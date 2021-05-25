Німецький уряд відкидає ідею співголови Зелених про зброю для України

Чинний уряд Німеччини не надаватиме Україні озброєнь, наголосив речник уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), реагуючи на заяву співголови партії Зелених Роберта Габека (Robert Habeck) щодо доцільності надання Києву принаймні оборонної зброї.

"Ми сповідуємо обмежувальну та відповідальну політику експорту озброєнь та, стосовно України, не надаємо дозволів для (експорту. - Ред.) бойової зброї", - сказав Зайберт у середу, 26 травня, цитує інформагенція dpa. За словами Зайберта, він може говорити лише про уряд цієї каденції, й тут зміни позиції не буде. Він також вказав на підтримку України з боку німецького уряду та на необхідності розв'язання конфлікту на Донбасі політичним шляхом.

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Тим часом речник німецького МЗС зазначив, що йому невідомо про актуальні запити від Києва про надання зброї.

Габек не змінює позицію попри критику

На початку цього тижня Роберт Габек під час візиту до Києва заявив, що Україні важко відмовити у праві на отримання оборонних озброєнь. При цьому Габек зазначив, що це не суперечить пацифістській позиції його партії.

Утім, слова політика викликали різку критику як з лав партії Зелених, так й інших політичних сил: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії та Лівої партії. Окремі депутати Бундестагу від партії Зелених дистанціювалися від слів співголови партії.

Однак Роберт Габек, попри критику, не відмовився від своєї позиції. В інтерв'ю медіакомпанії Deutschlandfunk 26 квітня він зазначив: "Україна тут бореться не лише за себе, а Україна також захищає безпеку Європи". За його словами, якщо Україна "впаде", то це стане "запрошенням для Росії" з ескалації й інших конфліктів. Габек висловив розуміння критики його ідеї з лав своєї партії, однак вказав і на те, що Зелені мають "тривалу традицію допомоги Україні".

Габек, який здійснив візит на лінію розмежування на Донбасі, зазначив, що Німеччина могла б постачати Україні прилади нічного бачення, засоби для розвідки, знешкодження вибухонебезпечних предметів, засоби медичної евакуації. За словами Габека, він свідомо казав про "оборонні" озброєння для України, хоча йому й зрозуміло, що така зброя може бути використана з іншою метою.

Контроль за експортом озброєнь у Німеччині

Німецькі нормативні акти щодо контролю за експортом озброєнь не передбачають поділу між наступальними та оборонними озброєннями. Є натомість поділ на бойову зброю, інші види озброєнь, приміром, броньована техніка або військово-транспортні літаки, і на товари подвійного призначення, що можна однаково використовувати як у цивільних, так і в військових цілях. Перелічені співголовою Зелених прилади та матеріали, котрі можна було б, на його думку, надати України, до "зброї", згідно з німецькими нормами не належать, пояснює dpa.

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За даними німецького телеканалу n-tv, натепер Зелені лідирують у рейтингах німецьких партій. Якби вибори до Бундестагу відбулися у найближчі вихідні, то ця партія отримала б 26 відсотів підтримки, кажуть соціологи. На другому місці опинився б блок консервативних партій ХДС/ХСС з 24 відсотками підтримки. Соціал-демократи мали б 14 відсотків голосів, кажуть соціологи. Вибори до Бундестагу мають відбутися 26 вересня.