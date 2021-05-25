 Зеленський не полишає надій отримати зброю з Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2021

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Новини

Зеленський не полишає надій отримати зброю з Німеччини

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Берлін міг би надати Києву й військову підтримку. У німецькому уряді раніше відкинули ідею постачання зброї Україні.

Президент України Володимир Зеленський хоче, аби Берлін постачав Києву зброю

Президент України Володимир Зеленський хоче, аби Берлін постачав Києву зброю

Президент України Володимир Зеленський прагне, аби Берлін підтримав Київ постачанням озброєнь. "Німеччина не надала нам жодної військової допомоги, хоча могла б це зробити", - сказав Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeinen Zeitung, опублікованому у вівторок, 1 червня.

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За словами Зеленського, Україна має потребу в ракетних та патрульних катерах, штурмових гвинтівках, засобах зв'язку та броньованих автомобілях. При цьому він подякував Берліну за підтримку, утім, каже Зеленський, він сподівався на більше.

"Габек це зрозумів", - додав президент України, маючи на увазі співголову німецької партії Зелених Робарта Габека (Robert Habeck), який минулого тижня під час візиту в Україну висловився за постачання Києву Німеччиною "оборонних озброєнь". 

Німецький уряд виступає проти постачання зброї Україні

Ідея Роберта Габека наразилася на жорстку критику з боку представників провідних партій Німеччини, у тому числі і з лав Зелених. Утім Габек і надалі відстоював свою позицію, уточнивши, що Німеччина могла б постачати Україні прилади нічного бачення, засоби для розвідки, знешкодження вибухонебезпечних предметів, засоби медичної евакуації. За словами Габека, він свідомо казав про "оборонні" озброєння для України, хоча йому й зрозуміло, що така зброя може бути використана з іншою метою.

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Утім німецькі нормативні акти щодо контролю за експортом озброєнь не передбачають поділу між наступальними та оборонними озброєннями. Є натомість поділ на бойову зброю, інші види озброєнь, приміром, броньована техніка або військово-транспортні літаки, і на товари подвійного призначення, що можна однаково використовувати як у цивільних, так і в військових цілях. Перелічені співголовою Зелених прилади та матеріали, до "зброї", згідно з німецькими нормами, не належать.

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт  (Steffen Seibert) минулого тижня знову наголосив, що Берлін проводить обмежувальну та відповідальну політику експорту озброєнь та не постачає зброю у зони конфліктів. За його словами, позиція чинного уряду стосовно постачання зброї Україні не зміниться. Зайберт вказав також на різнобічну підтримку Києва з боку Берліна та необхідність розв’язання конфлікту на Донбасі політичним шляхом.

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