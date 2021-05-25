Зеленський не полишає надій отримати зброю з Німеччини

Президент України Володимир Зеленський прагне, аби Берлін підтримав Київ постачанням озброєнь. "Німеччина не надала нам жодної військової допомоги, хоча могла б це зробити", - сказав Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeinen Zeitung, опублікованому у вівторок, 1 червня.

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За словами Зеленського, Україна має потребу в ракетних та патрульних катерах, штурмових гвинтівках, засобах зв'язку та броньованих автомобілях. При цьому він подякував Берліну за підтримку, утім, каже Зеленський, він сподівався на більше.

"Габек це зрозумів", - додав президент України, маючи на увазі співголову німецької партії Зелених Робарта Габека (Robert Habeck), який минулого тижня під час візиту в Україну висловився за постачання Києву Німеччиною "оборонних озброєнь".

Німецький уряд виступає проти постачання зброї Україні

Ідея Роберта Габека наразилася на жорстку критику з боку представників провідних партій Німеччини, у тому числі і з лав Зелених. Утім Габек і надалі відстоював свою позицію, уточнивши, що Німеччина могла б постачати Україні прилади нічного бачення, засоби для розвідки, знешкодження вибухонебезпечних предметів, засоби медичної евакуації. За словами Габека, він свідомо казав про "оборонні" озброєння для України, хоча йому й зрозуміло, що така зброя може бути використана з іншою метою.

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Утім німецькі нормативні акти щодо контролю за експортом озброєнь не передбачають поділу між наступальними та оборонними озброєннями. Є натомість поділ на бойову зброю, інші види озброєнь, приміром, броньована техніка або військово-транспортні літаки, і на товари подвійного призначення, що можна однаково використовувати як у цивільних, так і в військових цілях. Перелічені співголовою Зелених прилади та матеріали, до "зброї", згідно з німецькими нормами, не належать.

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) минулого тижня знову наголосив, що Берлін проводить обмежувальну та відповідальну політику експорту озброєнь та не постачає зброю у зони конфліктів. За його словами, позиція чинного уряду стосовно постачання зброї Україні не зміниться. Зайберт вказав також на різнобічну підтримку Києва з боку Берліна та необхідність розв’язання конфлікту на Донбасі політичним шляхом.