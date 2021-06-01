Коментар: Берлін боїться надати зброю Києву

Ні, Берлін і далі не постачатиме зброю Україні. Відповідь міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса (Heiko Maas) на висловлену в коментарі FAZ думку українського президента (Володимира Зеленського. - Ред.) можна було так само легко передбачити, як і грім після блискавки. Також всім давно відоме пояснення - конфлікт між Україною та Росією не можна розв’язати військовим шляхом, а тільки - політичним, - сприймають у Москві не інакше, як якесь лепетання. Там знають, що це - не більше, ніж загальна фраза, за якою ховається страх. Страх перед тим, що Кремль ще вільніше дотримуватиметься свого переконання в тому, що досягти своїх цілей цілком можливо якраз за допомогою зброї.

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Оглядач FAZ Бертольд Колер

Саме тому Захід не хоче надавати Москві "приводу" для подальшої агресії, скажімо, озброюючи Київ (для самооборони). Це межує з образою в бік Путіна. Неначе йому потрібен якийсь привід для його військових дій! Донині Заходу не вдалося відмовити Путіна від його реконкісти, не говорячи вже проте, щоб змусити його віддати свою здобич; питання Криму ніхто не обговорює.

Однак Маас запевнив Київ у "німецькій підтримці збереження територіальної цілісності та недоторканності" України. Поставки зброї в зону бойових дій - це те, про що справді варто подумати двічі. Але посилати замість озброєнь порожні й беззмістовні слова в бік країни, що вже багато років перебуває в стані війни, - це не просто зовнішньополітичний провал. Це глум, про що уже говорив (співголова партії Зелених Роберт. - Ред.) Габек (Robert Habeck).

Автор: Бертольд Колер, оглядач газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

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