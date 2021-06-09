США й Німеччина працюють над пом'якшенням наслідків запуску "Північного потоку-2"

Вашингтон співпрацює з Берліном, намагаючись пом'якшити будь-які наслідки завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Про це у вівторок, 8 червня, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він не виключив, що стосовно учасників проєкту можуть запровадити додаткові санкції. "Ми хочемо переконатися, що європейці зроблять необхідні кроки для захисту, пом'якшення, усунення будь-яких негативних наслідків проходження газу по цьому трубопроводу", - підкреслив глава Держдепу, якого цитує агенція AFP.

Блінкен вказав, що будівництво трубопроводу, як очікується, буде завершено. При цьому він додав: "Між фізичним завершенням будівництва трубопроводу і його введенням в експлуатацію є різниця".

США та партнери обговорюють гарантії для України

Глава Держдепу США також повідомив, що один із варіантів, який Вашингтон обговорює з європейськими партнерами, - гарантувати, що Україна продовжуватиме отримувати збори за транзит газу протягом "багатьох років у майбутньому".

США й Німеччина також обговорюють свої дії у тому випадку, якщо Росія посилить тиск на Україну через газ, додав Блінкен. "Ми розраховуємо на наших союзників і партнерів, щоб вони заздалегідь зобов'язалися вжити заходів", - сказав він.

Нагадаємо, 4 червня президент Росії Володимир Путін заявив про завершення прокладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік - 2". За його словами, Росія має намір наростити постачання газу в Європу на 50 мільярдів кубометрів за десять років.

США, Україна та країни Балтії активно виступають проти проєкту, побоюючись посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Вашингтон запровадив санкції щодо фірм, які беруть участь у спорудженні трубопроводу. Однак 25 травня президент США заявив, що вирішив не запроваджувати санкції проти компанії Nord Stream 2 AG та її генерального директора, тому що газопровід вже практично добудовано і штрафні санкції на даному етапі стали б "контрпродуктивними". Уряд Німеччини підтримує "Північний потік-2", хоча у країні є чимало критиків цього проєкту.