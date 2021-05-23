 ФРН: Україна має залишатися транзитером газу і після завершення ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2021

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ФРН: Україна має залишатися транзитером газу і після завершення "Північного потоку-2"

Україна і після завершення спорудження газопроводу "Північний потік-2" повинна залишатися країною-транзитером газу, заявив речник уряду Німеччини.

У ФРН наполягають на тому, що Україна має залишатися країною-транзитером газу

Уряд Німеччини наполягає на збереженні транзиту природного газу через Україну і після завершення спорудження газопроводу "Північний потік-2".

"Для федерального уряду було і залишається центральним те, що Україна і з "Північним потоком-2" повинна залишатися країною - транзитером газу", - заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в інтерв'ю виданню  Frankfurter Allgemeinen Zeitung, яке має вийти друком у понеділок ,7 червня, повідомляє агентство Reuters. За його словами, у Берліні очікують, що угода між Києвом і Москвою щодо транзиту російського газу територією України буде дотримана і після добудови газогону. 

Днями російський президент Володимир Путін заявив, що прокладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік - 2" завершено. Про це він сказав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) у п'ятницю, 4 червня. Говорячи про перспективу подальшого транзиту газу територією України він заявив, що є можливість завантажувати газотранспортну систему (ГТС) України і надалі. Однак російський президент також заявив, що "потрібна воля Києва до нормальних економічних відносин".

"Ось, будь ласка, є можливість завантажувати ГТС України і в майбутньому, навіть після завершення терміну дії нашого контракту на транзит. Все можна, і ми готові до цього, і хочемо цього, але потрібна добра воля з боку наших українських партнерів", - сказав тоді Путін.  За його твердженнями, Україна монопольно завищує ціни на транзит газу, знижуючи привабливість свого транзиту. 

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Підписана в кінці 2019 року угода між Україною та Росією про транзит газу до європейських споживачів розрахована на п'ять років. Вона передбачає обсяг транспортування російського газу територією України: у 2020 році 65 мільярдів кубометрів газу і по 40 мільярдів кубометрів у наступні чотири роки. Термін дії угоди завершується 2024 року, однак її можна подовжити. 

  

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