межує з образою в бік Путіна. Неначе йому потрібен якийсь привід для його військових дій! Донині Заходу не вдалося відмовити Путіна від його реконкісти, не говорячи вже проте, щоб змусити його віддати свою здобич; питання Криму ніхто не обговорює.

Однак Маас запевнив Київ у "німецькій підтримці збереження територіальної цілісності та недоторканності" України. Поставки зброї в зону бойових дій - це те, про що справді варто подумати двічі. Але посилати замість озброєнь порожні й беззмістовні слова в бік країни, що вже багато років перебуває в стані війни, - це не просто зовнішньополітичний провал. Це глум, про що уже говорив (співголова партії Зелених Роберт. - Ред.) Габек (Robert Habeck).

Автор: Бертольд Колер, оглядач газети Frankfurter Allgemeine Zeitung
Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.
Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 05:11

Співголова німецьких Зелених про озброєння для України та "Північний потік-2" (27.05.2021)

 

Аудіо й відео до теми

Загроза з Росії: чи варто Україні розраховувати на озброєння з Німеччини? (30.04.2021)  

Також за темою

Deutschland | Namibia | Aussöhnungsabkommen | Bundesaußenminister Heiko Maas

Берлін не має наміру постачати Україні зброю - очільник МЗС ФРН 01.06.2021

Конфлікт на Донбасі може бути вирішений тільки політичним шляхом і постачання зброї цьому не допоможе, заявив у відповідь на заяви українського президента Володимира Зеленського міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Wolodymyr Selenskyj | ukrainischer Präsident

Зеленський не полишає надій отримати зброю з Німеччини 01.06.2021

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Берлін міг би надати Києву й військову підтримку. У німецькому уряді раніше відкинули ідею постачання зброї Україні.

Ukraine Kiew | Präsident Wolodymyr Selenskyj

Труднощі перекладу: якої зброї від Німеччини хоче Зеленський 01.06.2021

Після інтерв'ю Володимира Зеленського газеті FAZ стало зрозуміло, що Київ хоче отримати від Берліна не ту зброю, про яку ще минулого тижня говорив співголова німецьких Зелених Роберт Габек під час візиту в Україну.

Реклама

Докладно

Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший?

Польща й українські заробітчани (відео)

Польща однією з перших фактично відновила "безвіз" для українських заробітчан і запрошує їх на роботу.  

Жінки при владі - як це впливає на громаду?

Жінки при владі: матріархат у селі Великі Копані (відео)

У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади - у жінок. Куди поділись чоловіки та як жінки розвивають громаду?  