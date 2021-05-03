 Співголова німецьких Зелених підтримав надання Україні зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2021

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Новини

Співголова німецьких Зелених підтримав надання Україні зброї

Бажання України отримати зброю на тлі війни на Донбасі є обґрунтованим, вважає співголова партії Зелених Німеччини Роберт Габек, який відвідав Київ.

Співголова німецьких Зелених Роберт Габек

Співголова німецьких Зелених Роберт Габек (фото з архіву)

Співголова партії німецьких Зелених Роберт Габек (Robert Habeck) заявив про те, що Україні важко відмовити у праві на отримання оборонних озброєнь. Про це він сказав після переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським, які відбулися у Києві у понеділок, 24 травня, повідомляє німецький мовник Deutschlandfunk.

При цьому Габек зазначив, що така позиція не суперечить пацифістський позиції його партії. Мовляв, той, хто хоча б трохи в курсі конфлікту між "проросійськими повстанцями" та українською армією, не зможе заблокувати допомогу Києву щонайменше у обороні, цитує політика Deutschlandfunk.

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Зелені проти "Північного потоку-2"

Також Габек підтвердив скепсис власної партії щодо проєкту трубопроводу "Північний потік-2", який має постачати газ з Росії до Німеччини. Співголова Зелених зазначив, що це будівництво в Україні сприймають як зраду, і, на його думку, таке ставлення є справедливим.

Більш скептичним політик був щодо прагнення України стати членом НАТО. За його словами, у цьому питанні Київ потребує запастися терпінням, адже Північноатлантичний альянс сам перебуває у стадії унормування. Також Україна, каже Габек, все ще ма виконати низку умов для вступу у НАТО.

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Зеленський подякував Габеку за візит на Донбас

Про переговори лідера Зелених з президентом України повідомляє й пресслужба останнього. Згідно з повідомленням, під час візиту Габека політики також обговорили перебіг передвиборної кампанії до Бундестагу Німеччини та "позитивну динаміку електоральної підтримки" Зелених німецькими виборцями. Слід зазначити, що, за оцінками оглядачів, цього року партія Габека має всі шанси перемогти на виборах до німецького парламенту.

Окрім того, Зеленський розповів про ситуацію з безпекою на Донбасі та привітав рішення Габека відвідати лінію розмежування на сході України. "Високо ціную це ваше рішення. Ви зможете побачити реальну картину російської агресії проти України. Сподіваюся, побачене вами на Донбасі буде сприяти посиленню позиції вашої політичної сили на підтримку України", - зазначив український президент.

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