 Берлін не має наміру постачати Україні зброю - очільник МЗС ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2021

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Берлін не має наміру постачати Україні зброю - очільник МЗС ФРН

Конфлікт на Донбасі може бути вирішений тільки політичним шляхом і постачання зброї цьому не допоможе, заявив у відповідь на заяви українського президента Володимира Зеленського міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Очільник німецького МЗС Гайко Маас

Очільник німецького МЗС Гайко Маас

Німеччина не планує постачати Україні зброю, а робить ставку на політичний процес врегулювання конфлікту, зокрема у "нормандському форматі". Про це у відповідь на заяву українського президента Володимира Зеленського заявив у вівторок, 1 червня, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).

"Конфлікт може бути вирішений тільки політичним шляхом... Постачання зброї цьому не допомагають", - сказав міністр. За його словами, Німеччина не заперечує права України на самооборону і Київ може покладатися на підтримку ФРН у забезпеченні територіальної цілісності країни, але лише в рамках політичного процесу врегулювання.

Маас також зазначив, що Німеччина була "найбільшим двостороннім донором" для України. З 2014 року Берлін підтримав Київ "майже двома мільярдами євро в цивільному секторі", а також закликав Росію "використати свій вплив на Сході України" для забезпечення миру.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що вдячний Німеччині за підтримку, втім зазначив, що вона могла бути більшою. "Німеччина не надала нам жодної військової допомоги, хоча могла б це зробити", - сказав Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeinen Zeitung. За його словами, Україна має потребу в ракетних та патрульних катерах, штурмових гвинтівках, засобах зв'язку та броньованих автомобілях.

Перед цим співголова партії німецьких Зелених Роберт Габек (Robert Habeck) заявив про те, що Україні важко відмовити у праві на отримання оборонних озброєнь. Він зазначив, що така позиція не суперечить пацифістській позиції його партії. Однак його ідея наразилася на жорстку критику з боку представників провідних партій Німеччини, у тому числі і з лав Зелених.

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