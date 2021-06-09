 Дмитро Кулеба у Берліні просив не тільки про зброю для армії України | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Дмитро Кулеба у Берліні просив не тільки про зброю для армії України

"Північний потік-2", "нормандський формат" і питання постачання німецької зброї Києву - ці теми були на порядку денному переговорів міністрів закордонних справ України та Німеччини в Берліні.

Дмитро Кулеба (ліворуч) на пресконференції з Гайко Маасом

Дмитро Кулеба (ліворуч) на пресконференції з Гайко Маасом

"Якби у тій телефонній розмові (з Сергієм Лавровим. - Ред.) я повідомив, що ми вирішили постачати зброю одній зі сторін конфлікту, то, думаю, розмова була б значно коротшою, ніж у реальності". Так міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) відповів у середу, 9 червня, на запитання про те, чому офіційний Берлін не хоче постачати Україні зброю - навіть оборонну.

Читайте також: Берлін боїться надати зброю Києву - коментар

Цю фразу Маас промовив на пресконференції за підсумками переговорів з його українським колегою Дмитром Кулебою. А згадану телефонну розмову провели 7 червня Маас і міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан з главою російського МЗС, вмовляючи Лаврова погодитися на нову зустріч в "нормандському форматі".

Чому Кулеба не брав участь у телефонній розмові з Лавровим

Учасники переговорів в цьому форматі - Німеччина і Франція в якості посередників, а також Росія з Україною як сторони конфлікту на Донбасі. Але Дмитро Кулеба в телефонній конференції участь не брав. Утім, він не образився.

На пресконференції Кулеба розповів журналістам, що Берлін і Париж поінформували його про план зателефонувати Лаврову, і що цю ідею він цілком підтримав. Метою розмови було спонукати Лаврова погодитися взяти участь у чотиристоронній зустрічі, сказав глава МЗС України, так що жодної проблеми в цьому не було, це не була розмова, про яку він, мовляв, дізнався постфактум.

Джерела, близькі до МЗС України, щоправда, стверджують, що контакти, в тому числі телефонні, між міністрами закордонних справ України і Росії, м'яко кажучи, утруднені.

Чи буде нова зустріч в "нормандському форматі"?

Власне, саме тому Москва і Київ розмовляють одне з одним за посередництва Берліна і Парижа на переговорах в "нормандському форматі". Гайко Маас вважає, що настав час для чергового раунду.

"Ми хочемо нарешті досягти суттєвого прогресу і з гуманітарних тем, і у питаннях безпеки, таких як розмінування, розведення збройних сил і обмін полоненими, але і з політичних аспектів, зокрема в тому, що стосується реалізації "формули Штайнмаєра", - заявив Маас. Для стабілізації режиму припинення вогню, за його словами, потрібна в першу чергу готовність Москви чинити свій вплив на сепаратистів на Сході України.

Читайте також: Зеленський прагне "нормандського" саміту, але готовий зустрічатися і окремо

Ідею відновлення роботи в "нормандському форматі" на рівні міністрів підтримує і Дмитро Кулеба. Позиція України дуже проста, сказав він, не можна допустити стагнації цього процесу, не можна, щоб Росія блокувала "нормандський формат". З Лавровим він готовий обговорювати питання політики і безпеки, зауважив Кулеба, але тільки в цьому форматі - за посередництва німців і французів.

"Північний потік-2": Берлін і Київ - на своїх позиціях

Якщо в оцінці ролі Росії на Сході України позиції двох міністрів близькі або навіть збігаються, то підходи до газопровідного проєкту "Північний потік-2" залишаються протилежними. І Дмитро Кулеба не приховував свого розчарування.

"Я дуже шкодую, що Україна і Німеччина стоять на різних позиціях стосовно цього проєкту, - сказав він. - Але від Гайко Мааса я отримав чіткі запевнення в тому, що Німеччина усвідомлює всі пов'язані з ним ризики для України і працює над тим , щоб ці ризики мінімізувати".

Читайте також: США й Німеччина працюють над пом'якшенням наслідків запуску "Північного потоку-2"

Йдеться в першу чергу про збереження газового транзиту з Росії в ЄС територією України, але не лише. Київ вимагає не тільки економічних, а й гарантій безпеки. Україна, заявив Кулеба, ніколи не сумнівалася в готовності Німеччини допомогти, але, додав він, у нас є дуже серйозні і обґрунтовані сумніви в наявності у Росії волі дотримуватися будь-яких домовленостей. Так що тема "Північного потоку-2" залишається на порядку денному німецько-українських відносин.

Німецької зброї в Україні (поки) не буде

Як і питання про поставки німецьких озброєнь для української армії. Позиція Берліна залишається незмінною: Німеччина принципово не постачає зброю в кризові регіони світу, в країни, що перебувають у стані війни або яким така війна загрожує.

Дмитро Кулеба, судячи з усього, уважно вивчив чинні у цій сфері в Німеччині нормативні акти. Наскільки я знаю, сказав він, немає юридичної причини, закону, який би перешкоджав постачанню або продажу німецьких озброєнь Україні.

Читайте також: Труднощі перекладу: якої зброї від Німеччини хоче Зеленський

А Україна, своєю чергою, має повне право купувати зброю за кордоном, адже жодного ембарго з цього приводу не існує, додав Кулеба. Відмову Берліна продавати озброєння Україні він назвав "політичним рішенням", що, власне, Гайко Маас і підтвердив своїм зауваженням про телефонну розмову з Лавровим.

Німецький експерт: Поставки озброєнь - внесок у зміцнення миру

Позицію офіційного Берліна з питання про постачання озброєнь Україні поділяють в Німеччині не всі. Нещодавно на користь таких поставок висловився співголова партії Зелених Роберт Габек (Robert Habeck). Ставить під сумнів відмову німецького уряду задовольнити прохання українців і директор Інституту політики безпеки при університеті в Кілі Йоахім Краузе (Joachim Krause), який за сумісництвом ще й видає журнал стратегічних студій Sirius.

Він виступає щонайменше за серйозну дискусію, яка враховуватиме всі плюси і мінуси постачання українській армії сучасних систем оборонних озброєнь. Теза канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) про те, що в цьому регіоні зброї і так багато, Краузе не вважає переконливим аргументом, як і посилання на "нормандський формат", якому, мовляв, не слід заважати, провокуючи Москву поставками зброї Києву.

Читайте також: Німецький уряд відкидає ідею співголови Зелених про зброю для України

"Регулярна армія України є на сьогоднішній день головним фактором, що стримує Росію від подальшого вторгнення в цю країну, - пише Краузе в гостьовому коментарі для швейцарської газети Neue Zürcher Zeitung (NZZ). - Вона (українська армія. - Ред.) відновлена і значно покращена. Якби її не було, Росія, напевно, уже вторглася б в Україну. Але в українських Збройних сил є вади, усунення яких стала б внеском у зміцнення миру в цьому регіоні".

До числа таких недоліків Краузе відносить, наприклад, недостатньо ефективну українську ППО, зокрема, захист від дронів, проблеми військово-морського флоту, а також необхідність модернізації сухопутних і військово-повітряних сил. "Німецький внесок в усунення таких дефіцитів справив би істотний вплив на оцінку Росією ступенів ризику при плануванні вторгнення і, тим самим, сприяв би досягненню миру", - вважає Краузе.

Дивитись відео 05:53

Як у Німеччині реагують на закиди РНБО про відповідальність Берліна за анексію Криму (08.06.2021)

Також за темою

Deutschland PK von Heiko Maas und ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba

Глава МЗС Німеччини Маас прагне прискорити мінський процес 09.06.2021

Гайко Маас на брифінгу з Дмитром Кулебою заявив про можливу зустріч міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", а також підтвердив позицію Берліна щодо ненадання зброї Києву.

Außenminister Maas besucht Ukraine

Кулеба про "Північний потік-2": Ніщо остаточно не погоджено, поки все не погоджено 09.06.2021

Під час зустрічей з німецькими політиками в Берліні очільник українського МЗС обговорив російський газопровід "Північний потік-2", а також врахування німецькими партіями інтересів України у майбутній коаліційній угоді.

Deutschland | Namibia | Aussöhnungsabkommen | Bundesaußenminister Heiko Maas

Берлін не має наміру постачати Україні зброю - очільник МЗС ФРН 01.06.2021

Конфлікт на Донбасі може бути вирішений тільки політичним шляхом і постачання зброї цьому не допоможе, заявив у відповідь на заяви українського президента Володимира Зеленського міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Реклама

Докладно

Дмитро Кулеба (ліворуч) на пресконференції з Гайко Маасом

Кулеба у Берліні просив не тільки про зброю для України

Глава МЗС України залишився незадоволений ставленням Берліна до "Північного потоку-2" і відмовою у постачанні озброєнь.  

Ілон Маск (ліворуч) та Джефф Безос

Американські мільярдери не платять податку на прибуток - ЗМІ

У США багатії не сплачують податку на прибуток, користуючись особливостями податкової системи, повідомила ProPublica.  